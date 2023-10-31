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В Приморье подозреваемая в убийстве сына страдала расстройством психики - РИА Новости, 31.10.2023
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06:52 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/rasstroystvo-1906331272.html
В Приморье подозреваемая в убийстве сына страдала расстройством психики
В Приморье подозреваемая в убийстве сына страдала расстройством психики - РИА Новости, 31.10.2023
В Приморье подозреваемая в убийстве сына страдала расстройством психики
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве 4-летнего ребенка в отношении его матери - жительницы Владивостока, которая раньше лечилась в связи с... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T06:52
2023-10-31T06:52
происшествия
россия
владивосток
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве 4-летнего ребенка в отношении его матери - жительницы Владивостока, которая раньше лечилась в связи с расстройством психики, сообщает региональное СУСК РФ. Ранее прокуратура сообщила, что утром 31 октября поступило сообщение об обнаружении мальчика 2018 года рождения с ножевыми ранениями, предварительно установлено, что к гибели ребенка может быть причастна его мать 1978 года рождения. "В частном доме по улице Демьяна Бедного в городе Владивостоке обнаружено тело 4-летнего ребенка с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ран в области живота. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "в, д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. По данным СУСК, в преступлении подозревается 45-летняя мать ребенка. "По версии следствия, в ночь на 31 октября 2023 года подозреваемая взяла нож и нанесла им множественные удары по телу своего спящего ребенка… Установлено, что ранее женщина проявляла признаки расстройства психики и проходила соответствующее лечение, в связи с чем в ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действию (бездействию) должностных лиц медицинского учреждения, в котором проходила лечение подозреваемая", - отмечают в СУСК. Подозреваемой проведут психолого-психиатрическую экспертизу.
https://ria.ru/20231027/taksist-1905740875.html
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происшествия, россия, владивосток, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Владивосток, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье подозреваемая в убийстве сына страдала расстройством психики

СУСК: в Приморье подозреваемая в убийстве сына страдала расстройством психики

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве 4-летнего ребенка в отношении его матери - жительницы Владивостока, которая раньше лечилась в связи с расстройством психики, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее прокуратура сообщила, что утром 31 октября поступило сообщение об обнаружении мальчика 2018 года рождения с ножевыми ранениями, предварительно установлено, что к гибели ребенка может быть причастна его мать 1978 года рождения.
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"В частном доме по улице Демьяна Бедного в городе Владивостоке обнаружено тело 4-летнего ребенка с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ран в области живота. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "в, д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
По данным СУСК, в преступлении подозревается 45-летняя мать ребенка.
"По версии следствия, в ночь на 31 октября 2023 года подозреваемая взяла нож и нанесла им множественные удары по телу своего спящего ребенка… Установлено, что ранее женщина проявляла признаки расстройства психики и проходила соответствующее лечение, в связи с чем в ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действию (бездействию) должностных лиц медицинского учреждения, в котором проходила лечение подозреваемая", - отмечают в СУСК.
Подозреваемой проведут психолого-психиатрическую экспертизу.
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