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Российские военные отбили девять атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 31.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/spetsoperatsiya-1906326253.html
Российские военные отбили девять атак ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отбили девять атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 31.10.2023
Российские военные отбили девять атак ВСУ на Купянском направлении
Вооруженные силы РФ при поддержке авиации и артиллерии отбили за минувшие сутки 9 атак украинских войск на купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T05:02
2023-10-31T05:02
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Вооруженные силы РФ при поддержке авиации и артиллерии отбили за минувшие сутки 9 атак украинских войск на купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. "В ходе боевых действий на купянском направлении подразделения группировки войск "Запад", используя результаты ударов авиации и огня артиллерии, отразили девять атак штурмовых групп 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад в районах Синьковки и Теньковки", - сказал он.
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россия, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные отбили девять атак ВСУ на Купянском направлении

МО: российские военные отбили девять атак ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной артиллерийской батареи
Боевая работа реактивной артиллерийской батареи - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа реактивной артиллерийской батареи. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Вооруженные силы РФ при поддержке авиации и артиллерии отбили за минувшие сутки 9 атак украинских войск на купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
"В ходе боевых действий на купянском направлении подразделения группировки войск "Запад", используя результаты ударов авиации и огня артиллерии, отразили девять атак штурмовых групп 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад в районах Синьковки и Теньковки", - сказал он.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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