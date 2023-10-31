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Самолет SJ-100 с двигателем ПД-8 поднимется в воздух в декабре - РИА Новости, 31.10.2023
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13:20 31.10.2023 (обновлено: 13:45 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/sj-100-1906404375.html
Самолет SJ-100 с двигателем ПД-8 поднимется в воздух в декабре
Самолет SJ-100 с двигателем ПД-8 поднимется в воздух в декабре - РИА Новости, 31.10.2023
Самолет SJ-100 с двигателем ПД-8 поднимется в воздух в декабре
Импортозамещенный самолет SJ-100 поднимется в воздух с российским двигателем ПД-8 в декабре, рассказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов в эфире телеканала "Россия РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:20
2023-10-31T13:45
ростех
sj-100
сергей чемезов
технологии
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Импортозамещенный самолет SJ-100 поднимется в воздух с российским двигателем ПД-8 в декабре, рассказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов в эфире телеканала "Россия 24"."Я думаю, что где-то в конце этого года, где-то в декабре, мы поднимем самолет полностью, локализованным, и он начнет проводить испытания", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос о том, когда самолет SJ-100 поднимется в воздух с российским двигателем.Первый полет импортозамещенного SJ-100, изготовленного производственным центром ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех"), с импортозамещенными системами состоялся 29 августа 2023 года. Тогда всего на импортозамещенном SJ-100 было замещено порядка 40 систем и агрегатов. В целях ускорения программы испытаний на первом опытном образце самолета использовались франко-российские двигатели SaM146.SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
https://ria.ru/20231027/avionika-1905545336.html
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ростех, sj-100, сергей чемезов, технологии
Ростех, SJ-100, Сергей Чемезов, Технологии
Самолет SJ-100 с двигателем ПД-8 поднимется в воздух в декабре

"Ростех": самолет SJ-100 с двигателем ПД-8 поднимется в воздух в декабре

© Фото : ПАО "ОАК"/TelegramИмпортозамещенный самолет SJ-100 во время вторых лётных испытаний
Импортозамещенный самолет SJ-100 во время вторых лётных испытаний - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : ПАО "ОАК"/Telegram
Импортозамещенный самолет SJ-100 во время вторых лётных испытаний. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Импортозамещенный самолет SJ-100 поднимется в воздух с российским двигателем ПД-8 в декабре, рассказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов в эфире телеканала "Россия 24".
"Я думаю, что где-то в конце этого года, где-то в декабре, мы поднимем самолет полностью, локализованным, и он начнет проводить испытания", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос о том, когда самолет SJ-100 поднимется в воздух с российским двигателем.
Первый полет импортозамещенного SJ-100, изготовленного производственным центром ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех"), с импортозамещенными системами состоялся 29 августа 2023 года. Тогда всего на импортозамещенном SJ-100 было замещено порядка 40 систем и агрегатов. В целях ускорения программы испытаний на первом опытном образце самолета использовались франко-российские двигатели SaM146.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
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