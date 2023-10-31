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Жители Новгородской области передали в зону СВО квадроцикл и мотоцикл
Жители Новгородской области передали в зону СВО квадроцикл и мотоцикл - РИА Новости, 31.10.2023
Жители Новгородской области передали в зону СВО квадроцикл и мотоцикл
Жители Пестовского района Новгородской области отправили в зону проведения СВО квадроцикл, кроссовой мотоцикл, два автомобиля "УАЗ", груз уже доставлен в... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T10:59
2023-10-31T10:59
2023-10-31T11:00
надежные люди
новгородская область
пестовский район
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 окт - РИА Новости. Жители Пестовского района Новгородской области отправили в зону проведения СВО квадроцикл, кроссовой мотоцикл, два автомобиля "УАЗ", груз уже доставлен в Донбасс, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" предприниматель Денис Виноградов. По словам Виноградова, 15 октября был объявлен очередной сбор помощи, исходя из заявок, поступивших от разных полков и подразделений. Откликнулись как обычные жители региона, так и предприниматели: одни принесли продукты и медикаменты, другие перечислили деньги. Один пестовский предприниматель передал прицеп шасси, другой сделал баню, в итоге на фронт была доставлена очередная баня на шасси. Кроме того, были переданы пиломатериалы, лопаты, топоры, покрышки, большое количество именных посылок, зимняя форма для бойцов, а также овощи и фрукты. "На самом деле обращений было очень много, одно из таких обращений поступило от 1008-го полка, а именно от наших пестовских ребят, которые базируются в районе Бахмута. Ребятам был нужен квадроцикл для безопасного выполнения боевых задач, хотя и это не совсем безопасно, но лучше и оперативнее, чем на "УАЗе". На собранные средства нами был куплен квадроцикл и многое другое для нужд этого полка. Следующий запрос был на кроссовый мотоцикл. Он также необходим парням для выполнения боевых задач… Было принято решение купить и доставить мотоцикл бойцам… Также парни смогли приобрести два автомобиля "УАЗ", которые мы с ними передали бойцам", - сообщает Виноградов. Уточняется, что в сборе также поучаствовали жители Великого Новгорода и Старой Руссы.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новгородская область, пестовский район, донбасс
Надежные люди, Новгородская область, Пестовский район, Донбасс
Жители Новгородской области передали в зону СВО квадроцикл и мотоцикл
Жители Новгородской области передали в зону СВО квадроцикл, мотоцикл и "УАЗы"
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 окт - РИА Новости. Жители Пестовского района Новгородской области отправили в зону проведения СВО квадроцикл, кроссовой мотоцикл, два автомобиля "УАЗ", груз уже доставлен в Донбасс, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" предприниматель Денис Виноградов.
По словам Виноградова, 15 октября был объявлен очередной сбор помощи, исходя из заявок, поступивших от разных полков и подразделений. Откликнулись как обычные жители региона, так и предприниматели: одни принесли продукты и медикаменты, другие перечислили деньги. Один пестовский предприниматель передал прицеп шасси, другой сделал баню, в итоге на фронт была доставлена очередная баня на шасси. Кроме того, были переданы пиломатериалы, лопаты, топоры, покрышки, большое количество именных посылок, зимняя форма для бойцов, а также овощи и фрукты.
"На самом деле обращений было очень много, одно из таких обращений поступило от 1008-го полка, а именно от наших пестовских ребят, которые базируются в районе Бахмута. Ребятам был нужен квадроцикл для безопасного выполнения боевых задач, хотя и это не совсем безопасно, но лучше и оперативнее, чем на "УАЗе". На собранные средства нами был куплен квадроцикл и многое другое для нужд этого полка. Следующий запрос был на кроссовый мотоцикл. Он также необходим парням для выполнения боевых задач… Было принято решение купить и доставить мотоцикл бойцам… Также парни смогли приобрести два автомобиля "УАЗ", которые мы с ними передали бойцам", - сообщает Виноградов.
Уточняется, что в сборе также поучаствовали жители Великого Новгорода
и Старой Руссы
.