https://ria.ru/20231031/siriya-1906554098.html
Источник: американскую базу в Дейр-Эз-Зор в Сирии обстреляли ракетами
Источник: американскую базу в Дейр-Эз-Зор в Сирии обстреляли ракетами - РИА Новости, 31.10.2023
Источник: американскую базу в Дейр-Эз-Зор в Сирии обстреляли ракетами
Американская база на месторождении "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, прозвучали четыре взрыва, сообщил РИА Новости РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T22:30
2023-10-31T22:30
2023-10-31T22:45
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ДАМАСК, 31 окт - РИА Новости. Американская база на месторождении "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, прозвучали четыре взрыва, сообщил РИА Новости местный источник.Согласно источнику, взрывы были слышны в деревнях и районах рядом с месторождением. Источник отметил, что американские вертолеты и беспилотники взлетели сразу после взрывов.Ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил журналистам, что военные США за последние 13 дней подверглись уже 23 атакам в Ираке и Сирии с использованием беспилотников и ракет.
https://ria.ru/20231030/siriya-1906253094.html
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в мире, сша, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Сирия, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Источник: американскую базу в Дейр-Эз-Зор в Сирии обстреляли ракетами
Американскую базу в Дейр-Эз-Зор в Сирии обстреляли ракетами, прогремели взрывы