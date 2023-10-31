https://ria.ru/20231031/protest-1906556059.html
В Лондоне пропалестинские протестующие заблокировали вокзал
В Лондоне пропалестинские протестующие заблокировали вокзал - РИА Новости, 31.10.2023
В Лондоне пропалестинские протестующие заблокировали вокзал
Пропалестинские протестующие заблокировали Ливерпульский вокзал в Лондоне, проведя сидячую кампанию в час пик, сообщает издание Daily Mail. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T22:49
2023-10-31T22:49
2023-10-31T22:49
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пропалестинские протестующие заблокировали Ливерпульский вокзал в Лондоне, проведя сидячую кампанию в час пик, сообщает издание Daily Mail. "Пропалестинские протестующие заблокировали лондонскую станцию "Ливерпуль-Стрит", поскольку сегодня в час пик была организована сидячая кампания", - пишет издание. Отмечается, что протестующие скандировали лозунги с призывом прекратить огонь в секторе Газа, а зеваки останавливались, чтобы посмотреть на происходящее. Издание сообщает, что одним из организаторов протеста стало феминистское движение Sisters Uncut, которое в соцести Х заявило, что сидячая забастовка организована в знак солидарности с палестинским народом, при этом не будет "никаких обычных дел, пока не закончится геноцид". Ранее британские СМИ сообщали о многотысячных демонстрациях сторонников Палестины в центре Лондона на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8,5 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html
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в мире, израиль, лондон, палестина, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Лондон, Палестина, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Лондоне пропалестинские протестующие заблокировали вокзал
Пропалестинские протестующие заблокировали вокзал в Лондоне в час пик
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости.
Пропалестинские протестующие заблокировали Ливерпульский вокзал в Лондоне, проведя сидячую кампанию в час пик, сообщает издание Daily Mail
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"Пропалестинские протестующие заблокировали лондонскую станцию "Ливерпуль-Стрит", поскольку сегодня в час пик была организована сидячая кампания", - пишет издание. Отмечается, что протестующие скандировали лозунги с призывом прекратить огонь в секторе Газа, а зеваки останавливались, чтобы посмотреть на происходящее.
Издание сообщает, что одним из организаторов протеста стало феминистское движение Sisters Uncut, которое в соцести Х заявило, что сидячая забастовка организована в знак солидарности с палестинским народом, при этом не будет "никаких обычных дел, пока не закончится геноцид".
Израиль "взрывает" Европу. Удары по Газе открыли еще один фронт
Ранее британские СМИ сообщали о многотысячных демонстрациях сторонников Палестины
в центре Лондона на фоне обострения палестино-израильского конфликта.
Израиль
7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8,5 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН
при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
"Грядут темные времена". Войну в Палестине остановить все сложнее