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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 31.10.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС РФ на южно-донецком направлении за сутки уничтожили до 160 военных и 10 единиц техники ВСУ, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:17
2023-10-31T14:17
2023-10-31T14:29
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. ВС РФ на южно-донецком направлении за сутки уничтожили до 160 военных и 10 единиц техники ВСУ, сообщили во вторник в Минобороны России."На южно-донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 160-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, угледар
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Угледар
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
МО России: ВСУ потеряли до 160 солдат, 7 автомобилей на Южнодонецком направлении