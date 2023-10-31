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Двум жителям Омска грозит срок в колонии за ловлю краснокнижных видов рыб
Двум жителям Омска грозит срок в колонии за ловлю краснокнижных видов рыб - РИА Новости, 31.10.2023
Двум жителям Омска грозит срок в колонии за ловлю краснокнижных видов рыб
Двум братьям из Омска грозит от 5 до 8 лет колонии за ловлю краснокнижных видов рыбы, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T15:41
2023-10-31T15:41
2023-10-31T15:41
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ОМСК, 31 окт - РИА Новости. Двум братьям из Омска грозит от 5 до 8 лет колонии за ловлю краснокнижных видов рыбы, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. Сотрудники полиции задержали двух братьев 12 октября на реке Иртыш в Тарском районе Омской области. Они сплавлялись на лодке по течению, применив запрещенное орудие лова — плавную донную сеть. "По версии следствия, двое братьев выловили 23 осетра и 174 стерляди, причинив государству ущерб в размере 11 миллионов 765 тысяч рублей. Подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции, улов изъят. В настоящее время проводятся следственные действия, уголовным кодексом Российской Федерации за данное преступление предусмотрено наказание от 5 до 8 лет лишения свободы", - уточнили в пресс-службе. На родственников возбуждено уголовное дело по статье "незаконная добыча водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации".
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происшествия, омск, омская область, россия
Происшествия, Омск, Омская область, Россия
Двум жителям Омска грозит срок в колонии за ловлю краснокнижных видов рыб
Двум жителям Омска грозит срок за ловлю краснокнижных осетров и стерлядок