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В Карелии женщину с инсультом везли к скорой на санях - РИА Новости, 31.10.2023
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15:38 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/sani-1906457242.html
В Карелии женщину с инсультом везли к скорой на санях
В Карелии женщину с инсультом везли к скорой на санях - РИА Новости, 31.10.2023
В Карелии женщину с инсультом везли к скорой на санях
Женщину в Карелии с инсультом пришлось доставлять к машине скорой помощи на санях из-за закрытого для автомобилей моста, прокуратура проводит проверку, сообщает РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T15:38
2023-10-31T15:38
происшествия
кемь
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Женщину в Карелии с инсультом пришлось доставлять к машине скорой помощи на санях из-за закрытого для автомобилей моста, прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства. "Прокуратура республики организовала проверку соблюдения прав жительницы г. Кемь на медицинскую помощь… Прибывшая на вызов бригада скорой помощи транспортировала пациентку на санях через указанный мост и доставила в больницу", - говорится в сообщении. Об инциденте написали в местном сообществе в соцсети "ВКонтакте". Как указывалось в соцсети, жительница поселка Гайжево перенесла инсульт, но скорая к ней приехать не смогла, так как автомобильный мост, который соединяет поселок с городом Кемь, закрыт для движения машин. Чтобы помочь женщине, медики погрузили ее на сани и с помощью местного жителя доставили до машины скорой помощи. Сейчас женщина в больнице. Прокуратура указывает, что по итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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кемь
республика карелия
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происшествия, кемь, республика карелия
Происшествия, Кемь, Республика Карелия
В Карелии женщину с инсультом везли к скорой на санях

Прокуратура выяснит, почему в Кеми женщину с инсультом везли к скорой на санях

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Женщину в Карелии с инсультом пришлось доставлять к машине скорой помощи на санях из-за закрытого для автомобилей моста, прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
«
"Прокуратура республики организовала проверку соблюдения прав жительницы г. Кемь на медицинскую помощь… Прибывшая на вызов бригада скорой помощи транспортировала пациентку на санях через указанный мост и доставила в больницу", - говорится в сообщении.
Об инциденте написали в местном сообществе в соцсети "ВКонтакте". Как указывалось в соцсети, жительница поселка Гайжево перенесла инсульт, но скорая к ней приехать не смогла, так как автомобильный мост, который соединяет поселок с городом Кемь, закрыт для движения машин. Чтобы помочь женщине, медики погрузили ее на сани и с помощью местного жителя доставили до машины скорой помощи. Сейчас женщина в больнице.
Прокуратура указывает, что по итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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ПроисшествияКемьРеспублика Карелия
 
 
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