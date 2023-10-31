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Red Wings запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Тбилиси и Кутаиси

Red Wings запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Тбилиси и Кутаиси - РИА Новости, 31.10.2023

Red Wings запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Тбилиси и Кутаиси

Авиакомпания Red Wings откроет рейсы из аэропорта "Пулково" (Санкт-Петербург) в Тбилиси и Кутаиси, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T19:57

2023-10-31T19:57

2023-10-31T19:57

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings откроет рейсы из аэропорта "Пулково" (Санкт-Петербург) в Тбилиси и Кутаиси, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). "Из аэропорта "Пулково" открывается авиасообщение с Грузией… Перелеты будет выполнять авиакомпания Red Wings", - говорится в сообщении. Начиная с 18 ноября, перелеты в Тбилиси будут выполняться один раз в неделю - по субботам. Со 2 декабря авиакомпания начнет выполнять рейсы в Кутаиси один раз в неделю - по субботам. Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы". Консорциум на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития. В 2022 году аэропорт обслужил 18,2 миллиона пассажиров.

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санкт-петербург, грузия, тбилиси, пулково (аэропорт), новости - туризм, россия