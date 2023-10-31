https://ria.ru/20231031/sani-1906457242.html
В Карелии женщину с инсультом везли к скорой на санях
В Карелии женщину с инсультом везли к скорой на санях - РИА Новости, 31.10.2023
В Карелии женщину с инсультом везли к скорой на санях
Женщину в Карелии с инсультом пришлось доставлять к машине скорой помощи на санях из-за закрытого для автомобилей моста, прокуратура проводит проверку, сообщает РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T15:38
2023-10-31T15:38
2023-10-31T15:38
происшествия
кемь
республика карелия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Женщину в Карелии с инсультом пришлось доставлять к машине скорой помощи на санях из-за закрытого для автомобилей моста, прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства. "Прокуратура республики организовала проверку соблюдения прав жительницы г. Кемь на медицинскую помощь… Прибывшая на вызов бригада скорой помощи транспортировала пациентку на санях через указанный мост и доставила в больницу", - говорится в сообщении. Об инциденте написали в местном сообществе в соцсети "ВКонтакте". Как указывалось в соцсети, жительница поселка Гайжево перенесла инсульт, но скорая к ней приехать не смогла, так как автомобильный мост, который соединяет поселок с городом Кемь, закрыт для движения машин. Чтобы помочь женщине, медики погрузили ее на сани и с помощью местного жителя доставили до машины скорой помощи. Сейчас женщина в больнице. Прокуратура указывает, что по итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20230601/tachka-1875567989.html
кемь
республика карелия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6ffa4779c171ce5d5cf638c9805e8e89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемь, республика карелия
Происшествия, Кемь, Республика Карелия
В Карелии женщину с инсультом везли к скорой на санях
Прокуратура выяснит, почему в Кеми женщину с инсультом везли к скорой на санях
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости.
Женщину в Карелии с инсультом пришлось доставлять к машине скорой помощи на санях из-за закрытого для автомобилей моста, прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба
ведомства.
«
"Прокуратура республики организовала проверку соблюдения прав жительницы г. Кемь на медицинскую помощь… Прибывшая на вызов бригада скорой помощи транспортировала пациентку на санях через указанный мост и доставила в больницу", - говорится в сообщении.
Об инциденте написали в местном сообществе в соцсети "ВКонтакте". Как указывалось в соцсети, жительница поселка Гайжево перенесла инсульт, но скорая к ней приехать не смогла, так как автомобильный мост, который соединяет поселок с городом Кемь, закрыт для движения машин. Чтобы помочь женщине, медики погрузили ее на сани и с помощью местного жителя доставили до машины скорой помощи. Сейчас женщина в больнице.
Прокуратура указывает, что по итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
В Чувашии возбудили дело после смерти пациента, которого везли на тачке