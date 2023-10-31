https://ria.ru/20231031/sammit-1906322462.html

СМИ: мирный саммит Зеленского на Мальте закончился провалом

СМИ: мирный саммит Зеленского на Мальте закончился провалом - РИА Новости, 31.10.2023

СМИ: мирный саммит Зеленского на Мальте закончился провалом

Страны Глобального Юга не заинтересовались "мирной формулой" Киева, их внимание отвлек на себя палестино-израильский конфликт, написало американское издание... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T03:16

2023-10-31T03:16

2023-10-31T08:08

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Страны Глобального Юга не заинтересовались "мирной формулой" Киева, их внимание отвлек на себя палестино-израильский конфликт, написало американское издание Bloomberg по итогам прошедшего на выходных мирного саммита на Мальте."Усилия Украины по поиску союзников на так называемом Глобальном Юге для продвижения ее формулы мира были перечеркнуты растущим беспокойством по поводу Израиля и ХАМАС", — указано в материале.В материале отмечается, что некоторые участники саммита требуют приглашения России на переговоры о мире на Украине. Издание приводит мнение анонимных делегатов, которые надеются на появление Москвы на мирных саммитах как можно скорее.Один из участников конференции отметил, что время начало мирных переговоров будет зависеть от президентских выборов США.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.

https://ria.ru/20231030/ukraina-1906268421.html

https://ria.ru/20231030/zelenskiy-1906065777.html

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в мире, украина, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, мальта