https://ria.ru/20231031/raketa-1906539136.html

США проведут пуск межконтинентальной баллистической ракеты без боевой части

США проведут пуск межконтинентальной баллистической ракеты без боевой части - РИА Новости, 31.10.2023

США проведут пуск межконтинентальной баллистической ракеты без боевой части

Американские военные проведут в среду испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T20:49

2023-10-31T20:49

2023-10-31T20:59

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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Американские военные проведут в среду испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер."Завтра с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии состоится заранее запланированный тестовый пуск… межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части", - сказал он на брифинге для СМИ.

https://ria.ru/20231020/ispytaniya-1904258276.html

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