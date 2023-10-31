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Эксперт оценил вероятность наступления глобальной рецессии - РИА Новости, 31.10.2023
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18:47 31.10.2023 (обновлено: 21:00 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/retsessiya-1906507897.html
Эксперт оценил вероятность наступления глобальной рецессии
Эксперт оценил вероятность наступления глобальной рецессии - РИА Новости, 31.10.2023
Эксперт оценил вероятность наступления глобальной рецессии
Говорить о наступлении глобальной рецессии рано, но исключать риски нельзя: ее вероятность увеличивает, в том числе, и усиление мировой геополитической... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T18:47
2023-10-31T21:00
экономика
в мире
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Говорить о наступлении глобальной рецессии рано, но исключать риски нельзя: ее вероятность увеличивает, в том числе, и усиление мировой геополитической напряженности, заявил РИА Новости аналитик "БКС Мир инвестиций" Денис Буйволов. Тему глобальной рецессии во вторник поднял глава минфина Италии Джанкарло Джорджетти, его процитировало агентство Рейтер. Он не исключил рисков ее возникновения и призвал принять меры для укрепления доверия вкладчиков. "Такой риск нельзя исключать, но все будет зависеть от того, насколько долго ставки в развитых странах продержатся на относительно высоком уровне и как к этим ставкам сможет приспособиться мировая экономика", - отмечает эксперт. "Также рост мировой геополитической напряженности безусловно увеличивает вероятность рецессии, но все же пока о ее наступлении говорить рано", - добавил Буйволов.
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экономика, в мире
Экономика, В мире
Эксперт оценил вероятность наступления глобальной рецессии

Эксперт: говорить о глобальной рецессии рано, но исключать риски нельзя

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Говорить о наступлении глобальной рецессии рано, но исключать риски нельзя: ее вероятность увеличивает, в том числе, и усиление мировой геополитической напряженности, заявил РИА Новости аналитик "БКС Мир инвестиций" Денис Буйволов.
Тему глобальной рецессии во вторник поднял глава минфина Италии Джанкарло Джорджетти, его процитировало агентство Рейтер. Он не исключил рисков ее возникновения и призвал принять меры для укрепления доверия вкладчиков.
"Такой риск нельзя исключать, но все будет зависеть от того, насколько долго ставки в развитых странах продержатся на относительно высоком уровне и как к этим ставкам сможет приспособиться мировая экономика", - отмечает эксперт.
"Также рост мировой геополитической напряженности безусловно увеличивает вероятность рецессии, но все же пока о ее наступлении говорить рано", - добавил Буйволов.
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