https://ria.ru/20231031/proisshestvie-1906336939.html

СК возбудил дело после жесткой посадки вертолета Ми-2

СК возбудил дело после жесткой посадки вертолета Ми-2 - РИА Новости, 31.10.2023

СК возбудил дело после жесткой посадки вертолета Ми-2

Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после жесткой посадки Ми-2 в Якутии, сам... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T08:49

2023-10-31T08:49

2023-10-31T10:36

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

ми-2

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ЯКУТСК, 31 окт - РИА Новости. Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после жесткой посадки Ми-2 в Якутии, сам вертолет восстановлению не подлежит, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.Вертолет Ми-2 в понедельник совершил жесткую посадку в 325 километрах от села Жиганск в Якутии, начав терять высоту после взлета. На борту находились 5 человек. Региональный главк МЧС РФ сообщал о том, что все они получили травмы и будут доставлены в поселок Тикси. Позже после медицинского обследования госпитализация оказалась необходима лишь для трех человек, двое других не пострадали."Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 263 УК РФ... Воздушное судно восстановлению не подлежит", - говорится в сообщении.По данным ведомства, пострадали пилот и двое пассажиров, они получили телесные повреждения различной степени тяжести.

https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906117855.html

https://ria.ru/20231030/avarii-1906096986.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ми-2