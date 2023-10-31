https://ria.ru/20231031/ssha-1906327845.html

В конгресс США внесли законопроект о поддержке Израиля без Украины

В конгресс США внесли законопроект о поддержке Израиля без Украины - РИА Новости, 31.10.2023

В конгресс США внесли законопроект о поддержке Израиля без Украины

В палату представителей конгресса США внесен законопроект о предоставлении Израилю экстренной дополнительной помощи в размере 14,3 миллиарда долларов в отрыве... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T05:28

2023-10-31T05:28

2023-10-31T08:29

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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. В палату представителей конгресса США внесен законопроект о предоставлении Израилю экстренной дополнительной помощи в размере 14,3 миллиарда долларов в отрыве от остальных запросов американского президента Джо Байдена на военную поддержку Украины, Тайваня и других статей расходов. "Обеспечение экстренных дополнительных ассигнований для ответа на атаки в Израиле на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2024 года, и на другие цели", - указано в тексте документа. Общая сумма средств, которые предлагается выделить на нужды Израиля, составляет 14,3 миллиарда долларов, что соответствует тому объему средств, о котором просил Байден в рамках своего "пакетного" запроса к конгрессу. Однако в отличие от предложения президента, подготовленный республиканцами законопроект не предусматривает средств на поддержку иных союзников Вашингтона. Ранее Белый дом сообщил, что Байден запрашивает у конгресса 61,3 миллиарда долларов помощи для Украины и 14,3 миллиарда долларов - для Израиля. До этого он выступил с телеобращением к нации, в котором призвал конгресс дать ему возможность для продолжения бесперебойных поставок оружия Украине. Байден направил в Капитолий экстренный бюджетный запрос на помощь Украине, Израилю и иным "критически значимым" американским союзникам. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231030/shoygu-1906063452.html

https://ria.ru/20231031/ukazanie-1906315302.html

https://ria.ru/20231030/zelenskiy-1906285440.html

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