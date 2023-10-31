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Российские ТОС поразили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении
Российские ТОС поразили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 31.10.2023
Российские ТОС поразили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении
Российские тяжелые огнеметные системы поразили опорные пункты и укрытия ВСУ на Купянском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T05:04
2023-10-31T05:04
2023-10-31T08:51
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российские тяжелые огнеметные системы поразили опорные пункты и укрытия ВСУ на Купянском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский."Расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удары по взводным опорным пунктам, скоплениям живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады в районе Ивановки", — сказал он.По словам собеседника агентства, за минувшие сутки подразделения группировки "Запад" отразили девять атак штурмовых групп 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Синьковки и Теньковки. Кроме того, экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 25-й воздушно-десантной, 32-й и 43-й механизированных бригад в районах Песчаного, Загоруйковки, Берестового и Степовой Новоселовки.Общие потери украинских войск на этом участке фронта составили примерно 90 человек, два танка Т-64, три БМП, два автомобиля и два беспилотника.Сейчас на вооружении российской армии стоят ТОС "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка".
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
Российские ТОС поразили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении
МО: российские ТОС поразили опорные пункты и укрытия ВСУ под Купянском
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российские тяжелые огнеметные системы поразили опорные пункты и укрытия ВСУ на Купянском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
"Расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удары по взводным опорным пунктам, скоплениям живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады в районе Ивановки", — сказал он.
По словам собеседника агентства, за минувшие сутки подразделения группировки "Запад" отразили девять атак штурмовых групп 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Синьковки и Теньковки. Кроме того, экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 25-й воздушно-десантной, 32-й и 43-й механизированных бригад в районах Песчаного, Загоруйковки, Берестового и Степовой Новоселовки.
Общие потери украинских войск на этом участке фронта составили примерно 90 человек, два танка Т-64, три БМП, два автомобиля и два беспилотника.
Сейчас на вооружении российской армии стоят ТОС "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка".
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