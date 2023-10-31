https://ria.ru/20231031/sbory-1906508828.html

В Польше на военные сборы призовут до 200 тысяч резервистов

В Польше на военные сборы призовут до 200 тысяч резервистов - РИА Новости, 31.10.2023

В Польше на военные сборы призовут до 200 тысяч резервистов

До 200 тысяч резервистов будут призваны на военные сборы в Польше в 2024 году, сообщает издание Rzeczpospolita. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T18:52

2023-10-31T18:52

2023-10-31T18:52

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польша

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ВАРШАВА, 31 окт – РИА Новости. До 200 тысяч резервистов будут призваны на военные сборы в Польше в 2024 году, сообщает издание Rzeczpospolita. "В регламенте на 2024 год в рамках военных учений планируется призвать до 200 тысяч человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что учения резервистов могут быть: однодневными, кратковременными (продолжительностью до 30 дней), длительными (до 90 дней). По данным газеты, на учения могут быть призваны как обладатели военных специальностей, так и лица, обладающие другими квалификациями и навыками, такими как ИТ-специалисты, врачи, ветеринары, водители категорий C и D. На учения из резерва могут быть призваны солдаты в возрасте до 55 лет, а унтер–офицеры и офицеры - до 63 лет. В настоящее время численность польской армии составляет около 187 тысяч человек. В планах руководства страны довести ее численность до 300 тысяч.

https://ria.ru/20230510/polsha-1870758557.html

https://ria.ru/20230707/voennye-1882885617.html

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