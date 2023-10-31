https://ria.ru/20231031/pribyl-1906330912.html

На Западе подсчитали "прибыль" от конфликта на Ближнем Востоке

На Западе подсчитали "прибыль" от конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 31.10.2023

На Западе подсчитали "прибыль" от конфликта на Ближнем Востоке

Американские корпорации рассчитывают на взрывной рост прибыли на фоне палестино-израильского конфликта, написал обозреватель Guardian Илай Клифтон. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T06:47

2023-10-31T06:47

2023-10-31T10:22

в мире

израиль

хамас

morgan stanley

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сша

ближний восток

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Американские корпорации рассчитывают на взрывной рост прибыли на фоне палестино-израильского конфликта, написал обозреватель Guardian Илай Клифтон."Morgan Stanley и TD Bank (американские финансовые конгломераты. — Прим. ред.) возлагают большие надежды на рост авиакосмической и оружейной отрасли, видя семипроцентное увеличение стоимости акций с началом войны между Израилем и ХАМАС", — отметил он.По словам журналиста, Уолл-стрит надеется на "взрывной рост прибыли". В статье говорится, что американские аналитики взяли на заметку эскалацию конфликта, "способную дать немалые доходы"."ХАМАС создал дополнительный спрос, у нас есть этот запрос президента (Джо Байдена. — Прим. ред.) на 106 миллиардов долларов", — привел обозреватель слова Кая фон Румора, гендиректора и старшего аналитика TD Cowen.Автора статьи шокировали подобные откровения, он направил просьбу дать комментарии, но Morgan Stanley и TD Bank не ответили."Это бездушие и черствость — буднично обсуждать финансовые выгоды от далекого вооруженного конфликта", — резюмировал Клифтон.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231031/nebenzya-1906319039.html

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израиль

сша

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, израиль, хамас, morgan stanley , обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, ближний восток