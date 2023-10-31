https://ria.ru/20231031/rossiya-1906454640.html

"Сотни бомбардировщиков". В США сделали неожиданное заявление о России

"Сотни бомбардировщиков". В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 31.10.2023

"Сотни бомбардировщиков". В США сделали неожиданное заявление о России

Развертывание американского военного контингента в Восточной Европе не имело смысла, поскольку Россия не планирует нападать на эти страны, написал бывший... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T15:32

2023-10-31T15:32

2023-10-31T16:12

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Развертывание американского военного контингента в Восточной Европе не имело смысла, поскольку Россия не планирует нападать на эти страны, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X."Большая часть ее (армии США. — Прим. ред.) боевой мощи бессмысленно развернута в Польше, Румынии и странах Балтии для защиты от России, которая не имеет ни малейшего намерения нападать на Восточную Европу", — сказал он.В целом общая численность американских вооруженных сил сейчас меньше, чем когда-либо, отметил военный."Сейчас не 1991 год, мы не можем поднять в воздух пять тысяч истребителей и сотни бомбардировщиков", — резюмировал Макгрегор. Накануне издание U.S. News & World Report опубликовало рейтинг стран с самыми мощными вооруженными силами, в котором российская армия обошла ВС США и стала сильнейшей в мире. Замыкает тройку Китай.

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

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