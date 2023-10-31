https://ria.ru/20231031/siriya-1906554098.html

Источник: американскую базу в Дейр-Эз-Зор в Сирии обстреляли ракетами

Источник: американскую базу в Дейр-Эз-Зор в Сирии обстреляли ракетами - РИА Новости, 31.10.2023

Источник: американскую базу в Дейр-Эз-Зор в Сирии обстреляли ракетами

Американская база на месторождении "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, прозвучали четыре взрыва, сообщил РИА Новости РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T22:30

2023-10-31T22:30

2023-10-31T22:45

в мире

сша

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДАМАСК, 31 окт - РИА Новости. Американская база на месторождении "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, прозвучали четыре взрыва, сообщил РИА Новости местный источник.Согласно источнику, взрывы были слышны в деревнях и районах рядом с месторождением. Источник отметил, что американские вертолеты и беспилотники взлетели сразу после взрывов.Ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил журналистам, что военные США за последние 13 дней подверглись уже 23 атакам в Ираке и Сирии с использованием беспилотников и ракет.

https://ria.ru/20231030/siriya-1906253094.html

сша

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

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2023

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в мире, сша, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году