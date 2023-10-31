https://ria.ru/20231031/raketa-1906539136.html
США проведут пуск межконтинентальной баллистической ракеты без боевой части
США проведут пуск межконтинентальной баллистической ракеты без боевой части - РИА Новости, 31.10.2023
США проведут пуск межконтинентальной баллистической ракеты без боевой части
Американские военные проведут в среду испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T20:49
2023-10-31T20:49
2023-10-31T20:59
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Американские военные проведут в среду испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер."Завтра с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии состоится заранее запланированный тестовый пуск… межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части", - сказал он на брифинге для СМИ.
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США, Министерство обороны США, В мире
США проведут пуск межконтинентальной баллистической ракеты без боевой части
Пентагон: США в среду проведут пуск МБР Minuteman III без боевой части