https://ria.ru/20231031/simvolika-1906389787.html

ФСБ предостерегла москвича, купившего символику запрещенной организации

ФСБ предостерегла москвича, купившего символику запрещенной организации - РИА Новости, 31.10.2023

ФСБ предостерегла москвича, купившего символику запрещенной организации

Жителю Москвы объявили предостережение после покупки символики запрещенного в России "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*), сообщила пресс-служба УФСБ... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T12:30

2023-10-31T12:30

2023-10-31T12:35

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Жителю Москвы объявили предостережение после покупки символики запрещенного в России "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*), сообщила пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области. "Предотвращено совершение жителем города Москвы 1999 года рождения финансирования входящей в состав вооруженных сил Украины организации "Русский Добровольческий Корпус"*, - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина купил в интернет-магазине товары с символикой РДК*, "полагая, что переведённые им денежные средства будут направлены на финансирование организации". Москвич признался в содеянном и раскаялся. Ему объявили "официальное предостережение о недопустимости таких действий", так как он "лишь создавал условия для совершения преступления". РДК* входит в украинское националистическое диверсионное подразделение "Кракен", сформированное главарями полка "Азов"* и военной разведкой Украины, заявлял РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на агентурные данные и предоставив соответствующие видеокадры из Харьковской области, на которых во главе колонны с флагами РДК* ехал БТР с флагом "Кракена". Вместе с "Легионом "Свобода России"* РДК* взяла на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях. Главарь РДК* Денис Капустин в интервью немецкой газете Bild заявлял, что украинские власти их поддерживают.* Запрещенные в России террористические организации

https://ria.ru/20230826/verbovka-1892342887.html

https://ria.ru/20230815/fsb-1890103764.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр