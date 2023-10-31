https://ria.ru/20231031/posobiya-1906310952.html

Экономист назвала пособия, которые вырастут с 2024 года

Экономист назвала пособия, которые вырастут с 2024 года - РИА Новости, 31.10.2023

Экономист назвала пособия, которые вырастут с 2024 года

Многие выплаты, связанные с рождением и воспитанием детей, вырастут в следующем году, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T02:20

2023-10-31T02:20

2023-10-31T02:20

общество

россия

людмила иванова-швец

рэу имени г. в. плеханова

материнский капитал

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Многие выплаты, связанные с рождением и воспитанием детей, вырастут в следующем году, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Сейчас мать, ухаживающая за ребенком в возрасте до полутора лет, получает 33 282 рубля. В будущем году максимальная планка увеличится до 49 123 рублей. В 2025-м — до 68 996 рублей.“Меняются и условия — пособие разрешат получать даже при возвращении на работу, чего раньше не было”, — отметила экономист.Кроме того, в стране проиндексируют материнский капитал — на 44 тысячи рублей на первого ребенка и на 58 тысяч рублей на второго. А максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет с 383 179 рублей в 2023 году до 565 562 рублей в 2024-м и до 763 671 рублей в 2025-м.Повышение некоторых детских выплат привязано к увеличению МРОТ — с 1 января его проиндексируют на 18,5 процента до 19,242 рублей. Соответственно, вырастут пособия для малоимущих, если средний доход на каждого члена семьи окажется ниже прожиточного минимума в регионе.

https://ria.ru/20231030/vyplata-1905907000.html

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общество, россия, людмила иванова-швец, рэу имени г. в. плеханова, материнский капитал