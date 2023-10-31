https://ria.ru/20231031/ponasenkov-1906406149.html
Понасенков* вновь подал иск об отмене статуса иноагента
Понасенков* вновь подал иск об отмене статуса иноагента - РИА Новости, 31.10.2023
Понасенков* вновь подал иск об отмене статуса иноагента
Блогер Евгений Понасенков* обратился в суд с новым иском об отмене статуса иностранного агента, рассказали РИА Новости в пресс-службе Гагаринского суда Москвы,... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:29
2023-10-31T13:29
2023-10-31T13:32
евгений понасенков
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574401339_0:80:680:463_1920x0_80_0_0_6d1d69fb5a20bf022228c6faa8ce69aa.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Блогер Евгений Понасенков* обратился в суд с новым иском об отмене статуса иностранного агента, рассказали РИА Новости в пресс-службе Гагаринского суда Москвы, куда поступил иск. "В суд поступил иск Понасенкова Е.Н.* о признании незаконным распоряжения Министерства юстиции РФ об отказе в исключении из реестра иностранных агентов", - сообщила собеседница агентства. Минюст 1 апреля 2022 года включил Понасенкова* в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Позднее блогер обжаловал это решение в Замоскворецком суде Москвы, но получил отказ, а Мосгорсуд оставил это решение в силе. Как следует из постановление суда, которое имеется в распоряжении РИА Новости, Понасенков* "распространял материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента". Кроме того, следует из решения, Понасенков* с мая 2019 по январь 2022 года получал деньги от издательства "АСТ", "являющегося получателем иностранного финансирования".* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230831/kontsert-1893294246.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574401339_0:0:680:510_1920x0_80_0_0_7eb176925f4ad27b2cff7002d475d141.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений понасенков, происшествия, москва
Евгений Понасенков, Происшествия, Москва
Понасенков* вновь подал иск об отмене статуса иноагента
Понасенков подал в суд с новым исковым требованием об отмене статуса иноагента
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Блогер Евгений Понасенков* обратился в суд с новым иском об отмене статуса иностранного агента, рассказали РИА Новости в пресс-службе Гагаринского суда Москвы, куда поступил иск.
"В суд поступил иск Понасенкова Е.Н.* о признании незаконным распоряжения Министерства юстиции РФ об отказе в исключении из реестра иностранных агентов", - сообщила собеседница агентства.
Минюст 1 апреля 2022 года включил Понасенкова* в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Позднее блогер обжаловал это решение в Замоскворецком суде Москвы, но получил отказ, а Мосгорсуд оставил это решение в силе.
Как следует из постановление суда, которое имеется в распоряжении РИА Новости, Понасенков* "распространял материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента". Кроме того, следует из решения, Понасенков* с мая 2019 по январь 2022 года получал деньги от издательства "АСТ", "являющегося получателем иностранного финансирования".
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
Галкин* пожаловался на власти Казахстана из-за отмены концертов