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Жители Газы получили первую партию продовольственной помощи из Чечни - РИА Новости, 31.10.2023
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19:12 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/pomosch-1906519428.html
Жители Газы получили первую партию продовольственной помощи из Чечни
Жители Газы получили первую партию продовольственной помощи из Чечни - РИА Новости, 31.10.2023
Жители Газы получили первую партию продовольственной помощи из Чечни
Жители сектора Газа получили первую партию продовольственной помощи от регионального общественного фонда Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил глава Чечни Рамзан... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T19:12
2023-10-31T19:12
израиль
в мире
рамзан кадыров
россия
палестина
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГРОЗНЫЙ, 31 окт – РИА Новости. Жители сектора Газа получили первую партию продовольственной помощи от регионального общественного фонда Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Жители сектора Газа получили первую партию продовольственной помощи от Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Работу фонда в этом регионе контролирует советник президента Палестины, верховный шариатский судья Палестины Махмуд Хаббаш", — написал Кадыров. Всего помощь из Чечни получат 20 тысяч семей. "… Президент (фонда) Аймани Несиевна (Кадырова), как и всегда, не осталась равнодушной к беде мусульман многострадальной Палестины. Она отправила внушительную партию гуманитарного груза для страдающих людей. Таким образом, РОФ (региональный общественный фонд) приступает к широкомасштабной благотворительной акции по оказанию помощи жителям региона, которые сейчас как никогда нуждаются в нашей поддержке", — добавил он. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231026/peregovory-1905464580.html
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
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израиль, в мире, рамзан кадыров, россия, палестина, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, Рамзан Кадыров, Россия, Палестина, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Жители Газы получили первую партию продовольственной помощи из Чечни

Кадыров: жители Газы получили первую партию продовольственной помощи из Чечни

© AP Photo / Hatem MoussaСектор Газа
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Сектор Газа. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 31 окт – РИА Новости. Жители сектора Газа получили первую партию продовольственной помощи от регионального общественного фонда Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Жители сектора Газа получили первую партию продовольственной помощи от Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Работу фонда в этом регионе контролирует советник президента Палестины, верховный шариатский судья Палестины Махмуд Хаббаш", — написал Кадыров.
Всего помощь из Чечни получат 20 тысяч семей.
"… Президент (фонда) Аймани Несиевна (Кадырова), как и всегда, не осталась равнодушной к беде мусульман многострадальной Палестины. Она отправила внушительную партию гуманитарного груза для страдающих людей. Таким образом, РОФ (региональный общественный фонд) приступает к широкомасштабной благотворительной акции по оказанию помощи жителям региона, которые сейчас как никогда нуждаются в нашей поддержке", — добавил он.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов (в центре) и член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук (справа) во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
В МИД России раскрыли детали переговоров с ХАМАС
26 октября, 18:08
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
13 октября, 08:00
 
ИзраильВ миреРамзан КадыровРоссияПалестинаХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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