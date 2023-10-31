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Крым направит деньги с продажи квартиры Зеленского на нужды СВО - РИА Новости, 31.10.2023
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07:08 31.10.2023 (обновлено: 09:06 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/sredstva-1906332074.html
Крым направит деньги с продажи квартиры Зеленского на нужды СВО
Крым направит деньги с продажи квартиры Зеленского на нужды СВО - РИА Новости, 31.10.2023
Крым направит деньги с продажи квартиры Зеленского на нужды СВО
Деньги от продажи квартиры семьи президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма направят на поддержку специальной военной... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T07:08
2023-10-31T09:06
ливадия
владимир зеленский
владимир константинов
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Деньги от продажи квартиры семьи президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма направят на поддержку специальной военной операции, рассказал РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов."Для себя мы однозначно определили, что средства от продажи квартиры Зеленского пойдут на нужды фронта и оказание помощи участникам специальной военной операции и членам их семей", — сказал он.По словам Константинова, национализация и продажа квартиры стала важным и символичным шагом для жителей Крыма, которые не хотели, чтобы полуостров хоть как-то был связан с Зеленским."Для крымчан Зеленский был и навсегда останется военным преступником", — заключил глава парламента.Накануне квартиру семьи президента Украины продали с молотка за 44,3 миллиона рублей (при начальной стоимости 24,6 миллиона).О том, что Зеленскому принадлежит квартира в поселке Ливадия, стало известно в 2019 году, во время предвыборной кампании на Украине. Пресс-служба штаба будущего президента сообщала тогда, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в апреле 2013 года, еще до воссоединения полуострова с Россией. При этом Зеленская уплатила все обязательные налоги и сборы, а квартиру официально задекларировали.В мае крымский парламент включил квартиру Зеленского в перечень подлежащего национализации имущества иностранных граждан, совершающих в отношении России недружественные действия. Кроме того, в список вошло имущество украинских олигархов, связанных с киевской властью: Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича, Сергея Таруты и других.
https://ria.ru/20231024/avtozak-1905011062.html
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ливадия, владимир зеленский, владимир константинов, россия, общество
Ливадия, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Россия, Общество
Крым направит деньги с продажи квартиры Зеленского на нужды СВО

Крым направит деньги с продажи квартиры Зеленского на нужды участников СВО

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкДом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского
Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Деньги от продажи квартиры семьи президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма направят на поддержку специальной военной операции, рассказал РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов.
"Для себя мы однозначно определили, что средства от продажи квартиры Зеленского пойдут на нужды фронта и оказание помощи участникам специальной военной операции и членам их семей", — сказал он.
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По словам Константинова, национализация и продажа квартиры стала важным и символичным шагом для жителей Крыма, которые не хотели, чтобы полуостров хоть как-то был связан с Зеленским.
"Для крымчан Зеленский был и навсегда останется военным преступником", — заключил глава парламента.
Накануне квартиру семьи президента Украины продали с молотка за 44,3 миллиона рублей (при начальной стоимости 24,6 миллиона).
О том, что Зеленскому принадлежит квартира в поселке Ливадия, стало известно в 2019 году, во время предвыборной кампании на Украине. Пресс-служба штаба будущего президента сообщала тогда, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в апреле 2013 года, еще до воссоединения полуострова с Россией. При этом Зеленская уплатила все обязательные налоги и сборы, а квартиру официально задекларировали.
В мае крымский парламент включил квартиру Зеленского в перечень подлежащего национализации имущества иностранных граждан, совершающих в отношении России недружественные действия. Кроме того, в список вошло имущество украинских олигархов, связанных с киевской властью: Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича, Сергея Таруты и других.
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