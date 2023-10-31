https://ria.ru/20231031/sibir-1906458426.html

Патрушев считает, что научный потенциал Сибири используется недостаточно

Патрушев считает, что научный потенциал Сибири используется недостаточно - РИА Новости, 31.10.2023

Патрушев считает, что научный потенциал Сибири используется недостаточно

Научный потенциал Сибири пока недостаточно используется для обеспечения технологической независимости России, это касается и разработок двойного назначения,... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T15:43

2023-10-31T15:43

2023-10-31T15:43

наука

технологии

россия

томск

николай патрушев

российская академия наук

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ТОМСК, 31 окт - РИА Новости. Научный потенциал Сибири пока недостаточно используется для обеспечения технологической независимости России, это касается и разработок двойного назначения, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Томске. Он напомнил, что на территории округа работают научные и научно-образовательные организации, специализирующиеся на исследованиях и разработках по приоритетным направлениям. В ряде сибирских регионов наработаны технологические компетенции с учетом особенностей их экономики, успешно действуют структуры, объединяющие опыт производственных, научных и образовательных организаций. "Вместе с тем, научно-производственный потенциал округа, ядром которого является Сибирское отделение РАН, пока еще недостаточно используется для решения задач по обеспечению технологической независимости России, прежде всего из-за накопившихся проблем с кадровым и материально-техническим обеспечением организаций прикладной науки", - подчеркнул секретарь Совбеза. По словам Патрушева, также "не в полной мере задействован потенциал округа в части трансфера эффективных технологий двойного назначения, прежде всего посредством создания научно-промышленных кластеров на основе предприятий оборонно-промышленного комплекса". Это, по его оценке, "в значительной степени препятствует использованию накопленного ими научно-технического потенциала в гражданских отраслях промышленности".

https://ria.ru/20230919/nauka-1897012804.html

россия

томск

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Кирилл Волков

технологии, россия, томск, николай патрушев, российская академия наук