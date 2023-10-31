https://ria.ru/20231031/sanktsii-1906503087.html

СМИ сообщили детали проекта нового пакета антироссийских санкций ЕС

СМИ сообщили детали проекта нового пакета антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 31.10.2023

СМИ сообщили детали проекта нового пакета антироссийских санкций ЕС

ЕС, как ожидается, в рамках 12-го пакета санкций против РФ внесет в санкционные списки более 100 физических лиц и 40 юридических лиц, передает агентство... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T18:30

2023-10-31T18:30

2023-10-31T19:04

экономика

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. ЕС, как ожидается, в рамках 12-го пакета санкций против РФ внесет в санкционные списки более 100 физических лиц и 40 юридических лиц, передает агентство Bloomberg."Пакет (санкций) также, как ожидается, добавит более 100 физических лиц и четыре десятка юридических лиц в санкционные списки", - говорится в сообщении агентства."ЕС рассматривает возможность введения нового раунда ограничений, которые затронут 5 миллиардов евро (5,3 миллиарда долларов) торговли с России, в рамках пакета санкций", - также говорится в сообщении.Отмечается, что новые санкции распространяться на импорт и на экспорт.Кроме того, обсуждается включение в список запрета на импорт российских алмазов."Новый набор предлагаемых мер включает экспортные ограничения на сварочные аппараты, химикаты, дальнейшие технологии, используемые в военные целях... Также рассматривается запрет на лицензии на программное обеспечение и ограничения на импорт небольшого количества обработанных металлов, товаров из алюминия, строительных изделий, товаров, относящихся к перевозкам, и алмазов", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что 12-й пакет европейских санкций также будет подразумевать меры против якобы попыток обхода санкций через третьи страны. ЕС попытается добавить больше товаров и компаний в третьих странах к уже принятым ранее мерам.После введения в июне этого года 11-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают почти 1,8 тысячи физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.

https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html

https://ria.ru/20230825/sanctions-1892134264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, евросоюз, санкции в отношении россии