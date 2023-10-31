https://ria.ru/20231031/rf-1906417925.html

В посольстве сообщили, что Франция не уведомляла о задержании Кузьмичева

В посольстве сообщили, что Франция не уведомляла о задержании Кузьмичева - РИА Новости, 31.10.2023

В посольстве сообщили, что Франция не уведомляла о задержании Кузьмичева

Консульство РФ в Париже готово оказать содействие задержанному российскому предпринимателю Алексею Кузьмичеву, сообщили РИА Новости в посольстве России во... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T13:55

2023-10-31T13:55

2023-10-31T14:06

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общество

альфа-групп

санкции в отношении россии

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ПАРИЖ, 31 окт - РИА Новости. Консульство РФ в Париже готово оказать содействие задержанному российскому предпринимателю Алексею Кузьмичеву, сообщили РИА Новости в посольстве России во Франции."В связи с появившимися данными о задержании Алексея Кузьмичева можем сообщить, что консульский отдел Посольства России в Париже информировал его представителей о готовности оказать необходимое консульское содействие", - отметили в диппредставительстве.Там уточнили, что французские власти не уведомляли консульские учреждения РФ о задержании российского гражданина. Обращений от предпринимателя и его адвокатов также пока не поступало.В посольстве отметили, что будут продолжать внимательно следить за развитием ситуации.Ранее в Национальной финансовой прокуратуре Франции сообщили РИА Новости, что российский предприниматель, совладелец "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев был задержан накануне во Франции и помещен под стражу. Задержание может продлиться максимум 48 часов.В принадлежащей Кузьмичеву недвижимости во Франции, в частности на вилле на Лазурном Берегу и в парижской квартире, прошли обыски в рамках предварительного расследования отмывания денег, налоговых преступлений и нарушения международных санкций.

https://ria.ru/20220323/yakhty-1779586940.html

https://ria.ru/20231031/kuzmichev-1906394426.html

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франция, россия, в мире, общество, альфа-групп, санкции в отношении россии