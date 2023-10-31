https://ria.ru/20231031/spetsoperatsiya-1906323760.html
Спецназ "Сибирь" уничтожил группу подкрепления ВСУ под Клещеевкой
Спецназ "Сибирь" уничтожил группу подкрепления ВСУ под Клещеевкой - РИА Новости, 31.10.2023
Спецназ "Сибирь" уничтожил группу подкрепления ВСУ под Клещеевкой
Бойцы спецназа "Сибирь" Южной группировки войск ночью уничтожили легкобронированный автомобиль и группу подкрепления ВСУ, двигавшихся к Клещеевке, за которую... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T04:02
2023-10-31T04:02
2023-10-31T04:02
специальная военная операция на украине
клещеевка
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180412_0:0:3221:1813_1920x0_80_0_0_d7203e42fd6fae17e2f63ec7cfc02f20.jpg
АРТЕМОВСК, 31 окт - РИА Новости. Бойцы спецназа "Сибирь" Южной группировки войск ночью уничтожили легкобронированный автомобиль и группу подкрепления ВСУ, двигавшихся к Клещеевке, за которую идут бои на артемовском участке фронта, рассказал РИА Новости командир группы. "Сегодня ночью поразили бронеавтомобиль, который перебрасывал личный состав в район Клещеевки. Была командованием поставлена задача обрезать им подброс личного состава и резать фланги. Задача была выполнена, цель была поражена, отработали - четкое попадание. Автомобиль перебрасывал подкрепление личного состава на одно из направлений", - рассказал командир. По его словам, техника двигалась в ночное время на один из флангов населенного пункта. В распоряжении РИА Новости оказались кадры уничтожения цели. "Вторая цель - это группа пехоты до восьми человек. Выдвигались в населенный пункт Клещеевка, осуществляли ротацию, цель была поражена, в живых остался только головной дозор, а основная группа была уничтожена прямым попаданием", - отметил спецназовец. Ранее в Минобороны РФ заявили, что на донецком направлении подразделениями Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп противника. Нанесено огневое поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Красное, Курдюмовка, Клещеевка. Группировка при помощи средств противодействия уничтожила 14 беспилотников ВСУ в районах Веселого и Спорного, а также восемь снарядов РСЗО HIMARS.
https://ria.ru/20231031/akhmat-1906311480.html
клещеевка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180412_490:0:3221:2048_1920x0_80_0_0_2cd0c6352b4c5d7ea0e332a27187c759.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
клещеевка, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Спецназ "Сибирь" уничтожил группу подкрепления ВСУ под Клещеевкой
Боец: спецназ "Сибирь" ЮВО уничтожил группу подкрепления ВСУ под Клещеевкой
АРТЕМОВСК, 31 окт - РИА Новости. Бойцы спецназа "Сибирь" Южной группировки войск ночью уничтожили легкобронированный автомобиль и группу подкрепления ВСУ, двигавшихся к Клещеевке, за которую идут бои на артемовском участке фронта, рассказал РИА Новости командир группы.
«
"Сегодня ночью поразили бронеавтомобиль, который перебрасывал личный состав в район Клещеевки. Была командованием поставлена задача обрезать им подброс личного состава и резать фланги. Задача была выполнена, цель была поражена, отработали - четкое попадание. Автомобиль перебрасывал подкрепление личного состава на одно из направлений", - рассказал командир.
По его словам, техника двигалась в ночное время на один из флангов населенного пункта. В распоряжении РИА Новости оказались кадры уничтожения цели.
"Вторая цель - это группа пехоты до восьми человек. Выдвигались в населенный пункт Клещеевка, осуществляли ротацию, цель была поражена, в живых остался только головной дозор, а основная группа была уничтожена прямым попаданием", - отметил спецназовец.
Ранее в Минобороны РФ
заявили, что на донецком направлении подразделениями Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп противника. Нанесено огневое поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Красное, Курдюмовка, Клещеевка. Группировка при помощи средств противодействия уничтожила 14 беспилотников ВСУ в районах Веселого и Спорного, а также восемь снарядов РСЗО HIMARS.
Командир "Ахмата" заявил, что не видит врагов в пленных