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Сын Блинкена нарядился Зеленским, чтобы получить конфеты от Байдена
Сын Блинкена нарядился Зеленским, чтобы получить конфеты от Байдена - РИА Новости, 31.10.2023
Сын Блинкена нарядился Зеленским, чтобы получить конфеты от Байдена
Дочь госсекретаря США Энтони Блинкена оделась на Хэллоуин в цвета украинского флага, а сын — в форму цвета хаки, напоминающую ту, которую постоянно носит... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:01
2023-10-31T13:01
2023-10-31T16:15
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Дочь госсекретаря США Энтони Блинкена оделась на Хэллоуин в цвета украинского флага, а сын — в форму цвета хаки, напоминающую ту, которую постоянно носит президент Владимир Зеленский, следует из видео, опубликованного Sky News.На кадрах видно, как маленькие дети подходят к главе Белого дома, раздающему в честь праздника сладости.Зеленский, который неизменно появляется на публике в одежде цвета хаки, часто вызывает осуждение как за границей, так и на Украине. Так, член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила в соцсетях, что президенту следовало бы надеть галстук и костюм, требуя деньги у США. По мнению чешского журналиста Романа Блашко, Зеленский своим внешним видом оскорбляет союзников на встречах на высоком уровне. Журналист обратил внимание на то, что тот носит даже не военную форму, а лишь ее подобие из-за того, что не имеет ни соответствующего образования, ни звания.В ВСУ также призвали Зеленского сменить одежду цвета хаки на костюм и заняться проблемами в своей команде, погрязшей в коррупции и воровстве.
https://ria.ru/20230522/khaki-1873308874.html
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Сын Блинкена в костюме Зеленского и дочь в цветах флага Украины
Сын Блинкена в костюме Зеленского и дочь в цветах флага Украины
2023-10-31T13:01
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, энтони блинкен, марджори тейлор грин, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, Марджори Тейлор Грин, Вооруженные силы Украины
Сын Блинкена нарядился Зеленским, чтобы получить конфеты от Байдена
Сын Блинкена нарядился на Хеллоуин Зеленским, чтобы получить конфеты от Байдена