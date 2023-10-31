https://ria.ru/20231031/rybalka-1906457857.html

Двум жителям Омска грозит срок в колонии за ловлю краснокнижных видов рыб

Двум жителям Омска грозит срок в колонии за ловлю краснокнижных видов рыб - РИА Новости, 31.10.2023

Двум жителям Омска грозит срок в колонии за ловлю краснокнижных видов рыб

Двум братьям из Омска грозит от 5 до 8 лет колонии за ловлю краснокнижных видов рыбы, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T15:41

2023-10-31T15:41

2023-10-31T15:41

происшествия

омск

омская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149903/48/1499034849_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_58995b14ff249bd7586cfa8678f75cd0.jpg

ОМСК, 31 окт - РИА Новости. Двум братьям из Омска грозит от 5 до 8 лет колонии за ловлю краснокнижных видов рыбы, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. Сотрудники полиции задержали двух братьев 12 октября на реке Иртыш в Тарском районе Омской области. Они сплавлялись на лодке по течению, применив запрещенное орудие лова — плавную донную сеть. "По версии следствия, двое братьев выловили 23 осетра и 174 стерляди, причинив государству ущерб в размере 11 миллионов 765 тысяч рублей. Подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции, улов изъят. В настоящее время проводятся следственные действия, уголовным кодексом Российской Федерации за данное преступление предусмотрено наказание от 5 до 8 лет лишения свободы", - уточнили в пресс-службе. На родственников возбуждено уголовное дело по статье "незаконная добыча водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации".

https://ria.ru/20220702/brakonerstvo-1799668564.html

омск

омская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омск, омская область, россия