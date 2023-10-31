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Москва на выставке "Россия" представит обширную программу мероприятий - РИА Новости, 31.10.2023
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14:14 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/programma-1906425405.html
Москва на выставке "Россия" представит обширную программу мероприятий
Москва на выставке "Россия" представит обширную программу мероприятий - РИА Новости, 31.10.2023
Москва на выставке "Россия" представит обширную программу мероприятий
Москва на международной выставке-форуме "Россия" представит программу из более чем 500 мероприятий, они пройдут по 10 тематическим направлениям, сообщается на... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:14
2023-10-31T14:14
москва
общество
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Москва на международной выставке-форуме "Россия" представит программу из более чем 500 мероприятий, они пройдут по 10 тематическим направлениям, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. "Цифровое пространство, посвященное Москве, расположится под медиакуполом. Там посетители смогут погрузиться в виртуальный мир и познакомиться с настоящим и будущим города - от транспорта до экологии, от образования до здравоохранения, от цифровой экосистемы до туризма. Для гостей выставки будет доступна специальная интерактивная зона и насыщенная событийная программа, включающая более 500 событий", - говорится в сообщении. Так, например, центральным событием станет шоу-программа, на которой каждый посетитель сможет увидеть, как город менялся от столетия к столетию, а также узнать о значимых событиях, которые позволили Москве стать одним из лучших мегаполисов мира. Кроме того, столица представит основные проекты, которые заинтересуют и другие регионы. Среди них модернизация 700 тысяч квадратных метров инфраструктуры здравоохранения, программа реновации, реставрация 2 тысяч объектов культурного наследия, открытие 109 станций метро и Московского центрального кольца за 10 лет, цифровая трансформация во всех сферах - от "Московской электронной школы" до сервиса Russpass для путешественников, а также многое другое. "А еще посетителям будет доступно более 20 вовлекающих форматов взаимодействия: развлекательные (танцевальные мастер-классы, музыкальные выступления, театрализованные представления, игры), познавательные (лекции, лекции экспертов и знаменитостей, дискуссии, воркшопы) и презентации проектов Москвы", - говорится в сообщении. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ откроется 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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москва, общество, выставка-форум "россия"
Москва, Общество, Выставка-форум "Россия"
Москва на выставке "Россия" представит обширную программу мероприятий

Москва на выставке "Россия" представит программу из более чем 500 мероприятий

© АГН "Москва" / Василий КузьмиченокПодготовка к международной выставке-форуму "Россия" на ВДНХ
Подготовка к международной выставке-форуму Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© АГН "Москва" / Василий Кузьмиченок
Подготовка к международной выставке-форуму "Россия" на ВДНХ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Москва на международной выставке-форуме "Россия" представит программу из более чем 500 мероприятий, они пройдут по 10 тематическим направлениям, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
«
"Цифровое пространство, посвященное Москве, расположится под медиакуполом. Там посетители смогут погрузиться в виртуальный мир и познакомиться с настоящим и будущим города - от транспорта до экологии, от образования до здравоохранения, от цифровой экосистемы до туризма. Для гостей выставки будет доступна специальная интерактивная зона и насыщенная событийная программа, включающая более 500 событий", - говорится в сообщении.
Подготовка к международной выставке-форуму Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Москва представит цифровое шоу о своей истории на выставке-форуме "Россия"
Вчера, 12:52
Так, например, центральным событием станет шоу-программа, на которой каждый посетитель сможет увидеть, как город менялся от столетия к столетию, а также узнать о значимых событиях, которые позволили Москве стать одним из лучших мегаполисов мира.
Кроме того, столица представит основные проекты, которые заинтересуют и другие регионы. Среди них модернизация 700 тысяч квадратных метров инфраструктуры здравоохранения, программа реновации, реставрация 2 тысяч объектов культурного наследия, открытие 109 станций метро и Московского центрального кольца за 10 лет, цифровая трансформация во всех сферах - от "Московской электронной школы" до сервиса Russpass для путешественников, а также многое другое.
«
"А еще посетителям будет доступно более 20 вовлекающих форматов взаимодействия: развлекательные (танцевальные мастер-классы, музыкальные выступления, театрализованные представления, игры), познавательные (лекции, лекции экспертов и знаменитостей, дискуссии, воркшопы) и презентации проектов Москвы", - говорится в сообщении.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ откроется 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Подготовка к международной выставке-форуму Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
На Международной выставке-форуме "Россия" в Москве пройдет фолк-фестиваль
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МоскваОбществоВыставка-форум "Россия"
 
 
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