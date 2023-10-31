https://ria.ru/20231031/shpits-1906470203.html

В Екатеринбурге ищут женщину, которая ломилась к соседям в поисках собаки

В Екатеринбурге ищут женщину, которая ломилась к соседям в поисках собаки - РИА Новости, 31.10.2023

В Екатеринбурге ищут женщину, которая ломилась к соседям в поисках собаки

Полицейские ищут женщину, которая ломилась к соседям после того, как потеряла своего шпица, сообщили РИА Новости в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T16:38

2023-10-31T16:38

2023-10-31T17:18

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Полицейские ищут женщину, которая ломилась к соседям после того, как потеряла своего шпица, сообщили РИА Новости в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу."Участковый уполномоченный осуществит необходимые мероприятия для установления личности женщины, учинившей хулиганские действия, и предупредит ее об ответственности за нарушение общественного порядка", — сказал собеседник агентства.Во вторник местный портал E1.ru опубликовал видео, на котором шпиц устроил побег в доме на улице Куйбышева в Екатеринбурге: пес сначала смирно шел за своей хозяйкой, но после улизнул от нее в лифт, который уехал.Женщина обвинила соседей в краже питомца и стала ломиться в двери. Пропавший пес нашелся, но екатеринбуржцы решили обратиться в полицию.

https://ria.ru/20231027/sobaka-1905693284.html

екатеринбург

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2023

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происшествия, екатеринбург