Бойцы батальона "Скиф" уничтожили позиции ВСУ под Соледаром
Минометчики батальона "Скиф" уничтожили позиции артиллеристов ВСУ под Соледаром
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
СОЛЕДАР (ДНР), 31 окт - РИА Новости. Расчет миномета калибром 82 миллиметра штурмового корпуса батальона "Скиф" (БАРС-35) уничтожил позиции артиллеристов ВСУ с боеприпасами под Соледаром (ДНР).
Кадры объективного контроля, снятые при помощи БПЛА, оказались в распоряжении РИА Новости. На видео из миномета батальона наносятся удары по украинским позициям, зафиксированы попадания по месту хранения боекомплекта.
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"Работа 82-го миномета. Уничтожение боекомплекта противника. Первый разрыв - это попадание по БК. Это огневые позиции артиллерийских подразделений, соответственно, там много БК", - рассказал журналистам командир батареи "Скифа" с позывным "Курган".
Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, он имеет стратегическое значение для Киева. Соледар находился в центре линии обороны Артемовск - Северск. Освобождение города позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. Украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.