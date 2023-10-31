https://ria.ru/20231031/putin-1906436332.html
"Их конец близок". Турки восхитились заявлением Путина
"Их конец близок". Турки восхитились заявлением Путина - РИА Новости, 31.10.2023
"Их конец близок". Турки восхитились заявлением Путина
Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали президента России Владимира Путина после его заявления об ответственности США за обострение конфликта на Ближнем... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:47
2023-10-31T14:47
2023-10-31T15:48
в мире
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали президента России Владимира Путина после его заявления об ответственности США за обострение конфликта на Ближнем Востоке. "Браво, Путин! У большинства мусульманских лидеров не хватает смелости сказать это", — написал один из комментаторов. "США — раб своих интересов, и конец их близок", — отметил другой."США остановят только Россия и Китай", — поддержал третий. "Америка навязывает многим странам свою политику, пора с этим заканчивать", — поделился мнением еще один пользователь. "Очень точное заявление", — заключили читатели. Накануне на совещании по ситуации в Дагестане Путин заявил, что Соединенным Штатам нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке, поэтому они дискредитируют тех, кто готов остановить кровопролитие. Кроме того, по словам российского лидера, Вашингтон не устраивает участие России в решении мировых и региональных проблем, они верят только в свою исключительность.О ближневосточном кризисе Путин говорил и на форуме "Российская энергетическая неделя". Тогда он отметил, что США попытались подменить решение фундаментальных проблем Палестины материальными подачками. Но без решения политических вопросов, главный из которых — создание Палестинского государства, урегулировать ситуацию невозможно, подчеркнул президент. Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, владимир путин, сша, ближний восток
В мире, Владимир Путин, США, Ближний Восток
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости.
Читатели турецкого издания Haber 7
поддержали президента России Владимира Путина после его заявления об ответственности США за обострение конфликта на Ближнем Востоке.
"Браво, Путин! У большинства мусульманских лидеров не хватает смелости сказать это", — написал один из комментаторов.
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"США — раб своих интересов, и конец их близок", — отметил другой.
"США остановят только Россия и Китай", — поддержал третий.
"Америка навязывает многим странам свою политику, пора с этим заканчивать", — поделился мнением еще один пользователь.
"Очень точное заявление", — заключили читатели.
Накануне на совещании по ситуации в Дагестане Путин заявил, что Соединенным Штатам нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке, поэтому они дискредитируют тех, кто готов остановить кровопролитие. Кроме того, по словам российского лидера, Вашингтон не устраивает участие России в решении мировых и региональных проблем, они верят только в свою исключительность.
О ближневосточном кризисе Путин говорил и на форуме "Российская энергетическая неделя". Тогда он отметил, что США попытались подменить решение фундаментальных проблем Палестины материальными подачками. Но без решения политических вопросов, главный из которых — создание Палестинского государства, урегулировать ситуацию невозможно, подчеркнул президент.
Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>