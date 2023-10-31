https://ria.ru/20231031/sj-100-1906404375.html
Самолет SJ-100 с двигателем ПД-8 поднимется в воздух в декабре
Самолет SJ-100 с двигателем ПД-8 поднимется в воздух в декабре - РИА Новости, 31.10.2023
Самолет SJ-100 с двигателем ПД-8 поднимется в воздух в декабре
Импортозамещенный самолет SJ-100 поднимется в воздух с российским двигателем ПД-8 в декабре, рассказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов в эфире телеканала "Россия РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:20
2023-10-31T13:20
2023-10-31T13:45
ростех
sj-100
сергей чемезов
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893847114_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_7d50b7ee35766d1758164676722caab6.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Импортозамещенный самолет SJ-100 поднимется в воздух с российским двигателем ПД-8 в декабре, рассказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов в эфире телеканала "Россия 24"."Я думаю, что где-то в конце этого года, где-то в декабре, мы поднимем самолет полностью, локализованным, и он начнет проводить испытания", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос о том, когда самолет SJ-100 поднимется в воздух с российским двигателем.Первый полет импортозамещенного SJ-100, изготовленного производственным центром ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех"), с импортозамещенными системами состоялся 29 августа 2023 года. Тогда всего на импортозамещенном SJ-100 было замещено порядка 40 систем и агрегатов. В целях ускорения программы испытаний на первом опытном образце самолета использовались франко-российские двигатели SaM146.SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
https://ria.ru/20231027/avionika-1905545336.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893847114_70:0:1211:856_1920x0_80_0_0_b83da55c1e9acd0cec4acb6283f653aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростех, sj-100, сергей чемезов, технологии
Ростех, SJ-100, Сергей Чемезов, Технологии
Самолет SJ-100 с двигателем ПД-8 поднимется в воздух в декабре
"Ростех": самолет SJ-100 с двигателем ПД-8 поднимется в воздух в декабре
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости.
Импортозамещенный самолет SJ-100 поднимется в воздух с российским двигателем ПД-8 в декабре, рассказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов в эфире телеканала "Россия 24"
.
"Я думаю, что где-то в конце этого года, где-то в декабре, мы поднимем самолет полностью, локализованным, и он начнет проводить испытания", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос о том, когда самолет SJ-100 поднимется в воздух с российским двигателем.
Первый полет импортозамещенного SJ-100, изготовленного производственным центром ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех"), с импортозамещенными системами состоялся 29 августа 2023 года. Тогда всего на импортозамещенном SJ-100 было замещено порядка 40 систем и агрегатов. В целях ускорения программы испытаний на первом опытном образце самолета использовались франко-российские двигатели SaM146.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
"Ростех" передал первый комплект российской авионики для лайнера МС-21