https://ria.ru/20231031/sekta-1906460480.html

Религиовед рассказал, с чем связано появление секты "Царская империя"

Религиовед рассказал, с чем связано появление секты "Царская империя" - РИА Новости, 31.10.2023

Религиовед рассказал, с чем связано появление секты "Царская империя"

Глава правозащитного центра Всемирного русского народного собора религиовед Роман Силантьев считает возникновение секты "Русская православная церковь – Царская... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T15:55

2023-10-31T15:55

2023-10-31T15:55

религия

волжский

роман силантьев

русская православная церковь

религия

волгоградская область

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава правозащитного центра Всемирного русского народного собора религиовед Роман Силантьев считает возникновение секты "Русская православная церковь – Царская империя" проявлением "токсичной псевдоправославной конспирологии". Ранее Волгоградская епархия, со ссылкой на информацию московской Антисектантской службы западного викариатства, сообщила о появлении в регионе тоталитарной секты "Русская православная церковь – Царская империя", которая расклеивает объявления на дверях и стенах православных храмов с призывом создать внутри России независимое государство "Триединая Русь". Волгоградская епархия также сообщила, что один из лидеров секты был неоднократно судим. Первая акция секты прошла у храма Всех святых в городе Волжском. "Активность секты проявилась относительно недавно. Действуют они по классическим методичкам: "Кругом одни враги, Русская православная церковь не настоящая, QR-коды и штрих-коды – это число зверя, а мы последний оплот православия". Все сектанты варятся в одной токсичной среде. У нас есть такое явление, как параправославная мифология. Есть учение Церкви, а есть мифология, которая распространяет всякие "страшные тайны и удивительные мифы", непонятно от кого исходящие пророчества – в общем, занимается конспирологией православной", - рассказал РИА Новости Силантьев. Религиовед отметил, что во всех подобных сектах идут разговоры о приближающемся конце света, продаже своего имущества – квартир, домов и передаче денег на нужды общины. "При этом сейчас у сектантов модно не просто царем себя провозглашать, но еще и царем-патриархом", - отметил Силантьев. Религиовед выразил уверенность, что появившиеся журналистские расследования по поводу деятельности секты привлекут к себе внимание правоохранителей.

https://ria.ru/20230714/sekta-1884305147.html

https://ria.ru/20230504/istyazanie-1869716793.html

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Ольга Фомченкова

волжский, роман силантьев, русская православная церковь, религия, волгоградская область