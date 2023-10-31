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В Польше на военные сборы призовут до 200 тысяч резервистов - РИА Новости, 31.10.2023
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18:52 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/sbory-1906508828.html
В Польше на военные сборы призовут до 200 тысяч резервистов
В Польше на военные сборы призовут до 200 тысяч резервистов - РИА Новости, 31.10.2023
В Польше на военные сборы призовут до 200 тысяч резервистов
До 200 тысяч резервистов будут призваны на военные сборы в Польше в 2024 году, сообщает издание Rzeczpospolita. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T18:52
2023-10-31T18:52
в мире
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ВАРШАВА, 31 окт – РИА Новости. До 200 тысяч резервистов будут призваны на военные сборы в Польше в 2024 году, сообщает издание Rzeczpospolita. "В регламенте на 2024 год в рамках военных учений планируется призвать до 200 тысяч человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что учения резервистов могут быть: однодневными, кратковременными (продолжительностью до 30 дней), длительными (до 90 дней). По данным газеты, на учения могут быть призваны как обладатели военных специальностей, так и лица, обладающие другими квалификациями и навыками, такими как ИТ-специалисты, врачи, ветеринары, водители категорий C и D. На учения из резерва могут быть призваны солдаты в возрасте до 55 лет, а унтер–офицеры и офицеры - до 63 лет. В настоящее время численность польской армии составляет около 187 тысяч человек. В планах руководства страны довести ее численность до 300 тысяч.
https://ria.ru/20230510/polsha-1870758557.html
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в мире, польша
В мире, Польша
В Польше на военные сборы призовут до 200 тысяч резервистов

Rzeczpospolita: на сборы в Польше призовут до 200 тысяч резервистов в 2024 году

© Фото : Wojsko PolskieВоенные учения в Польше
Военные учения в Польше - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : Wojsko Polskie
Военные учения в Польше. Архивное фото
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ВАРШАВА, 31 окт – РИА Новости. До 200 тысяч резервистов будут призваны на военные сборы в Польше в 2024 году, сообщает издание Rzeczpospolita.
"В регламенте на 2024 год в рамках военных учений планируется призвать до 200 тысяч человек", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что учения резервистов могут быть: однодневными, кратковременными (продолжительностью до 30 дней), длительными (до 90 дней).
По данным газеты, на учения могут быть призваны как обладатели военных специальностей, так и лица, обладающие другими квалификациями и навыками, такими как ИТ-специалисты, врачи, ветеринары, водители категорий C и D.
На учения из резерва могут быть призваны солдаты в возрасте до 55 лет, а унтер–офицеры и офицеры - до 63 лет.
В настоящее время численность польской армии составляет около 187 тысяч человек. В планах руководства страны довести ее численность до 300 тысяч.
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