https://ria.ru/20231031/smi-1906479237.html

СМИ: около 20 тысяч израильских военных вошли в сектор Газа с 27 октября

СМИ: около 20 тысяч израильских военных вошли в сектор Газа с 27 октября - РИА Новости, 31.10.2023

СМИ: около 20 тысяч израильских военных вошли в сектор Газа с 27 октября

Более 20 тысяч израильских военных - по меньшей мере бронетанковая и пехотная дивизии - вошли в сектор Газа с 27 октября, когда Армия обороны Израиля объявила о РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T17:09

2023-10-31T17:09

2023-10-31T17:18

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Более 20 тысяч израильских военных - по меньшей мере бронетанковая и пехотная дивизии - вошли в сектор Газа с 27 октября, когда Армия обороны Израиля объявила о расширении наземных операций в анклаве, сообщает портал Axios со ссылкой на израильские источники."По меньшей мере две бронетанковая и пехотная дивизии, что составляет более 20 тысяч израильских военных, вошли в сектор Газа с начала операций в пятницу", - говорится в сообщении портала.Источники также отметили, что израильская армия в анклаве использует источники разведки на месте для обнаружения и попыток освобождения заложников.В пятницу пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил о расширении наземных маневров израильской армии на территории сектора Газа.

https://ria.ru/20231030/palestina-1906305434.html

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль