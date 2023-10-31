Религиовед рассказал, с чем связано появление секты "Царская империя"
Религиовед Силантьев: секта "Царская империя" выросла из токсичной конспирологии
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРуководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев
Руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев . Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава правозащитного центра Всемирного русского народного собора религиовед Роман Силантьев считает возникновение секты "Русская православная церковь – Царская империя" проявлением "токсичной псевдоправославной конспирологии".
Ранее Волгоградская епархия, со ссылкой на информацию московской Антисектантской службы западного викариатства, сообщила о появлении в регионе тоталитарной секты "Русская православная церковь – Царская империя", которая расклеивает объявления на дверях и стенах православных храмов с призывом создать внутри России независимое государство "Триединая Русь". Волгоградская епархия также сообщила, что один из лидеров секты был неоднократно судим. Первая акция секты прошла у храма Всех святых в городе Волжском.
"Активность секты проявилась относительно недавно. Действуют они по классическим методичкам: "Кругом одни враги, Русская православная церковь не настоящая, QR-коды и штрих-коды – это число зверя, а мы последний оплот православия". Все сектанты варятся в одной токсичной среде. У нас есть такое явление, как параправославная мифология. Есть учение Церкви, а есть мифология, которая распространяет всякие "страшные тайны и удивительные мифы", непонятно от кого исходящие пророчества – в общем, занимается конспирологией православной", - рассказал РИА Новости Силантьев.
Религиовед отметил, что во всех подобных сектах идут разговоры о приближающемся конце света, продаже своего имущества – квартир, домов и передаче денег на нужды общины.
"При этом сейчас у сектантов модно не просто царем себя провозглашать, но еще и царем-патриархом", - отметил Силантьев.
Религиовед выразил уверенность, что появившиеся журналистские расследования по поводу деятельности секты привлекут к себе внимание правоохранителей.