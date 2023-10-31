https://ria.ru/20231031/simvolika-1906389787.html
ФСБ предостерегла москвича, купившего символику запрещенной организации
ФСБ предостерегла москвича, купившего символику запрещенной организации - РИА Новости, 31.10.2023
ФСБ предостерегла москвича, купившего символику запрещенной организации
Жителю Москвы объявили предостережение после покупки символики запрещенного в России "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*), сообщила пресс-служба УФСБ... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T12:30
2023-10-31T12:30
2023-10-31T12:35
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Жителю Москвы объявили предостережение после покупки символики запрещенного в России "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*), сообщила пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области. "Предотвращено совершение жителем города Москвы 1999 года рождения финансирования входящей в состав вооруженных сил Украины организации "Русский Добровольческий Корпус"*, - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина купил в интернет-магазине товары с символикой РДК*, "полагая, что переведённые им денежные средства будут направлены на финансирование организации". Москвич признался в содеянном и раскаялся. Ему объявили "официальное предостережение о недопустимости таких действий", так как он "лишь создавал условия для совершения преступления". РДК* входит в украинское националистическое диверсионное подразделение "Кракен", сформированное главарями полка "Азов"* и военной разведкой Украины, заявлял РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на агентурные данные и предоставив соответствующие видеокадры из Харьковской области, на которых во главе колонны с флагами РДК* ехал БТР с флагом "Кракена". Вместе с "Легионом "Свобода России"* РДК* взяла на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях. Главарь РДК* Денис Капустин в интервью немецкой газете Bild заявлял, что украинские власти их поддерживают.* Запрещенные в России террористические организации
https://ria.ru/20230826/verbovka-1892342887.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР
ФСБ предостерегла москвича, купившего символику запрещенной организации
ФСБ предостерегла москвича, купившего символику запрещенного в России РДК
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Жителю Москвы объявили предостережение после покупки символики запрещенного в России "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*), сообщила пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.
"Предотвращено совершение жителем города Москвы 1999 года рождения финансирования входящей в состав вооруженных сил Украины организации "Русский Добровольческий Корпус"*, - говорится в сообщении.
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Уточняется, что мужчина купил в интернет-магазине товары с символикой РДК*, "полагая, что переведённые им денежные средства будут направлены на финансирование организации". Москвич признался в содеянном и раскаялся. Ему объявили "официальное предостережение о недопустимости таких действий", так как он "лишь создавал условия для совершения преступления".
РДК* входит в украинское националистическое диверсионное подразделение "Кракен", сформированное главарями полка "Азов"* и военной разведкой Украины, заявлял РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на агентурные данные и предоставив соответствующие видеокадры из Харьковской области
, на которых во главе колонны с флагами РДК* ехал БТР с флагом "Кракена".
Вместе с "Легионом "Свобода России"* РДК* взяла на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях
. Главарь РДК* Денис Капустин в интервью немецкой газете Bild заявлял, что украинские власти их поддерживают.
* Запрещенные в России террористические организации
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