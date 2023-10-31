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Патрушев рассказал, для чего США взорвали "Северные потоки" - РИА Новости, 31.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:04 31.10.2023 (обновлено: 15:34 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/potok-1906443600.html
Патрушев рассказал, для чего США взорвали "Северные потоки"
Патрушев рассказал, для чего США взорвали "Северные потоки" - РИА Новости, 31.10.2023
Патрушев рассказал, для чего США взорвали "Северные потоки"
США, используя украинский кризис, добились разрыва экономических отношений Европы с Россией и устранения своих конкурентов, а чтобы Европа не могла получать газ РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T15:04
2023-10-31T15:34
сша
россия
северный поток
специальная военная операция на украине
безопасность
николай патрушев
авария на "северных потоках"
ситуация в днр и лнр
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ТОМСК, 31 окт — РИА Новости. США, используя украинский кризис, добились разрыва экономических отношений Европы с Россией и устранения своих конкурентов, а чтобы Европа не могла получать газ из России, взорвали "Северные потоки", заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на выездном совещании в Томске."США, используя украинский кризис, добились разрыва экономических отношений Европы с Россией и устранения экономических конкурентов. Решают за счет других стран свои экономические проблемы. А чтобы Европа не могла получать газ из России, взорвали "Северные потоки", — заявил он.Патрушев назвал неслучайными слова президента США Джо Байдена о том, что военная помощь Украине и Израилю — это "мудрая инвестиция, которая принесет выгоду для американской безопасности на протяжении поколений", и обратил внимание, что США своей политикой спровоцировали и продолжают подогревать ситуацию на Ближнем Востоке."Точно так же они действуют и на Украине, где спровоцировали государственный переворот, потакали насаждению неонацистской идеологии, превратили Украину в полигон для военно-биологических экспериментов, закрывали глаза на убийства мирного населения Донбасса и готовили к боевым действиям против нашей страны. В этих условиях Россия встала на защиту населения Донбасса и не позволила осуществить агрессивные планы", — сказал секретарь Совбеза России.Как отметил Патрушев, "представители стран НАТО уже открыто говорят, что Россия помешала им приблизиться к ее границам, а украинцы для Запада — инструмент сдерживания России". "В связи с подобными действиями кредит доверия к США и странам коллективного Запада исчерпан", — резюмировал секретарь Совбеза России.
https://ria.ru/20231020/ssha-1904168383.html
https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html
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сша, россия, северный поток, безопасность, николай патрушев, авария на "северных потоках", ситуация в днр и лнр
США, Россия, Северный поток, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Николай Патрушев, Авария на "Северных потоках", Ситуация в ДНР и ЛНР
Патрушев рассказал, для чего США взорвали "Северные потоки"

Патрушев: США взорвали "Северные потоки", чтобы Европа не получала газ из России

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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ТОМСК, 31 окт — РИА Новости. США, используя украинский кризис, добились разрыва экономических отношений Европы с Россией и устранения своих конкурентов, а чтобы Европа не могла получать газ из России, взорвали "Северные потоки", заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на выездном совещании в Томске.
"США, используя украинский кризис, добились разрыва экономических отношений Европы с Россией и устранения экономических конкурентов. Решают за счет других стран свои экономические проблемы. А чтобы Европа не могла получать газ из России, взорвали "Северные потоки", — заявил он.
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СМИ: США сокрушили своего союзника вместо России
20 октября, 15:26
Патрушев назвал неслучайными слова президента США Джо Байдена о том, что военная помощь Украине и Израилю — это "мудрая инвестиция, которая принесет выгоду для американской безопасности на протяжении поколений", и обратил внимание, что США своей политикой спровоцировали и продолжают подогревать ситуацию на Ближнем Востоке.
"Точно так же они действуют и на Украине, где спровоцировали государственный переворот, потакали насаждению неонацистской идеологии, превратили Украину в полигон для военно-биологических экспериментов, закрывали глаза на убийства мирного населения Донбасса и готовили к боевым действиям против нашей страны. В этих условиях Россия встала на защиту населения Донбасса и не позволила осуществить агрессивные планы", — сказал секретарь Совбеза России.
Как отметил Патрушев, "представители стран НАТО уже открыто говорят, что Россия помешала им приблизиться к ее границам, а украинцы для Запада — инструмент сдерживания России". "В связи с подобными действиями кредит доверия к США и странам коллективного Запада исчерпан", — резюмировал секретарь Совбеза России.
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияСеверный потокБезопасностьНиколай ПатрушевАвария на "Северных потоках"Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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