https://ria.ru/20231031/sibir-1906458426.html
Патрушев считает, что научный потенциал Сибири используется недостаточно
Патрушев считает, что научный потенциал Сибири используется недостаточно - РИА Новости, 31.10.2023
Патрушев считает, что научный потенциал Сибири используется недостаточно
Научный потенциал Сибири пока недостаточно используется для обеспечения технологической независимости России, это касается и разработок двойного назначения,... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T15:43
2023-10-31T15:43
2023-10-31T15:43
наука
технологии
россия
томск
николай патрушев
российская академия наук
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ТОМСК, 31 окт - РИА Новости. Научный потенциал Сибири пока недостаточно используется для обеспечения технологической независимости России, это касается и разработок двойного назначения, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Томске. Он напомнил, что на территории округа работают научные и научно-образовательные организации, специализирующиеся на исследованиях и разработках по приоритетным направлениям. В ряде сибирских регионов наработаны технологические компетенции с учетом особенностей их экономики, успешно действуют структуры, объединяющие опыт производственных, научных и образовательных организаций. "Вместе с тем, научно-производственный потенциал округа, ядром которого является Сибирское отделение РАН, пока еще недостаточно используется для решения задач по обеспечению технологической независимости России, прежде всего из-за накопившихся проблем с кадровым и материально-техническим обеспечением организаций прикладной науки", - подчеркнул секретарь Совбеза. По словам Патрушева, также "не в полной мере задействован потенциал округа в части трансфера эффективных технологий двойного назначения, прежде всего посредством создания научно-промышленных кластеров на основе предприятий оборонно-промышленного комплекса". Это, по его оценке, "в значительной степени препятствует использованию накопленного ими научно-технического потенциала в гражданских отраслях промышленности".
https://ria.ru/20230919/nauka-1897012804.html
россия
томск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, томск, николай патрушев, российская академия наук
Наука, Технологии, Россия, Томск, Николай Патрушев, Российская академия наук
Патрушев считает, что научный потенциал Сибири используется недостаточно
Патрушев: научный потенциал Сибири задействован не в полной мере
ТОМСК, 31 окт - РИА Новости. Научный потенциал Сибири пока недостаточно используется для обеспечения технологической независимости России, это касается и разработок двойного назначения, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Томске.
Он напомнил, что на территории округа работают научные и научно-образовательные организации, специализирующиеся на исследованиях и разработках по приоритетным направлениям. В ряде сибирских регионов наработаны технологические компетенции с учетом особенностей их экономики, успешно действуют структуры, объединяющие опыт производственных, научных и образовательных организаций.
"Вместе с тем, научно-производственный потенциал округа, ядром которого является Сибирское отделение РАН
, пока еще недостаточно используется для решения задач по обеспечению технологической независимости России, прежде всего из-за накопившихся проблем с кадровым и материально-техническим обеспечением организаций прикладной науки", - подчеркнул секретарь Совбеза.
По словам Патрушева, также "не в полной мере задействован потенциал округа в части трансфера эффективных технологий двойного назначения, прежде всего посредством создания научно-промышленных кластеров на основе предприятий оборонно-промышленного комплекса". Это, по его оценке, "в значительной степени препятствует использованию накопленного ими научно-технического потенциала в гражданских отраслях промышленности".
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