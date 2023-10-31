https://ria.ru/20231031/spetsoperatsiya-1906323760.html

Спецназ "Сибирь" уничтожил группу подкрепления ВСУ под Клещеевкой

Спецназ "Сибирь" уничтожил группу подкрепления ВСУ под Клещеевкой - РИА Новости, 31.10.2023

Спецназ "Сибирь" уничтожил группу подкрепления ВСУ под Клещеевкой

Бойцы спецназа "Сибирь" Южной группировки войск ночью уничтожили легкобронированный автомобиль и группу подкрепления ВСУ, двигавшихся к Клещеевке, за которую... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T04:02

2023-10-31T04:02

2023-10-31T04:02

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АРТЕМОВСК, 31 окт - РИА Новости. Бойцы спецназа "Сибирь" Южной группировки войск ночью уничтожили легкобронированный автомобиль и группу подкрепления ВСУ, двигавшихся к Клещеевке, за которую идут бои на артемовском участке фронта, рассказал РИА Новости командир группы. "Сегодня ночью поразили бронеавтомобиль, который перебрасывал личный состав в район Клещеевки. Была командованием поставлена задача обрезать им подброс личного состава и резать фланги. Задача была выполнена, цель была поражена, отработали - четкое попадание. Автомобиль перебрасывал подкрепление личного состава на одно из направлений", - рассказал командир. По его словам, техника двигалась в ночное время на один из флангов населенного пункта. В распоряжении РИА Новости оказались кадры уничтожения цели. "Вторая цель - это группа пехоты до восьми человек. Выдвигались в населенный пункт Клещеевка, осуществляли ротацию, цель была поражена, в живых остался только головной дозор, а основная группа была уничтожена прямым попаданием", - отметил спецназовец. Ранее в Минобороны РФ заявили, что на донецком направлении подразделениями Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп противника. Нанесено огневое поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Красное, Курдюмовка, Клещеевка. Группировка при помощи средств противодействия уничтожила 14 беспилотников ВСУ в районах Веселого и Спорного, а также восемь снарядов РСЗО HIMARS.

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клещеевка, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность