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Песков анонсировал публичную встречу Путина в Ново-Огарево - РИА Новости, 31.10.2023
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12:56 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/putin-1906398896.html
Песков анонсировал публичную встречу Путина в Ново-Огарево
Песков анонсировал публичную встречу Путина в Ново-Огарево - РИА Новости, 31.10.2023
Песков анонсировал публичную встречу Путина в Ново-Огарево
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет ряд внутренних рабочих встреч, одна из которых станет публичной, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T12:56
2023-10-31T12:56
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет ряд внутренних рабочих встреч, одна из которых станет публичной, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Путин продолжает работать в Ново-Огарево. У него идут одна за другой рабочие встречи внутренние, непубличные. Одна из них будет публичная, наверное, во второй половине дня уже. Мы вас проинформируем, я не буду ее заранее анонсировать", - заявил он журналистам во вторник.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков анонсировал публичную встречу Путина в Ново-Огарево

Песков: Путин проведет встречи в Ново-Огарево, одна из них будет публичной

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в Ново-Огарево
Президент РФ Владимир Путин в Ново-Огарево - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин в Ново-Огарево. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет ряд внутренних рабочих встреч, одна из которых станет публичной, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Путин продолжает работать в Ново-Огарево. У него идут одна за другой рабочие встречи внутренние, непубличные. Одна из них будет публичная, наверное, во второй половине дня уже. Мы вас проинформируем, я не буду ее заранее анонсировать", - заявил он журналистам во вторник.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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