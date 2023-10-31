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Писториус назвал угрозу войны с Россией низкой, но призвал к боеготовности - РИА Новости, 31.10.2023
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15:34 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/rf-1906456070.html
Писториус назвал угрозу войны с Россией низкой, но призвал к боеготовности
Писториус назвал угрозу войны с Россией низкой, но призвал к боеготовности - РИА Новости, 31.10.2023
Писториус назвал угрозу войны с Россией низкой, но призвал к боеготовности
Германия должна быть готова к ведению оборонительной войны, чтобы ей этого не пришлось делать, заявил радиостанции Deutschlandfunk, признав при этом, что в... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T15:34
2023-10-31T15:34
в мире
россия
германия
европа
нато
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Германия должна быть готова к ведению оборонительной войны, чтобы ей этого не пришлось делать, заявил радиостанции Deutschlandfunk, признав при этом, что в настоящий момент нападение на страны НАТО со стороны России маловероятно, заявил в соцсети X Писториус.В интервью Писториус заявил, что вооруженный конфликт на Украине поставил Германию перед новой реальностью: угрозой агрессивной войны в Европе. "Мы к этому морально не готовы... Мы должны быть в состоянии вести войну, защитную войну, оборонительную войну, чтобы нам в итоге не пришлось этого делать", - сказал Писториус. В ответ на это ведущая уточнила, значит ли это, что существует угроза нападения на страны НАТО со стороны России. "В настоящее время все эксперты говорят "нет". Но это не должно быть ответом на вопрос, должны ли мы к этому готовиться", - ответил министр обороны. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20231031/gaza-1906318523.html
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в мире, россия, германия, европа, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Германия, Европа, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Писториус назвал угрозу войны с Россией низкой, но призвал к боеготовности

Писториус: угроза войны с РФ низкая, но готовиться к ней нужно

© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Германия должна быть готова к ведению оборонительной войны, чтобы ей этого не пришлось делать, заявил радиостанции Deutschlandfunk, признав при этом, что в настоящий момент нападение на страны НАТО со стороны России маловероятно, заявил в соцсети X Писториус.
В интервью Писториус заявил, что вооруженный конфликт на Украине поставил Германию перед новой реальностью: угрозой агрессивной войны в Европе.
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"Мы к этому морально не готовы... Мы должны быть в состоянии вести войну, защитную войну, оборонительную войну, чтобы нам в итоге не пришлось этого делать", - сказал Писториус.
В ответ на это ведущая уточнила, значит ли это, что существует угроза нападения на страны НАТО со стороны России.
"В настоящее время все эксперты говорят "нет". Но это не должно быть ответом на вопрос, должны ли мы к этому готовиться", - ответил министр обороны.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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В миреРоссияГерманияЕвропаНАТООбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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