https://ria.ru/20231009/ukraina-1901020455.html

"Такого они не ждали". Из-за провала властей Украине грозит тяжелая зима

"Такого они не ждали". Из-за провала властей Украине грозит тяжелая зима - РИА Новости, 09.10.2023

"Такого они не ждали". Из-за провала властей Украине грозит тяжелая зима

В преддверии заморозков киевские власти предупреждают граждан о предстоящих трудностях. Энергосистема не готова к зимним испытаниям. Украинцы могут остаться без РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T08:00

2023-10-09T08:00

2023-10-09T08:07

украина

киев

укрэнерго

виталий кличко

герман галущенко

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. В преддверии заморозков киевские власти предупреждают граждан о предстоящих трудностях. Энергосистема не готова к зимним испытаниям. Украинцы могут остаться без света и тепла почти на весь сезон. С чем они столкнутся в ближайшие месяцы — в материале РИА Новости.Ненадежная системаУкраинская энергетическая инфраструктура стала менее надежной, чем прошлой зимой, считает специалист по энергетической сфере Европейской комиссии по вопросам соседства и расширения Маркус Липпольд. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что Украина готовится к новой атаке на энергосистему, но так как больше нет избыточных мощностей, а запасного оборудования не хватает, она теперь действительно более уязвима.По его словам, союзники выделили деньги на закупку нового оборудования. Однако основная часть средств до сих пор не поступила. Для полного восстановления сетей необходимо 9,6 миллиарда гривен (262 миллиона долларов), а работ выполнено только на 681 миллион (18,5 миллиона долларов). Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий тем не менее уверял, что отремонтировали почти 90% трансформаторных подстанций. Но и он сомневается в надежности украинской энергосистемы."К сожалению, цифры, которыми мы сегодня располагаем, по выполнению аварийно-восстановительных работ не дают нам положительного мнения об успешном прохождении осенне-зимнего периода", — признался в августе глава Комиссии по госрегулированию энергетики и ЖКХ Украины Константин Ущаповский. Работы проведены лишь на 1,6% энергетических объектов.В качестве одной из мер депутаты Рады предлагают мотивировать 50 тысяч украинских заключенных генерировать электроэнергию через велогенерационные установки. Согласно законопроекту, если в течение месяца они выполнят установленную норму, то срок их заключения уменьшится.Зима близкоЗимой в Киеве будет сложно, предупреждает мэр Виталий Кличко. Ситуацию усугубляет государственный долг. Предприятия, вырабатывающие тепло, работают с огромными убытками. Даже столица не может самостоятельно возмещать такие колоссальные потери. Тарифы выросли, но правительство обещало эту сумму компенсировать. Иначе пришлось бы еще повышать стоимость коммунальных услуг для населения.Впрочем, компенсацию так и не выплатили. Уже второй год подряд власти обещают возместить Киеву 6,8 миллиарда гривен (более 185 миллионов долларов), а задолженность государства перед всей страной составляет 36 миллиардов гривен (более 984 миллионов долларов). Кличко отчаянно просит правительство закрыть долги перед столицей и другими регионами. Таким образом, зимой без тепла и света Киев может снова оказаться на грани эвакуации.Мэр Львова Андрей Садовый также ранее предупреждал, что горожане должны быть готовы пережить до двух месяцев блэкаута. В прошлый осенне-зимний период украинцы в общей сложности провели без электричества 35 дней, пишет Reuters. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк призвал сограждан готовить обогреватели и прочее оборудование.Удручающее состояниеУдары по энергетической инфраструктуре Россия стала наносить 10 октября прошлого года — через два дня после теракта на Крымском мосту. Повреждения получили 75% украинских ТЭС и 30% ТЭЦ, а также масса электроподстанций с трансформаторами сверхвысокого напряжения. Объекты атомной энергетики не пострадали.Общее производство электроэнергии на Украине за 2022-й сократилось на 27,5%. Прошлой зимой из-за аварийных отключений света некоторые города оставались обесточенными на 90%. Вечерами улицы погружались во тьму. Отопление и водоснабжение не работали. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, это также создало угрозу для работы ВПК. В сентябре российские войска продолжили наносить удары по энергоинфраструктуре. Выдержит ли она снова — большой вопрос."Сейчас на Украине действительно сделали много для восстановления энергосистемы, — отмечает в беседе с РИА Новости политолог и экономист Александр Дудчак. — В пользу того, что им должно этого хватить, говорят несколько факторов. Снизилась численность населения страны, порядка десяти миллионов уехали. Также сейчас нет необходимости поддерживать гражданское производство. Но вопрос в том, как будет действовать российская армия, в первую очередь ВКС".По словам эксперта, украинские власти закупили большое количество генераторов, но их работа зависит от внешних поставок. "Энергосистема поддерживается завозом топлива из Европы. С ним дефицита нет. В начале СВО были очереди на заправках, цены на бензин росли. Сейчас уже не так. Но нужно учитывать фактор износа. Никто на Украине в это не вкладывается, только латают дыры там, где есть повреждения. Профилактические работы не идут, плановый ремонт не проводят. Зато будут рады поплакаться перед миром, что все плохо", — поясняет Дудчак.Журналист портала "Украина.ру", политолог Василий Стоякин ситуацию с украинской энергосистемой считает удручающей. "Резервные мощности были выбиты. Если по ним начнут снова наносить удары, возникнут серьезные проблемы. Компенсировать потери нечем, и того, на что можно перебросить нагрузку, больше нет", — говорит эксперт.Из-за экономии средств оперативно восстановить подачу электроэнергии будет значительно тяжелее. Вырабатываемое на Украине электричество подходит для быстрого использования в нормальном состоянии, но не в критическом. Летом Киеву помогали энергосистемы Польши и Румынии. Зимой этого будет недостаточно.

https://ria.ru/20231005/ukraina-1900451930.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, укрэнерго, виталий кличко, герман галущенко, политика