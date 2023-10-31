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Религиовед рассказал, с чем связано появление секты "Царская империя" - РИА Новости, 31.10.2023
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Религия
 
15:55 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/sekta-1906460480.html
Религиовед рассказал, с чем связано появление секты "Царская империя"
Религиовед рассказал, с чем связано появление секты "Царская империя" - РИА Новости, 31.10.2023
Религиовед рассказал, с чем связано появление секты "Царская империя"
Глава правозащитного центра Всемирного русского народного собора религиовед Роман Силантьев считает возникновение секты "Русская православная церковь – Царская... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T15:55
2023-10-31T15:55
религия
волжский
роман силантьев
русская православная церковь
религия
волгоградская область
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава правозащитного центра Всемирного русского народного собора религиовед Роман Силантьев считает возникновение секты "Русская православная церковь – Царская империя" проявлением "токсичной псевдоправославной конспирологии". Ранее Волгоградская епархия, со ссылкой на информацию московской Антисектантской службы западного викариатства, сообщила о появлении в регионе тоталитарной секты "Русская православная церковь – Царская империя", которая расклеивает объявления на дверях и стенах православных храмов с призывом создать внутри России независимое государство "Триединая Русь". Волгоградская епархия также сообщила, что один из лидеров секты был неоднократно судим. Первая акция секты прошла у храма Всех святых в городе Волжском. "Активность секты проявилась относительно недавно. Действуют они по классическим методичкам: "Кругом одни враги, Русская православная церковь не настоящая, QR-коды и штрих-коды – это число зверя, а мы последний оплот православия". Все сектанты варятся в одной токсичной среде. У нас есть такое явление, как параправославная мифология. Есть учение Церкви, а есть мифология, которая распространяет всякие "страшные тайны и удивительные мифы", непонятно от кого исходящие пророчества – в общем, занимается конспирологией православной", - рассказал РИА Новости Силантьев. Религиовед отметил, что во всех подобных сектах идут разговоры о приближающемся конце света, продаже своего имущества – квартир, домов и передаче денег на нужды общины. "При этом сейчас у сектантов модно не просто царем себя провозглашать, но еще и царем-патриархом", - отметил Силантьев. Религиовед выразил уверенность, что появившиеся журналистские расследования по поводу деятельности секты привлекут к себе внимание правоохранителей.
https://ria.ru/20230714/sekta-1884305147.html
https://ria.ru/20230504/istyazanie-1869716793.html
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волжский, роман силантьев, русская православная церковь, религия, волгоградская область
Религия, Волжский, Роман Силантьев, Русская православная церковь, Религия, Волгоградская область
Религиовед рассказал, с чем связано появление секты "Царская империя"

Религиовед Силантьев: секта "Царская империя" выросла из токсичной конспирологии

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРуководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев
Руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев . Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава правозащитного центра Всемирного русского народного собора религиовед Роман Силантьев считает возникновение секты "Русская православная церковь – Царская империя" проявлением "токсичной псевдоправославной конспирологии".
Ранее Волгоградская епархия, со ссылкой на информацию московской Антисектантской службы западного викариатства, сообщила о появлении в регионе тоталитарной секты "Русская православная церковь – Царская империя", которая расклеивает объявления на дверях и стенах православных храмов с призывом создать внутри России независимое государство "Триединая Русь". Волгоградская епархия также сообщила, что один из лидеров секты был неоднократно судим. Первая акция секты прошла у храма Всех святых в городе Волжском.
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"Активность секты проявилась относительно недавно. Действуют они по классическим методичкам: "Кругом одни враги, Русская православная церковь не настоящая, QR-коды и штрих-коды – это число зверя, а мы последний оплот православия". Все сектанты варятся в одной токсичной среде. У нас есть такое явление, как параправославная мифология. Есть учение Церкви, а есть мифология, которая распространяет всякие "страшные тайны и удивительные мифы", непонятно от кого исходящие пророчества – в общем, занимается конспирологией православной", - рассказал РИА Новости Силантьев.
Религиовед отметил, что во всех подобных сектах идут разговоры о приближающемся конце света, продаже своего имущества – квартир, домов и передаче денег на нужды общины.
"При этом сейчас у сектантов модно не просто царем себя провозглашать, но еще и царем-патриархом", - отметил Силантьев.
Религиовед выразил уверенность, что появившиеся журналистские расследования по поводу деятельности секты привлекут к себе внимание правоохранителей.
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