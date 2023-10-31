https://ria.ru/20231031/sanktsii-1906503087.html
СМИ сообщили детали проекта нового пакета антироссийских санкций ЕС
СМИ сообщили детали проекта нового пакета антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 31.10.2023
СМИ сообщили детали проекта нового пакета антироссийских санкций ЕС
ЕС, как ожидается, в рамках 12-го пакета санкций против РФ внесет в санкционные списки более 100 физических лиц и 40 юридических лиц, передает агентство... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T18:30
2023-10-31T18:30
2023-10-31T19:04
экономика
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. ЕС, как ожидается, в рамках 12-го пакета санкций против РФ внесет в санкционные списки более 100 физических лиц и 40 юридических лиц, передает агентство Bloomberg."Пакет (санкций) также, как ожидается, добавит более 100 физических лиц и четыре десятка юридических лиц в санкционные списки", - говорится в сообщении агентства."ЕС рассматривает возможность введения нового раунда ограничений, которые затронут 5 миллиардов евро (5,3 миллиарда долларов) торговли с России, в рамках пакета санкций", - также говорится в сообщении.Отмечается, что новые санкции распространяться на импорт и на экспорт.Кроме того, обсуждается включение в список запрета на импорт российских алмазов."Новый набор предлагаемых мер включает экспортные ограничения на сварочные аппараты, химикаты, дальнейшие технологии, используемые в военные целях... Также рассматривается запрет на лицензии на программное обеспечение и ограничения на импорт небольшого количества обработанных металлов, товаров из алюминия, строительных изделий, товаров, относящихся к перевозкам, и алмазов", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что 12-й пакет европейских санкций также будет подразумевать меры против якобы попыток обхода санкций через третьи страны. ЕС попытается добавить больше товаров и компаний в третьих странах к уже принятым ранее мерам.После введения в июне этого года 11-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают почти 1,8 тысячи физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html
https://ria.ru/20230825/sanctions-1892134264.html
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экономика, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России
СМИ сообщили детали проекта нового пакета антироссийских санкций ЕС
Bloomberg: ЕС в новых санкциях может ввести ограничения для РФ на $5,3 млрд
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости.
ЕС, как ожидается, в рамках 12-го пакета санкций против РФ внесет в санкционные списки более 100 физических лиц и 40 юридических лиц, передает агентство Bloomberg
.
"Пакет (санкций) также, как ожидается, добавит более 100 физических лиц и четыре десятка юридических лиц в санкционные списки", - говорится в сообщении агентства.
Все пропало: Россия погибает неубедительно
"ЕС рассматривает возможность введения нового раунда ограничений, которые затронут 5 миллиардов евро (5,3 миллиарда долларов) торговли с России, в рамках пакета санкций", - также говорится в сообщении.
Отмечается, что новые санкции распространяться на импорт и на экспорт.
Кроме того, обсуждается включение в список запрета на импорт российских алмазов.
"Новый набор предлагаемых мер включает экспортные ограничения на сварочные аппараты, химикаты, дальнейшие технологии, используемые в военные целях... Также рассматривается запрет на лицензии на программное обеспечение и ограничения на импорт небольшого количества обработанных металлов, товаров из алюминия, строительных изделий, товаров, относящихся к перевозкам, и алмазов", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что 12-й пакет европейских санкций также будет подразумевать меры против якобы попыток обхода санкций через третьи страны. ЕС попытается добавить больше товаров и компаний в третьих странах к уже принятым ранее мерам.
После введения в июне этого года 11-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают почти 1,8 тысячи физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
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