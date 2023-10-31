https://ria.ru/20231031/programma-1906425405.html

Москва на выставке "Россия" представит обширную программу мероприятий

Москва на выставке "Россия" представит обширную программу мероприятий - РИА Новости, 31.10.2023

Москва на выставке "Россия" представит обширную программу мероприятий

Москва на международной выставке-форуме "Россия" представит программу из более чем 500 мероприятий, они пройдут по 10 тематическим направлениям, сообщается на... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T14:14

2023-10-31T14:14

2023-10-31T14:14

москва

общество

выставка-форум "россия"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906424724_0:228:3000:1916_1920x0_80_0_0_daf6b0c1eb8ed084eb3921c82b69e6e5.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Москва на международной выставке-форуме "Россия" представит программу из более чем 500 мероприятий, они пройдут по 10 тематическим направлениям, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. "Цифровое пространство, посвященное Москве, расположится под медиакуполом. Там посетители смогут погрузиться в виртуальный мир и познакомиться с настоящим и будущим города - от транспорта до экологии, от образования до здравоохранения, от цифровой экосистемы до туризма. Для гостей выставки будет доступна специальная интерактивная зона и насыщенная событийная программа, включающая более 500 событий", - говорится в сообщении. Так, например, центральным событием станет шоу-программа, на которой каждый посетитель сможет увидеть, как город менялся от столетия к столетию, а также узнать о значимых событиях, которые позволили Москве стать одним из лучших мегаполисов мира. Кроме того, столица представит основные проекты, которые заинтересуют и другие регионы. Среди них модернизация 700 тысяч квадратных метров инфраструктуры здравоохранения, программа реновации, реставрация 2 тысяч объектов культурного наследия, открытие 109 станций метро и Московского центрального кольца за 10 лет, цифровая трансформация во всех сферах - от "Московской электронной школы" до сервиса Russpass для путешественников, а также многое другое. "А еще посетителям будет доступно более 20 вовлекающих форматов взаимодействия: развлекательные (танцевальные мастер-классы, музыкальные выступления, театрализованные представления, игры), познавательные (лекции, лекции экспертов и знаменитостей, дискуссии, воркшопы) и презентации проектов Москвы", - говорится в сообщении. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ откроется 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231031/msk-1906397744.html

https://ria.ru/20231030/festival-1906260536.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, общество, выставка-форум "россия"