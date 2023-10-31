Рейтинг@Mail.ru
Экономист назвала пособия, которые вырастут с 2024 года - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:20 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/posobiya-1906310952.html
Экономист назвала пособия, которые вырастут с 2024 года
Экономист назвала пособия, которые вырастут с 2024 года - РИА Новости, 31.10.2023
Экономист назвала пособия, которые вырастут с 2024 года
Многие выплаты, связанные с рождением и воспитанием детей, вырастут в следующем году, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T02:20
2023-10-31T02:20
общество
россия
людмила иванова-швец
рэу имени г. в. плеханова
материнский капитал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579546225_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_11b80d13b352c705e2278978f2543955.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Многие выплаты, связанные с рождением и воспитанием детей, вырастут в следующем году, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Сейчас мать, ухаживающая за ребенком в возрасте до полутора лет, получает 33 282 рубля. В будущем году максимальная планка увеличится до 49 123 рублей. В 2025-м — до 68 996 рублей.“Меняются и условия — пособие разрешат получать даже при возвращении на работу, чего раньше не было”, — отметила экономист.Кроме того, в стране проиндексируют материнский капитал — на 44 тысячи рублей на первого ребенка и на 58 тысяч рублей на второго. А максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет с 383 179 рублей в 2023 году до 565 562 рублей в 2024-м и до 763 671 рублей в 2025-м.Повышение некоторых детских выплат привязано к увеличению МРОТ — с 1 января его проиндексируют на 18,5 процента до 19,242 рублей. Соответственно, вырастут пособия для малоимущих, если средний доход на каждого члена семьи окажется ниже прожиточного минимума в регионе.
https://ria.ru/20231030/vyplata-1905907000.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579546225_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_9082cbceb7bc5f32cca175c7b44fca9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, людмила иванова-швец, рэу имени г. в. плеханова, материнский капитал
Общество, Россия, Людмила Иванова-Швец, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Материнский капитал
Экономист назвала пособия, которые вырастут с 2024 года

Экономист Иванова-Швец: с 2024 года вырастут пособия, связанные с детьми

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Многие выплаты, связанные с рождением и воспитанием детей, вырастут в следующем году, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Сейчас мать, ухаживающая за ребенком в возрасте до полутора лет, получает 33 282 рубля. В будущем году максимальная планка увеличится до 49 123 рублей. В 2025-м — до 68 996 рублей.
«
“Меняются и условия — пособие разрешат получать даже при возвращении на работу, чего раньше не было”, — отметила экономист.
Кроме того, в стране проиндексируют материнский капитал — на 44 тысячи рублей на первого ребенка и на 58 тысяч рублей на второго. А максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет с 383 179 рублей в 2023 году до 565 562 рублей в 2024-м и до 763 671 рублей в 2025-м.
Повышение некоторых детских выплат привязано к увеличению МРОТ — с 1 января его проиндексируют на 18,5 процента до 19,242 рублей. Соответственно, вырастут пособия для малоимущих, если средний доход на каждого члена семьи окажется ниже прожиточного минимума в регионе.
Деньги - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Россиянам назвали выплату, которая вырастет в два раза с 2024 года
30 октября, 02:15
 
ОбществоРоссияЛюдмила Иванова-ШвецРЭУ имени Г. В. ПлехановаМатеринский капитал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала