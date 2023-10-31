https://ria.ru/20231031/ponasenkov-1906406149.html

Понасенков* вновь подал иск об отмене статуса иноагента

Понасенков* вновь подал иск об отмене статуса иноагента - РИА Новости, 31.10.2023

Понасенков* вновь подал иск об отмене статуса иноагента

Блогер Евгений Понасенков* обратился в суд с новым иском об отмене статуса иностранного агента, рассказали РИА Новости в пресс-службе Гагаринского суда Москвы,... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T13:29

2023-10-31T13:29

2023-10-31T13:32

евгений понасенков

происшествия

москва

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Блогер Евгений Понасенков* обратился в суд с новым иском об отмене статуса иностранного агента, рассказали РИА Новости в пресс-службе Гагаринского суда Москвы, куда поступил иск. "В суд поступил иск Понасенкова Е.Н.* о признании незаконным распоряжения Министерства юстиции РФ об отказе в исключении из реестра иностранных агентов", - сообщила собеседница агентства. Минюст 1 апреля 2022 года включил Понасенкова* в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Позднее блогер обжаловал это решение в Замоскворецком суде Москвы, но получил отказ, а Мосгорсуд оставил это решение в силе. Как следует из постановление суда, которое имеется в распоряжении РИА Новости, Понасенков* "распространял материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента". Кроме того, следует из решения, Понасенков* с мая 2019 по январь 2022 года получал деньги от издательства "АСТ", "являющегося получателем иностранного финансирования".* СМИ, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230831/kontsert-1893294246.html

москва

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

евгений понасенков, происшествия, москва