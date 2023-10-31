Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили детали проекта нового пакета антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 31.10.2023 (обновлено: 19:04 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/sanktsii-1906503087.html
СМИ сообщили детали проекта нового пакета антироссийских санкций ЕС
СМИ сообщили детали проекта нового пакета антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 31.10.2023
СМИ сообщили детали проекта нового пакета антироссийских санкций ЕС
ЕС, как ожидается, в рамках 12-го пакета санкций против РФ внесет в санкционные списки более 100 физических лиц и 40 юридических лиц, передает агентство... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T18:30
2023-10-31T19:04
экономика
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. ЕС, как ожидается, в рамках 12-го пакета санкций против РФ внесет в санкционные списки более 100 физических лиц и 40 юридических лиц, передает агентство Bloomberg."Пакет (санкций) также, как ожидается, добавит более 100 физических лиц и четыре десятка юридических лиц в санкционные списки", - говорится в сообщении агентства."ЕС рассматривает возможность введения нового раунда ограничений, которые затронут 5 миллиардов евро (5,3 миллиарда долларов) торговли с России, в рамках пакета санкций", - также говорится в сообщении.Отмечается, что новые санкции распространяться на импорт и на экспорт.Кроме того, обсуждается включение в список запрета на импорт российских алмазов."Новый набор предлагаемых мер включает экспортные ограничения на сварочные аппараты, химикаты, дальнейшие технологии, используемые в военные целях... Также рассматривается запрет на лицензии на программное обеспечение и ограничения на импорт небольшого количества обработанных металлов, товаров из алюминия, строительных изделий, товаров, относящихся к перевозкам, и алмазов", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что 12-й пакет европейских санкций также будет подразумевать меры против якобы попыток обхода санкций через третьи страны. ЕС попытается добавить больше товаров и компаний в третьих странах к уже принятым ранее мерам.После введения в июне этого года 11-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают почти 1,8 тысячи физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html
https://ria.ru/20230825/sanctions-1892134264.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России
СМИ сообщили детали проекта нового пакета антироссийских санкций ЕС

Bloomberg: ЕС в новых санкциях может ввести ограничения для РФ на $5,3 млрд

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. ЕС, как ожидается, в рамках 12-го пакета санкций против РФ внесет в санкционные списки более 100 физических лиц и 40 юридических лиц, передает агентство Bloomberg.
"Пакет (санкций) также, как ожидается, добавит более 100 физических лиц и четыре десятка юридических лиц в санкционные списки", - говорится в сообщении агентства.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Все пропало: Россия погибает неубедительно
26 сентября, 08:00
"ЕС рассматривает возможность введения нового раунда ограничений, которые затронут 5 миллиардов евро (5,3 миллиарда долларов) торговли с России, в рамках пакета санкций", - также говорится в сообщении.
Отмечается, что новые санкции распространяться на импорт и на экспорт.
Кроме того, обсуждается включение в список запрета на импорт российских алмазов.
"Новый набор предлагаемых мер включает экспортные ограничения на сварочные аппараты, химикаты, дальнейшие технологии, используемые в военные целях... Также рассматривается запрет на лицензии на программное обеспечение и ограничения на импорт небольшого количества обработанных металлов, товаров из алюминия, строительных изделий, товаров, относящихся к перевозкам, и алмазов", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что 12-й пакет европейских санкций также будет подразумевать меры против якобы попыток обхода санкций через третьи страны. ЕС попытается добавить больше товаров и компаний в третьих странах к уже принятым ранее мерам.
После введения в июне этого года 11-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают почти 1,8 тысячи физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Санкции сработали: Анналена Бербок снова ошиблась
25 августа, 08:18
 
ЭкономикаРоссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала