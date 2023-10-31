https://ria.ru/20231031/sani-1906457242.html

В Карелии женщину с инсультом везли к скорой на санях

В Карелии женщину с инсультом везли к скорой на санях - РИА Новости, 31.10.2023

В Карелии женщину с инсультом везли к скорой на санях

Женщину в Карелии с инсультом пришлось доставлять к машине скорой помощи на санях из-за закрытого для автомобилей моста, прокуратура проводит проверку, сообщает РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T15:38

2023-10-31T15:38

2023-10-31T15:38

происшествия

кемь

республика карелия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Женщину в Карелии с инсультом пришлось доставлять к машине скорой помощи на санях из-за закрытого для автомобилей моста, прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства. "Прокуратура республики организовала проверку соблюдения прав жительницы г. Кемь на медицинскую помощь… Прибывшая на вызов бригада скорой помощи транспортировала пациентку на санях через указанный мост и доставила в больницу", - говорится в сообщении. Об инциденте написали в местном сообществе в соцсети "ВКонтакте". Как указывалось в соцсети, жительница поселка Гайжево перенесла инсульт, но скорая к ней приехать не смогла, так как автомобильный мост, который соединяет поселок с городом Кемь, закрыт для движения машин. Чтобы помочь женщине, медики погрузили ее на сани и с помощью местного жителя доставили до машины скорой помощи. Сейчас женщина в больнице. Прокуратура указывает, что по итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20230601/tachka-1875567989.html

кемь

республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кемь, республика карелия