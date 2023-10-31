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Спецназ "Сибирь" уничтожил группу подкрепления ВСУ под Клещеевкой - РИА Новости, 31.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:02 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/spetsoperatsiya-1906323760.html
Спецназ "Сибирь" уничтожил группу подкрепления ВСУ под Клещеевкой
Спецназ "Сибирь" уничтожил группу подкрепления ВСУ под Клещеевкой - РИА Новости, 31.10.2023
Спецназ "Сибирь" уничтожил группу подкрепления ВСУ под Клещеевкой
Бойцы спецназа "Сибирь" Южной группировки войск ночью уничтожили легкобронированный автомобиль и группу подкрепления ВСУ, двигавшихся к Клещеевке, за которую... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T04:02
2023-10-31T04:02
специальная военная операция на украине
клещеевка
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вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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АРТЕМОВСК, 31 окт - РИА Новости. Бойцы спецназа "Сибирь" Южной группировки войск ночью уничтожили легкобронированный автомобиль и группу подкрепления ВСУ, двигавшихся к Клещеевке, за которую идут бои на артемовском участке фронта, рассказал РИА Новости командир группы. "Сегодня ночью поразили бронеавтомобиль, который перебрасывал личный состав в район Клещеевки. Была командованием поставлена задача обрезать им подброс личного состава и резать фланги. Задача была выполнена, цель была поражена, отработали - четкое попадание. Автомобиль перебрасывал подкрепление личного состава на одно из направлений", - рассказал командир. По его словам, техника двигалась в ночное время на один из флангов населенного пункта. В распоряжении РИА Новости оказались кадры уничтожения цели. "Вторая цель - это группа пехоты до восьми человек. Выдвигались в населенный пункт Клещеевка, осуществляли ротацию, цель была поражена, в живых остался только головной дозор, а основная группа была уничтожена прямым попаданием", - отметил спецназовец. Ранее в Минобороны РФ заявили, что на донецком направлении подразделениями Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп противника. Нанесено огневое поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Красное, Курдюмовка, Клещеевка. Группировка при помощи средств противодействия уничтожила 14 беспилотников ВСУ в районах Веселого и Спорного, а также восемь снарядов РСЗО HIMARS.
https://ria.ru/20231031/akhmat-1906311480.html
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клещеевка, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Спецназ "Сибирь" уничтожил группу подкрепления ВСУ под Клещеевкой

Боец: спецназ "Сибирь" ЮВО уничтожил группу подкрепления ВСУ под Клещеевкой

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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АРТЕМОВСК, 31 окт - РИА Новости. Бойцы спецназа "Сибирь" Южной группировки войск ночью уничтожили легкобронированный автомобиль и группу подкрепления ВСУ, двигавшихся к Клещеевке, за которую идут бои на артемовском участке фронта, рассказал РИА Новости командир группы.
«
"Сегодня ночью поразили бронеавтомобиль, который перебрасывал личный состав в район Клещеевки. Была командованием поставлена задача обрезать им подброс личного состава и резать фланги. Задача была выполнена, цель была поражена, отработали - четкое попадание. Автомобиль перебрасывал подкрепление личного состава на одно из направлений", - рассказал командир.
По его словам, техника двигалась в ночное время на один из флангов населенного пункта. В распоряжении РИА Новости оказались кадры уничтожения цели.
"Вторая цель - это группа пехоты до восьми человек. Выдвигались в населенный пункт Клещеевка, осуществляли ротацию, цель была поражена, в живых остался только головной дозор, а основная группа была уничтожена прямым попаданием", - отметил спецназовец.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что на донецком направлении подразделениями Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп противника. Нанесено огневое поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Красное, Курдюмовка, Клещеевка. Группировка при помощи средств противодействия уничтожила 14 беспилотников ВСУ в районах Веселого и Спорного, а также восемь снарядов РСЗО HIMARS.
Помощник главы Чечни, командир спецназа Ахмат, замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов на передовых позициях - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеКлещеевкаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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