https://ria.ru/20231031/shokolad-1906322949.html

Исследование выявило, что шоколад в России не подорожал в этом году

Исследование выявило, что шоколад в России не подорожал в этом году - РИА Новости, 31.10.2023

Исследование выявило, что шоколад в России не подорожал в этом году

Шоколад в России в этом году практически не подорожал - за период с января по сентябрь он прибавил в цене лишь 0,2% относительно аналогичного периода прошлого... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T03:18

2023-10-31T03:18

2023-10-31T03:18

экономика

россия

игорь караваев

объединенные кондитеры

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Шоколад в России в этом году практически не подорожал - за период с января по сентябрь он прибавил в цене лишь 0,2% относительно аналогичного периода прошлого года, при этом в сентября он даже потерял в цене 3% относительно августа 2023 года, подсчитал для РИА Новости интернет-сервис сравнения цен Price.ru. Ранее, в понедельник, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сообщил агентству, что ряд торговых сетей в России получил уведомление от некоторых производителей шоколада о повышении цен на их продукцию. Однако он уточнил, что они находятся на рассмотрении у ритейлеров и сети совместно с поставщиками обсуждают обоснованность каждого отдельного повышения и предпринимают совместные усилия, чтобы избежать резкого роста цен. "В январе-сентябре 2022 года средняя стоимость составила 466 рублей (за килограмм - ред.). В январе-сентябре 2023 года 467 рублей. Произошло незначительное повышение на 0,2%", - говорится в исследовании, посвященном шоколаду. При этом в сервисе зафиксировали, что в сентябре текущего года шоколад стоил в среднем 429 рубля за килограмм против 442 рублей в августе, таким образом произошло "снижение на 3%". При этом в сети "ВкусВилл" рассказали агентству, что ритейлер получал соответствующую информацию от поставщиков и первая половина повышений была еще в августе, при этом вторая идет сейчас. На прошлой неделе холдинг "Объединенные кондитеры", один из крупнейших производителей кондитерской продукции в РФ, направил контрагентам письмо о том, что с 1 декабря повысит отпускные цены на свою продукцию, сообщал РИА Новости источник. В частности, речь шла о подорожании конфет на 6-8%, шоколада - примерно на 16%, карамели - почти на 3%, а причинами повышения указывались ослабление рубля, рост стоимости сырья и логистических издержек, а также повышение ставок по кредитам вслед за ставкой рефинансирования Банка России. В самой компании тогда не стали комментировать эту информацию. Не стали комментировать, есть ли планы повышения отпускных цен, и в российском офисе одного из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий Mondelez International.

https://ria.ru/20230901/podderzhka-1893435855.html

https://ria.ru/20231004/deserty-1900351546.html

https://ria.ru/20230227/eksport-1854580397.html

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экономика, россия, игорь караваев, объединенные кондитеры