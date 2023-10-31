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"Сотни бомбардировщиков". В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 31.10.2023
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15:32 31.10.2023 (обновлено: 16:12 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/rossiya-1906454640.html
"Сотни бомбардировщиков". В США сделали неожиданное заявление о России
"Сотни бомбардировщиков". В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 31.10.2023
"Сотни бомбардировщиков". В США сделали неожиданное заявление о России
Развертывание американского военного контингента в Восточной Европе не имело смысла, поскольку Россия не планирует нападать на эти страны, написал бывший... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T15:32
2023-10-31T16:12
россия
восточная европа
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министерство обороны сша
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Развертывание американского военного контингента в Восточной Европе не имело смысла, поскольку Россия не планирует нападать на эти страны, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X.&quot;Большая часть ее (армии США. — Прим. ред.) боевой мощи бессмысленно развернута в Польше, Румынии и странах Балтии для защиты от России, которая не имеет ни малейшего намерения нападать на Восточную Европу&quot;, — сказал он.В целом общая численность американских вооруженных сил сейчас меньше, чем когда-либо, отметил военный."Сейчас не 1991 год, мы не можем поднять в воздух пять тысяч истребителей и сотни бомбардировщиков", — резюмировал Макгрегор. Накануне издание U.S. News &amp; World Report опубликовало рейтинг стран с самыми мощными вооруженными силами, в котором российская армия обошла ВС США и стала сильнейшей в мире. Замыкает тройку Китай.
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россия, восточная европа, польша, министерство обороны сша, вооруженные силы сша, пентагон, сша, в мире
Россия, Восточная Европа, Польша, Министерство обороны США, Вооруженные силы США, Пентагон, США, В мире
"Сотни бомбардировщиков". В США сделали неожиданное заявление о России

Полковник Макгрегор: Россия не представляет угрозы для Восточной Европы

© Фото : US Air Force / Tech. Sgt. Richard P. EbensbergerБомбардировщики B-1B Lancer
Бомбардировщики B-1B Lancer - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : US Air Force / Tech. Sgt. Richard P. Ebensberger
Бомбардировщики B-1B Lancer. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Развертывание американского военного контингента в Восточной Европе не имело смысла, поскольку Россия не планирует нападать на эти страны, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X.
«

"Большая часть ее (армии США. — Прим. ред.) боевой мощи бессмысленно развернута в Польше, Румынии и странах Балтии для защиты от России, которая не имеет ни малейшего намерения нападать на Восточную Европу", — сказал он.

В целом общая численность американских вооруженных сил сейчас меньше, чем когда-либо, отметил военный.
"Сейчас не 1991 год, мы не можем поднять в воздух пять тысяч истребителей и сотни бомбардировщиков", — резюмировал Макгрегор.
Накануне издание U.S. News & World Report опубликовало рейтинг стран с самыми мощными вооруженными силами, в котором российская армия обошла ВС США и стала сильнейшей в мире. Замыкает тройку Китай.
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
США не знают, что им делать с Китаем. И с Россией. И со всем миром
Вчера, 08:00
 
РоссияВосточная ЕвропаПольшаМинистерство обороны СШАВооруженные силы СШАПентагонСШАВ мире
 
 
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