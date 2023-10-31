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Сын Блинкена нарядился Зеленским, чтобы получить конфеты от Байдена

Сын Блинкена нарядился Зеленским, чтобы получить конфеты от Байдена - РИА Новости, 31.10.2023

Сын Блинкена нарядился Зеленским, чтобы получить конфеты от Байдена

Дочь госсекретаря США Энтони Блинкена оделась на Хэллоуин в цвета украинского флага, а сын — в форму цвета хаки, напоминающую ту, которую постоянно носит... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T13:01

2023-10-31T13:01

2023-10-31T16:15

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владимир зеленский

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марджори тейлор грин

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Дочь госсекретаря США Энтони Блинкена оделась на Хэллоуин в цвета украинского флага, а сын — в форму цвета хаки, напоминающую ту, которую постоянно носит президент Владимир Зеленский, следует из видео, опубликованного Sky News.На кадрах видно, как маленькие дети подходят к главе Белого дома, раздающему в честь праздника сладости.Зеленский, который неизменно появляется на публике в одежде цвета хаки, часто вызывает осуждение как за границей, так и на Украине. Так, член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила в соцсетях, что президенту следовало бы надеть галстук и костюм, требуя деньги у США. По мнению чешского журналиста Романа Блашко, Зеленский своим внешним видом оскорбляет союзников на встречах на высоком уровне. Журналист обратил внимание на то, что тот носит даже не военную форму, а лишь ее подобие из-за того, что не имеет ни соответствующего образования, ни звания.В ВСУ также призвали Зеленского сменить одежду цвета хаки на костюм и заняться проблемами в своей команде, погрязшей в коррупции и воровстве.

https://ria.ru/20230522/khaki-1873308874.html

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Сын Блинкена в костюме Зеленского и дочь в цветах флага Украины Сын Блинкена в костюме Зеленского и дочь в цветах флага Украины 2023-10-31T13:01 true PT0M19S

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, энтони блинкен, марджори тейлор грин, вооруженные силы украины