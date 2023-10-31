https://ria.ru/20231031/spetsoperatsiya-1906334846.html

Бойцы батальона "Скиф" уничтожили позиции ВСУ под Соледаром

Бойцы батальона "Скиф" уничтожили позиции ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 31.10.2023

Бойцы батальона "Скиф" уничтожили позиции ВСУ под Соледаром

Расчет миномета калибром 82 миллиметра штурмового корпуса батальона "Скиф" (БАРС-35) уничтожил позиции артиллеристов ВСУ с боеприпасами под Соледаром (ДНР). РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T08:08

2023-10-31T08:08

2023-10-31T08:08

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

соледар

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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СОЛЕДАР (ДНР), 31 окт - РИА Новости. Расчет миномета калибром 82 миллиметра штурмового корпуса батальона "Скиф" (БАРС-35) уничтожил позиции артиллеристов ВСУ с боеприпасами под Соледаром (ДНР). Кадры объективного контроля, снятые при помощи БПЛА, оказались в распоряжении РИА Новости. На видео из миномета батальона наносятся удары по украинским позициям, зафиксированы попадания по месту хранения боекомплекта. "Работа 82-го миномета. Уничтожение боекомплекта противника. Первый разрыв - это попадание по БК. Это огневые позиции артиллерийских подразделений, соответственно, там много БК", - рассказал журналистам командир батареи "Скифа" с позывным "Курган". Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, он имеет стратегическое значение для Киева. Соледар находился в центре линии обороны Артемовск - Северск. Освобождение города позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. Украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.

артемовск

соледар

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, артемовск, соледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф