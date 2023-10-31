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Российские ТОС поразили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 31.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 31.10.2023 (обновлено: 08:51 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/spetsoperatsiya-1906326361.html
Российские ТОС поразили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении
Российские ТОС поразили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 31.10.2023
Российские ТОС поразили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении
Российские тяжелые огнеметные системы поразили опорные пункты и укрытия ВСУ на Купянском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T05:04
2023-10-31T08:51
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российские тяжелые огнеметные системы поразили опорные пункты и укрытия ВСУ на Купянском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский."Расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удары по взводным опорным пунктам, скоплениям живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады в районе Ивановки", — сказал он.По словам собеседника агентства, за минувшие сутки подразделения группировки "Запад" отразили девять атак штурмовых групп 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Синьковки и Теньковки. Кроме того, экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 25-й воздушно-десантной, 32-й и 43-й механизированных бригад в районах Песчаного, Загоруйковки, Берестового и Степовой Новоселовки.Общие потери украинских войск на этом участке фронта составили примерно 90 человек, два танка Т-64, три БМП, два автомобиля и два беспилотника.Сейчас на вооружении российской армии стоят ТОС "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка".
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
Российские ТОС поразили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении

МО: российские ТОС поразили опорные пункты и укрытия ВСУ под Купянском

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" . Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российские тяжелые огнеметные системы поразили опорные пункты и укрытия ВСУ на Купянском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
"Расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удары по взводным опорным пунктам, скоплениям живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады в районе Ивановки", — сказал он.
По словам собеседника агентства, за минувшие сутки подразделения группировки "Запад" отразили девять атак штурмовых групп 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Синьковки и Теньковки. Кроме того, экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 25-й воздушно-десантной, 32-й и 43-й механизированных бригад в районах Песчаного, Загоруйковки, Берестового и Степовой Новоселовки.
Общие потери украинских войск на этом участке фронта составили примерно 90 человек, два танка Т-64, три БМП, два автомобиля и два беспилотника.
Сейчас на вооружении российской армии стоят ТОС "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка".
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
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