https://ria.ru/20231031/spetsoperatsiya-1906326253.html

Российские военные отбили девять атак ВСУ на Купянском направлении

Российские военные отбили девять атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 31.10.2023

Российские военные отбили девять атак ВСУ на Купянском направлении

Вооруженные силы РФ при поддержке авиации и артиллерии отбили за минувшие сутки 9 атак украинских войск на купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T05:02

2023-10-31T05:02

2023-10-31T05:02

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905689165_0:246:3018:1944_1920x0_80_0_0_c6cfc2345b26f908b2b4cb171ed9689c.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Вооруженные силы РФ при поддержке авиации и артиллерии отбили за минувшие сутки 9 атак украинских войск на купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. "В ходе боевых действий на купянском направлении подразделения группировки войск "Запад", используя результаты ударов авиации и огня артиллерии, отразили девять атак штурмовых групп 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад в районах Синьковки и Теньковки", - сказал он.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность, вооруженные силы рф