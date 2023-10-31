Рейтинг@Mail.ru
В России мужчину с донорским сердцем впервые успешно пролечили от рака - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
10:41 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/serdtse-1906359138.html
В России мужчину с донорским сердцем впервые успешно пролечили от рака
В России мужчину с донорским сердцем впервые успешно пролечили от рака - РИА Новости, 31.10.2023
В России мужчину с донорским сердцем впервые успешно пролечили от рака
Радиотерапевты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ впервые в своей практике успешно пролечили... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T10:41
2023-10-31T10:41
хорошие новости
общество
новосибирск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888608398_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_262c35afc608e0310731383568425ae9.jpg
НОВОСИБИРСК, 31 окт – РИА Новости. Радиотерапевты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ впервые в своей практике успешно пролечили пациента с донорским сердцем, у которого спустя 12 лет после трансплантации развился рак легкого, сообщает медцентр во вторник. В клинике пояснили, что 60-летний слесарь из Новосибирска уже 12 лет он живет со вторым по счету сердцем: успешную трансплантацию провели в центре Мешалкина в 2011 году, после чего он полностью восстановил активность. Еще год назад на очередном плановом осмотре ничто не предвещало приближения каких-либо других заболеваний, а в текущем году в ходе такого же обследования у мужчины выявили рак легкого сразу третьей стадии: болезнь развивалась стремительно. "Консилиум из врачей-кардиологов, онкологов, радиологов Центра определил, что единственным методом, который сердце и печень пациента смогут сейчас выдержать, является лучевая терапия, которая необходима безотлагательно. В нашей практике пациентов с таким сочетанием диагнозов еще не было. Составили индивидуальный протокол лечения, который постоянно корректировался и контролировался на каждом этапе", - рассказала заведующая отделением радиотерапии Елена Самойлова. С учетом локализации опухоли в верхних долях легкого медицинские физики смогли рассчитать зону облучения так, чтобы минимизировать лучевую нагрузку на сердце. Кардиологи вели мониторинг состояния пациента и корректировали медикаментозную терапию. "На протяжении лечения наблюдалась положительная динамика, удалось добиться выраженного регресса онкологического процесса. Спустя месяц эти изменения будут еще заметнее, так как резорбция (рассасывание) опухолевого очага после облучения идет постепенно", - рассказали в клинике. В центре Мешалкина отметили, что сейчас мужчина чувствует себя удовлетворительно и находится в кардиохирургическом отделении для углубленной диагностики состояния сердечно-сосудистой системы. От терапии, направленной на улучшение работы сердца, будет зависеть дальнейшая тактика лечения. По данным НМИЦ им. Мешалкина, в среднем выживаемость пациентов с донорским сердцем составляет 11–12 лет, так как с годами у них возникают тяжелые поражения печени из-за длительного приема иммуносупрессоров (подавителей иммунитета, препятствующих отторжению чужого органа). Раньше при таком сочетании патологий лечение рака легкого на данной стадии было невозможным и речь шла о неделях, оставшихся больному. Сейчас врачи уверенно говорят о месяцах и годах продления жизни, добавили в клинике.
https://ria.ru/20230525/kardiokhirurgi-1874114821.html
https://ria.ru/20230526/kardiokhirurg-1874242431.html
новосибирск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888608398_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_83f40f8f64fd3c1ba44cfdf30038ae32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, новосибирск, россия
Хорошие новости, Общество, Новосибирск, Россия
В России мужчину с донорским сердцем впервые успешно пролечили от рака

В Новосибирске мужчину с донорским сердцем впервые успешно пролечили от рака

© iStock.com / sudok1Капельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© iStock.com / sudok1
Капельница. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 31 окт – РИА Новости. Радиотерапевты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ впервые в своей практике успешно пролечили пациента с донорским сердцем, у которого спустя 12 лет после трансплантации развился рак легкого, сообщает медцентр во вторник.
В клинике пояснили, что 60-летний слесарь из Новосибирска уже 12 лет он живет со вторым по счету сердцем: успешную трансплантацию провели в центре Мешалкина в 2011 году, после чего он полностью восстановил активность. Еще год назад на очередном плановом осмотре ничто не предвещало приближения каких-либо других заболеваний, а в текущем году в ходе такого же обследования у мужчины выявили рак легкого сразу третьей стадии: болезнь развивалась стремительно.
Кардиохирурги Оренбургской областной клинической больницы им. В.И. Войнова спасли жизнь многодетной матери - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Оренбургские кардиохирурги спасли многодетную мать после родов
25 мая, 15:28
"Консилиум из врачей-кардиологов, онкологов, радиологов Центра определил, что единственным методом, который сердце и печень пациента смогут сейчас выдержать, является лучевая терапия, которая необходима безотлагательно. В нашей практике пациентов с таким сочетанием диагнозов еще не было. Составили индивидуальный протокол лечения, который постоянно корректировался и контролировался на каждом этапе", - рассказала заведующая отделением радиотерапии Елена Самойлова.
С учетом локализации опухоли в верхних долях легкого медицинские физики смогли рассчитать зону облучения так, чтобы минимизировать лучевую нагрузку на сердце. Кардиологи вели мониторинг состояния пациента и корректировали медикаментозную терапию.
Врач готовится к операции - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
В Хабаровске впервые в России имплантировали биопротез аортального клапана
26 мая, 06:48
"На протяжении лечения наблюдалась положительная динамика, удалось добиться выраженного регресса онкологического процесса. Спустя месяц эти изменения будут еще заметнее, так как резорбция (рассасывание) опухолевого очага после облучения идет постепенно", - рассказали в клинике.
В центре Мешалкина отметили, что сейчас мужчина чувствует себя удовлетворительно и находится в кардиохирургическом отделении для углубленной диагностики состояния сердечно-сосудистой системы. От терапии, направленной на улучшение работы сердца, будет зависеть дальнейшая тактика лечения.
По данным НМИЦ им. Мешалкина, в среднем выживаемость пациентов с донорским сердцем составляет 11–12 лет, так как с годами у них возникают тяжелые поражения печени из-за длительного приема иммуносупрессоров (подавителей иммунитета, препятствующих отторжению чужого органа). Раньше при таком сочетании патологий лечение рака легкого на данной стадии было невозможным и речь шла о неделях, оставшихся больному. Сейчас врачи уверенно говорят о месяцах и годах продления жизни, добавили в клинике.
 
Хорошие новостиОбществоНовосибирскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала