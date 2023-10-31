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СМИ: мирный саммит Зеленского на Мальте закончился провалом - РИА Новости, 31.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:16 31.10.2023 (обновлено: 08:08 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/sammit-1906322462.html
СМИ: мирный саммит Зеленского на Мальте закончился провалом
СМИ: мирный саммит Зеленского на Мальте закончился провалом - РИА Новости, 31.10.2023
СМИ: мирный саммит Зеленского на Мальте закончился провалом
Страны Глобального Юга не заинтересовались "мирной формулой" Киева, их внимание отвлек на себя палестино-израильский конфликт, написало американское издание... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T03:16
2023-10-31T08:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
мальта
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Страны Глобального Юга не заинтересовались "мирной формулой" Киева, их внимание отвлек на себя палестино-израильский конфликт, написало американское издание Bloomberg по итогам прошедшего на выходных мирного саммита на Мальте."Усилия Украины по поиску союзников на так называемом Глобальном Юге для продвижения ее формулы мира были перечеркнуты растущим беспокойством по поводу Израиля и ХАМАС", — указано в материале.В материале отмечается, что некоторые участники саммита требуют приглашения России на переговоры о мире на Украине. Издание приводит мнение анонимных делегатов, которые надеются на появление Москвы на мирных саммитах как можно скорее.Один из участников конференции отметил, что время начало мирных переговоров будет зависеть от президентских выборов США.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.
https://ria.ru/20231030/ukraina-1906268421.html
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украина
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в мире, украина, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, мальта
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США, Мальта
СМИ: мирный саммит Зеленского на Мальте закончился провалом

Bloomberg: Украина не нашла союзников на Глобальном Юге на саммите на Мальте

© AP Photo / Yves HermanПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Yves Herman
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Страны Глобального Юга не заинтересовались "мирной формулой" Киева, их внимание отвлек на себя палестино-израильский конфликт, написало американское издание Bloomberg по итогам прошедшего на выходных мирного саммита на Мальте.
«
"Усилия Украины по поиску союзников на так называемом Глобальном Юге для продвижения ее формулы мира были перечеркнуты растущим беспокойством по поводу Израиля и ХАМАС", — указано в материале.
Женева - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Швейцария выразила готовность обсудить с Россией украинскую "формулу мира"
30 октября, 18:58
В материале отмечается, что некоторые участники саммита требуют приглашения России на переговоры о мире на Украине. Издание приводит мнение анонимных делегатов, которые надеются на появление Москвы на мирных саммитах как можно скорее.
Один из участников конференции отметил, что время начало мирных переговоров будет зависеть от президентских выборов США.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
"Поздравляю". Зеленского поблагодарили за помощь российской армии
30 октября, 05:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСШАМальта
 
 
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