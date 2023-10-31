https://ria.ru/20231031/putin-1906398896.html
Песков анонсировал публичную встречу Путина в Ново-Огарево
Песков анонсировал публичную встречу Путина в Ново-Огарево - РИА Новости, 31.10.2023
Песков анонсировал публичную встречу Путина в Ново-Огарево
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет ряд внутренних рабочих встреч, одна из которых станет публичной, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T12:56
2023-10-31T12:56
2023-10-31T12:56
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет ряд внутренних рабочих встреч, одна из которых станет публичной, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Путин продолжает работать в Ново-Огарево. У него идут одна за другой рабочие встречи внутренние, непубличные. Одна из них будет публичная, наверное, во второй половине дня уже. Мы вас проинформируем, я не буду ее заранее анонсировать", - заявил он журналистам во вторник.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков анонсировал публичную встречу Путина в Ново-Огарево
Песков: Путин проведет встречи в Ново-Огарево, одна из них будет публичной
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет ряд внутренних рабочих встреч, одна из которых станет публичной, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Путин продолжает работать в Ново-Огарево. У него идут одна за другой рабочие встречи внутренние, непубличные. Одна из них будет публичная, наверное, во второй половине дня уже. Мы вас проинформируем, я не буду ее заранее анонсировать", - заявил он журналистам во вторник.
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