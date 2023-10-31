https://ria.ru/20231031/sbory-1906508828.html
В Польше на военные сборы призовут до 200 тысяч резервистов
В Польше на военные сборы призовут до 200 тысяч резервистов - РИА Новости, 31.10.2023
В Польше на военные сборы призовут до 200 тысяч резервистов
До 200 тысяч резервистов будут призваны на военные сборы в Польше в 2024 году, сообщает издание Rzeczpospolita. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T18:52
2023-10-31T18:52
2023-10-31T18:52
в мире
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867286504_0:58:960:598_1920x0_80_0_0_25c17c77b80706714aeeca88a79b7c4b.jpg
ВАРШАВА, 31 окт – РИА Новости. До 200 тысяч резервистов будут призваны на военные сборы в Польше в 2024 году, сообщает издание Rzeczpospolita. "В регламенте на 2024 год в рамках военных учений планируется призвать до 200 тысяч человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что учения резервистов могут быть: однодневными, кратковременными (продолжительностью до 30 дней), длительными (до 90 дней). По данным газеты, на учения могут быть призваны как обладатели военных специальностей, так и лица, обладающие другими квалификациями и навыками, такими как ИТ-специалисты, врачи, ветеринары, водители категорий C и D. На учения из резерва могут быть призваны солдаты в возрасте до 55 лет, а унтер–офицеры и офицеры - до 63 лет. В настоящее время численность польской армии составляет около 187 тысяч человек. В планах руководства страны довести ее численность до 300 тысяч.
https://ria.ru/20230510/polsha-1870758557.html
https://ria.ru/20230707/voennye-1882885617.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867286504_96:0:949:640_1920x0_80_0_0_5a741e64a2b27847b3d91672b0b9fcc1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша
В Польше на военные сборы призовут до 200 тысяч резервистов
Rzeczpospolita: на сборы в Польше призовут до 200 тысяч резервистов в 2024 году
ВАРШАВА, 31 окт – РИА Новости.
До 200 тысяч резервистов будут призваны на военные сборы в Польше в 2024 году, сообщает издание Rzeczpospolita.
"В регламенте на 2024 год в рамках военных учений планируется призвать до 200 тысяч человек", - говорится в сообщении.
В Польше пообещали создать сильнейшую сухопутную армию в Европе
Отмечается, что учения резервистов могут быть: однодневными, кратковременными (продолжительностью до 30 дней), длительными (до 90 дней).
По данным газеты, на учения могут быть призваны как обладатели военных специальностей, так и лица, обладающие другими квалификациями и навыками, такими как ИТ-специалисты, врачи, ветеринары, водители категорий C и D.
На учения из резерва могут быть призваны солдаты в возрасте до 55 лет, а унтер–офицеры и офицеры - до 63 лет.
В настоящее время численность польской армии составляет около 187 тысяч человек. В планах руководства страны довести ее численность до 300 тысяч.
Польша перебросит тысячу военных к границе с Белоруссией