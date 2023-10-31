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В России мужчину с донорским сердцем впервые успешно пролечили от рака

В России мужчину с донорским сердцем впервые успешно пролечили от рака - РИА Новости, 31.10.2023

В России мужчину с донорским сердцем впервые успешно пролечили от рака

Радиотерапевты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ впервые в своей практике успешно пролечили... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T10:41

2023-10-31T10:41

2023-10-31T10:41

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НОВОСИБИРСК, 31 окт – РИА Новости. Радиотерапевты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ впервые в своей практике успешно пролечили пациента с донорским сердцем, у которого спустя 12 лет после трансплантации развился рак легкого, сообщает медцентр во вторник. В клинике пояснили, что 60-летний слесарь из Новосибирска уже 12 лет он живет со вторым по счету сердцем: успешную трансплантацию провели в центре Мешалкина в 2011 году, после чего он полностью восстановил активность. Еще год назад на очередном плановом осмотре ничто не предвещало приближения каких-либо других заболеваний, а в текущем году в ходе такого же обследования у мужчины выявили рак легкого сразу третьей стадии: болезнь развивалась стремительно. "Консилиум из врачей-кардиологов, онкологов, радиологов Центра определил, что единственным методом, который сердце и печень пациента смогут сейчас выдержать, является лучевая терапия, которая необходима безотлагательно. В нашей практике пациентов с таким сочетанием диагнозов еще не было. Составили индивидуальный протокол лечения, который постоянно корректировался и контролировался на каждом этапе", - рассказала заведующая отделением радиотерапии Елена Самойлова. С учетом локализации опухоли в верхних долях легкого медицинские физики смогли рассчитать зону облучения так, чтобы минимизировать лучевую нагрузку на сердце. Кардиологи вели мониторинг состояния пациента и корректировали медикаментозную терапию. "На протяжении лечения наблюдалась положительная динамика, удалось добиться выраженного регресса онкологического процесса. Спустя месяц эти изменения будут еще заметнее, так как резорбция (рассасывание) опухолевого очага после облучения идет постепенно", - рассказали в клинике. В центре Мешалкина отметили, что сейчас мужчина чувствует себя удовлетворительно и находится в кардиохирургическом отделении для углубленной диагностики состояния сердечно-сосудистой системы. От терапии, направленной на улучшение работы сердца, будет зависеть дальнейшая тактика лечения. По данным НМИЦ им. Мешалкина, в среднем выживаемость пациентов с донорским сердцем составляет 11–12 лет, так как с годами у них возникают тяжелые поражения печени из-за длительного приема иммуносупрессоров (подавителей иммунитета, препятствующих отторжению чужого органа). Раньше при таком сочетании патологий лечение рака легкого на данной стадии было невозможным и речь шла о неделях, оставшихся больному. Сейчас врачи уверенно говорят о месяцах и годах продления жизни, добавили в клинике.

https://ria.ru/20230525/kardiokhirurgi-1874114821.html

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