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Бойцы батальона "Скиф" уничтожили позиции ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 31.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:08 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/spetsoperatsiya-1906334846.html
Бойцы батальона "Скиф" уничтожили позиции ВСУ под Соледаром
Бойцы батальона "Скиф" уничтожили позиции ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 31.10.2023
Бойцы батальона "Скиф" уничтожили позиции ВСУ под Соледаром
Расчет миномета калибром 82 миллиметра штурмового корпуса батальона "Скиф" (БАРС-35) уничтожил позиции артиллеристов ВСУ с боеприпасами под Соледаром (ДНР). РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T08:08
2023-10-31T08:08
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
соледар
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СОЛЕДАР (ДНР), 31 окт - РИА Новости. Расчет миномета калибром 82 миллиметра штурмового корпуса батальона "Скиф" (БАРС-35) уничтожил позиции артиллеристов ВСУ с боеприпасами под Соледаром (ДНР). Кадры объективного контроля, снятые при помощи БПЛА, оказались в распоряжении РИА Новости. На видео из миномета батальона наносятся удары по украинским позициям, зафиксированы попадания по месту хранения боекомплекта. "Работа 82-го миномета. Уничтожение боекомплекта противника. Первый разрыв - это попадание по БК. Это огневые позиции артиллерийских подразделений, соответственно, там много БК", - рассказал журналистам командир батареи "Скифа" с позывным "Курган". Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, он имеет стратегическое значение для Киева. Соледар находился в центре линии обороны Артемовск - Северск. Освобождение города позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. Украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
артемовск
соледар
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безопасность, артемовск, соледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Соледар, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Бойцы батальона "Скиф" уничтожили позиции ВСУ под Соледаром

Минометчики батальона "Скиф" уничтожили позиции артиллеристов ВСУ под Соледаром

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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СОЛЕДАР (ДНР), 31 окт - РИА Новости. Расчет миномета калибром 82 миллиметра штурмового корпуса батальона "Скиф" (БАРС-35) уничтожил позиции артиллеристов ВСУ с боеприпасами под Соледаром (ДНР).
Кадры объективного контроля, снятые при помощи БПЛА, оказались в распоряжении РИА Новости. На видео из миномета батальона наносятся удары по украинским позициям, зафиксированы попадания по месту хранения боекомплекта.
«
"Работа 82-го миномета. Уничтожение боекомплекта противника. Первый разрыв - это попадание по БК. Это огневые позиции артиллерийских подразделений, соответственно, там много БК", - рассказал журналистам командир батареи "Скифа" с позывным "Курган".
Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, он имеет стратегическое значение для Киева. Соледар находился в центре линии обороны Артемовск - Северск. Освобождение города позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. Украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 октября, 15:24
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскСоледарДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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