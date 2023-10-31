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Российские военные отбили девять атак ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отбили девять атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 31.10.2023
Российские военные отбили девять атак ВСУ на Купянском направлении
Вооруженные силы РФ при поддержке авиации и артиллерии отбили за минувшие сутки 9 атак украинских войск на купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T05:02
2023-10-31T05:02
2023-10-31T05:02
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Вооруженные силы РФ при поддержке авиации и артиллерии отбили за минувшие сутки 9 атак украинских войск на купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. "В ходе боевых действий на купянском направлении подразделения группировки войск "Запад", используя результаты ударов авиации и огня артиллерии, отразили девять атак штурмовых групп 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад в районах Синьковки и Теньковки", - сказал он.
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россия, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные отбили девять атак ВСУ на Купянском направлении
МО: российские военные отбили девять атак ВСУ на Купянском направлении
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Вооруженные силы РФ при поддержке авиации и артиллерии отбили за минувшие сутки 9 атак украинских войск на купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
"В ходе боевых действий на купянском направлении подразделения группировки войск "Запад", используя результаты ударов авиации и огня артиллерии, отразили девять атак штурмовых групп 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад в районах Синьковки и Теньковки", - сказал он.