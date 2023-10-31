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СМИ: около 20 тысяч израильских военных вошли в сектор Газа с 27 октября - РИА Новости, 31.10.2023
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17:09 31.10.2023 (обновлено: 17:18 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/smi-1906479237.html
СМИ: около 20 тысяч израильских военных вошли в сектор Газа с 27 октября
СМИ: около 20 тысяч израильских военных вошли в сектор Газа с 27 октября - РИА Новости, 31.10.2023
СМИ: около 20 тысяч израильских военных вошли в сектор Газа с 27 октября
Более 20 тысяч израильских военных - по меньшей мере бронетанковая и пехотная дивизии - вошли в сектор Газа с 27 октября, когда Армия обороны Израиля объявила о РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T17:09
2023-10-31T17:18
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Более 20 тысяч израильских военных - по меньшей мере бронетанковая и пехотная дивизии - вошли в сектор Газа с 27 октября, когда Армия обороны Израиля объявила о расширении наземных операций в анклаве, сообщает портал Axios со ссылкой на израильские источники."По меньшей мере две бронетанковая и пехотная дивизии, что составляет более 20 тысяч израильских военных, вошли в сектор Газа с начала операций в пятницу", - говорится в сообщении портала.Источники также отметили, что израильская армия в анклаве использует источники разведки на месте для обнаружения и попыток освобождения заложников.В пятницу пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил о расширении наземных маневров израильской армии на территории сектора Газа.
https://ria.ru/20231030/palestina-1906305434.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
СМИ: около 20 тысяч израильских военных вошли в сектор Газа с 27 октября

Axios: с 27 октября в сектор Газа вошли около 20 тысяч военных Израиля

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки в районе границы с сектором Газа
Израильские танки в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки в районе границы с сектором Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Более 20 тысяч израильских военных - по меньшей мере бронетанковая и пехотная дивизии - вошли в сектор Газа с 27 октября, когда Армия обороны Израиля объявила о расширении наземных операций в анклаве, сообщает портал Axios со ссылкой на израильские источники.
«
"По меньшей мере две бронетанковая и пехотная дивизии, что составляет более 20 тысяч израильских военных, вошли в сектор Газа с начала операций в пятницу", - говорится в сообщении портала.
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Источники также отметили, что израильская армия в анклаве использует источники разведки на месте для обнаружения и попыток освобождения заложников.
В пятницу пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил о расширении наземных маневров израильской армии на территории сектора Газа.
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраиль
 
 
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