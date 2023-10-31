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В Анапе мужчине дали срок за домогательства к девочкам в лагере - РИА Новости, 31.10.2023
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15:09 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/prigovor-1906447367.html
В Анапе мужчине дали срок за домогательства к девочкам в лагере
В Анапе мужчине дали срок за домогательства к девочкам в лагере - РИА Новости, 31.10.2023
В Анапе мужчине дали срок за домогательства к девочкам в лагере
Суд в Анапе назначил семь лет колонии строгого режима жителю Тирасполя за совершение преступлений против половой неприкосновенности двух девочек на территории... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T15:09
2023-10-31T15:09
происшествия
анапа
тирасполь
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 31 окт - РИА Новости. Суд в Анапе назначил семь лет колонии строгого режима жителю Тирасполя за совершение преступлений против половой неприкосновенности двух девочек на территории детского лагеря "Счастливое детство", сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. В начале августа в СУСК РФ в Краснодарском крае сообщили, что следователи задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности детей, отдыхавших на территории детского лагеря "Счастливое детство" в Анапе. По данным надзорного ведомства, следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело. Суд заключил его под стражу до 29 сентября. Отмечается, что мужчина совершил преступления сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек. "Анапский городской суд огласил приговор в отношении уроженца города Тирасполь Молдавской ССР, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 135 УК РФ (развратные действия - ред.) &lt;…&gt; Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в колонии строгого режима, с лишением права заниматься педагогической деятельностью на срок 5 лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что слушания по делу проходили в закрытом режиме. Приговор в законную силу не вступил. Сам детский лагерь "Счастливое детство" в Анапе был закрыт по требованию прокуратуры из-за многочисленных нарушений. По данным краевой прокуратуры, при эксплуатации учреждения допускались несоблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии, трудового и противопожарного законодательства, требования антитеррористической защищенности, что создавало угрозу жизни и здоровью для отдыхающих.
https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905425460.html
https://ria.ru/20231030/iznasilovanie-1906269727.html
анапа
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происшествия, анапа, тирасполь, краснодарский край
Происшествия, Анапа, Тирасполь, Краснодарский край
В Анапе мужчине дали срок за домогательства к девочкам в лагере

В Анапе мужчине дали семь лет колонии за домогательства к девочкам в лагере

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
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© РИА Новости / Евгений Биятов
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КРАСНОДАР, 31 окт - РИА Новости. Суд в Анапе назначил семь лет колонии строгого режима жителю Тирасполя за совершение преступлений против половой неприкосновенности двух девочек на территории детского лагеря "Счастливое детство", сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
В начале августа в СУСК РФ в Краснодарском крае сообщили, что следователи задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности детей, отдыхавших на территории детского лагеря "Счастливое детство" в Анапе. По данным надзорного ведомства, следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело. Суд заключил его под стражу до 29 сентября. Отмечается, что мужчина совершил преступления сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек.
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"Анапский городской суд огласил приговор в отношении уроженца города Тирасполь Молдавской ССР, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 135 УК РФ (развратные действия - ред.) <…> Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в колонии строгого режима, с лишением права заниматься педагогической деятельностью на срок 5 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что слушания по делу проходили в закрытом режиме. Приговор в законную силу не вступил.
Сам детский лагерь "Счастливое детство" в Анапе был закрыт по требованию прокуратуры из-за многочисленных нарушений. По данным краевой прокуратуры, при эксплуатации учреждения допускались несоблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии, трудового и противопожарного законодательства, требования антитеррористической защищенности, что создавало угрозу жизни и здоровью для отдыхающих.
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