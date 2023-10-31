https://ria.ru/20231031/potok-1906443600.html

Патрушев рассказал, для чего США взорвали "Северные потоки"

Патрушев рассказал, для чего США взорвали "Северные потоки" - РИА Новости, 31.10.2023

Патрушев рассказал, для чего США взорвали "Северные потоки"

США, используя украинский кризис, добились разрыва экономических отношений Европы с Россией и устранения своих конкурентов, а чтобы Европа не могла получать газ РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T15:04

2023-10-31T15:04

2023-10-31T15:34

сша

россия

северный поток

специальная военная операция на украине

безопасность

николай патрушев

авария на "северных потоках"

ситуация в днр и лнр

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ТОМСК, 31 окт — РИА Новости. США, используя украинский кризис, добились разрыва экономических отношений Европы с Россией и устранения своих конкурентов, а чтобы Европа не могла получать газ из России, взорвали "Северные потоки", заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на выездном совещании в Томске."США, используя украинский кризис, добились разрыва экономических отношений Европы с Россией и устранения экономических конкурентов. Решают за счет других стран свои экономические проблемы. А чтобы Европа не могла получать газ из России, взорвали "Северные потоки", — заявил он.Патрушев назвал неслучайными слова президента США Джо Байдена о том, что военная помощь Украине и Израилю — это "мудрая инвестиция, которая принесет выгоду для американской безопасности на протяжении поколений", и обратил внимание, что США своей политикой спровоцировали и продолжают подогревать ситуацию на Ближнем Востоке."Точно так же они действуют и на Украине, где спровоцировали государственный переворот, потакали насаждению неонацистской идеологии, превратили Украину в полигон для военно-биологических экспериментов, закрывали глаза на убийства мирного населения Донбасса и готовили к боевым действиям против нашей страны. В этих условиях Россия встала на защиту населения Донбасса и не позволила осуществить агрессивные планы", — сказал секретарь Совбеза России.Как отметил Патрушев, "представители стран НАТО уже открыто говорят, что Россия помешала им приблизиться к ее границам, а украинцы для Запада — инструмент сдерживания России". "В связи с подобными действиями кредит доверия к США и странам коллективного Запада исчерпан", — резюмировал секретарь Совбеза России.

https://ria.ru/20231020/ssha-1904168383.html

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, россия, северный поток, безопасность, николай патрушев, авария на "северных потоках", ситуация в днр и лнр