https://ria.ru/20231031/snaryady-1906262160.html

"Нужно 15 лет". Запад придумал, как переломить ход конфликта на Украине

"Нужно 15 лет". Запад придумал, как переломить ход конфликта на Украине - РИА Новости, 31.10.2023

"Нужно 15 лет". Запад придумал, как переломить ход конфликта на Украине

В Киеве бьют тревогу: Украина рискует остаться без боеприпасов для артиллерии. Поставок от союзников явно недостаточно. О том, как это отразится на ходе... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T08:00

2023-10-31T08:00

2023-10-31T08:02

специальная военная операция на украине

украина

сша

роб бауэр

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государственный департамент сша

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Давид Нармания. В Киеве бьют тревогу: Украина рискует остаться без боеприпасов для артиллерии. Поставок от союзников явно недостаточно. О том, как это отразится на ходе конфликта, — в материале РИА Новости.Запросы ВСУВ условиях позиционного противостояния снаряды — особенно важный фактор. Еще в марте Алексей Резников, на тот момент министр обороны Украины, рассуждал так: даже до контрнаступления войска ежемесячно тратили около 110 тысяч снарядов 155-миллиметрового калибра."Если бы мы не были ограничены, то использовали бы полный боекомплект: 594 тысячи в месяц, — объяснял он. — По нашим оценкам, для успешного выполнения боевых задач нужно как минимум 60 процентов от этого — 356 400".Главными источниками боеприпасов были и остаются Европа и США. Со стороны ЕС процессом руководит Жозеп Боррель. Еще в марте глава европейской дипломатии поделился амбициозным планом из трех этапов:Цель — за год поставить Киеву один миллион артиллерийских снарядов. Однако, как пишет Bloomberg, такие меры все равно не обеспечили желаемого результата. Спустя шесть месяцев план выполнен лишь на 30 процентов, и "нет признаков того, что уложатся в срок".При этом издание отмечает, что из-за "ограниченного прогресса" украинского контрнаступления поставки из Европы будут иметь решающее значение для Киева, который хочет угнаться за Москвой в ралли ВПК.Поддержка из-за океанаЕще один донор — Соединенные Штаты. И здесь ситуация отличается в лучшую для Украины сторону.По состоянию на март структура поставок выглядела так:Сейчас эти показатели, если верить Госдепартаменту США, выросли:Таким образом, за восемь месяцев США почти по всем показателям, связанным с боеприпасами, удвоили помощь."Склады пусты"Однако даже эти поставки оказались недостаточны, утверждают в Киеве."Существует огромный дефицит боеприпасов не только на Украине, но и во всем мире. Мы понимаем, что должны производить их здесь, на Украине, потому что во всем мире они закончились. (Запасы. — Прим. ред.) истощены. Все склады опустели", — заявил на прошлой неделе украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.А производить внутри страны — задача амбициозная. С высокой долей вероятности такие заводы станут мишенью для российских ракет. Кроме того, в этом году ситуация с энергосистемой, которая сильно пострадала от российских ударов прошлой зимой, обещает быть еще более тяжелой.А где взять?Однако темпы роста производства боеприпасов свидетельствуют: Киев преувеличивает проблему. По данным CNN, к концу года гигант немецкого ВПК Rheinmetall планирует достичь показателей в 400 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, а к 2024-му — 600 тысяч. При этом до 2022 года компания выпускала около 100 тысяч боеприпасов этого типа.Аналогичным образом обстоят дела и у более мелких компаний: скандинавский концерн Nammo надеется достичь отметки в 80 тысяч снарядов ежегодно — по сравнению с "несколькими тысячами" до начала конфликта на Украине.Об этом же говорит и расход на поле боя. Как отмечает CNN, артиллерия ВСУ во время контрнаступления ежедневно производила около шести тысяч выстрелов в сутки. Украинские издания называют цифру восемь тысяч, что почти вдвое больше прошлогодних показателей."Снарядов на нас не жалеют", — отмечает в беседе с РИА Новости военнослужащий российской армии с позывным Снейк. По его словам, в основном на позиции сбрасывают кассеты: "На один фугасный снаряд приходится по два-три кассетных". Так обстоят дела на Купянском направлении, где ВСУ не пытались действовать столь активно, как на Ореховском или Южнодонецком.Вашингтон объяснял поставку кластерных боеприпасов как раз необходимостью выиграть время для производства обычных. Правда, теперь у союзников Киева другая проблема — постоянно растущая стоимость продукции. Именно для этого хотят провести масштабную реформу в НАТО: унифицировать производство.По словам главы военного комитета Организации Североатлантического договора Роба Бауэра, сейчас у альянса есть 14 типов снарядов калибра 155 миллиметров — для разных орудий. Сэкономить на закупках, уверен он, позволит единый стандарт.Откат от этой модели произошел после холодной войны, когда расходы на ВПК существенно снизились и оружейники вынуждены были придумывать способы заработать. Однако в ближайшие 15 лет, утверждает Бауэр, денег будет достаточно для всей отрасли. В Вашингтоне и Брюсселе готовятся играть вдолгую.

https://ria.ru/20231002/abrams-1899503750.html

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

украина, сша, роб бауэр, алексей резников, вооруженные силы украины, евросоюз, государственный департамент сша