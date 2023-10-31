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Платок станет основным элементом экспозиции Оренбуржья на выставке "Россия" - РИА Новости, 31.10.2023
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12:54 31.10.2023
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Платок станет основным элементом экспозиции Оренбуржья на выставке "Россия"
Платок станет основным элементом экспозиции Оренбуржья на выставке "Россия" - РИА Новости, 31.10.2023
Платок станет основным элементом экспозиции Оренбуржья на выставке "Россия"
Знаменитый пуховый платок станет основным элементом экспозиции Оренбургской области на форуме-выставке "Россия", сообщили в пресс-службе правительства области. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T12:54
2023-10-31T12:54
оренбургская область
россия
москва
выставка-форум "россия"
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УФА, 31 окт - РИА Новости. Знаменитый пуховый платок станет основным элементом экспозиции Оренбургской области на форуме-выставке "Россия", сообщили в пресс-службе правительства области. Международная выставка-форум "Россия" открывается 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Посетители смогут увидеть экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. "В 75-м павильоне ВДНХ завершается подготовка стенда Оренбургской области. Основным элементом экспозиции нашего региона станет знаменитый пуховый платок. Авторы концепции оренбургского стенда представили его в виде музея, в котором можно познакомиться с достопримечательностями, историко-культурными ценностями региона и главными достижениями во всех сферах", - говорится в сообщении. Посетители выставки увидят великую оренбургскую степь, сокровища древнего народа, обитавшего на территории Оренбуржья, узнают об истории региона и его развитии, добавили в областном правительстве. "Кроме того, на выставке пройдёт День Оренбургской области, где будут представлены культурная, образовательная и деловая программы, посвященные нашему региону", - добавили в пресс-службе. Оренбургский пуховый платок является символом Оренбуржья и России. Согласно открытым данным, местом зарождения пуховязального промысла является село Желтое Саракташского района области, где сегодня расположена компания "Оренбургские пуховницы". "В Оренбургской области изготовлением пуховых платков занимаются уже около 300 лет. Мировое признание платок получил в 1857 году, когда был впервые представлен на международной ярмарке в Париже. Пух оренбургских коз - самый тонкий в мире, всего 16-18 микрон. Для сравнения: толщина волоса ангорских коз составляет 22-24 микрона", - говорится в справке властей региона. По данным правительства области, с 2012 года в регионе работает галерея "Оренбургский пуховый платок" оренбургского областного музея изобразительных искусств. Здесь платок представлен как документальное свидетельство исторической и социальной эпохи, произведение искусства и народного художественного промысла, элемент моды и атрибут женского костюма.
https://ria.ru/20231031/svadba-1906387867.html
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оренбургская область, россия, москва, выставка-форум "россия"
Оренбургская область, Россия, Москва, Выставка-форум "Россия"
Платок станет основным элементом экспозиции Оренбуржья на выставке "Россия"

Пуховый платок станет основным элементом экспозиции Оренбуржья на выставке

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЖенщина протягивает оренбургский пуховой платок сквозь золотое кольцо, демонстрируя его тонкость
Женщина протягивает оренбургский пуховой платок сквозь золотое кольцо, демонстрируя его тонкость - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Женщина протягивает оренбургский пуховой платок сквозь золотое кольцо, демонстрируя его тонкость. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 31 окт - РИА Новости. Знаменитый пуховый платок станет основным элементом экспозиции Оренбургской области на форуме-выставке "Россия", сообщили в пресс-службе правительства области.
Международная выставка-форум "Россия" открывается 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Посетители смогут увидеть экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
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"В 75-м павильоне ВДНХ завершается подготовка стенда Оренбургской области. Основным элементом экспозиции нашего региона станет знаменитый пуховый платок. Авторы концепции оренбургского стенда представили его в виде музея, в котором можно познакомиться с достопримечательностями, историко-культурными ценностями региона и главными достижениями во всех сферах", - говорится в сообщении.
Посетители выставки увидят великую оренбургскую степь, сокровища древнего народа, обитавшего на территории Оренбуржья, узнают об истории региона и его развитии, добавили в областном правительстве.
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"Кроме того, на выставке пройдёт День Оренбургской области, где будут представлены культурная, образовательная и деловая программы, посвященные нашему региону", - добавили в пресс-службе.
Оренбургский пуховый платок является символом Оренбуржья и России. Согласно открытым данным, местом зарождения пуховязального промысла является село Желтое Саракташского района области, где сегодня расположена компания "Оренбургские пуховницы".
"В Оренбургской области изготовлением пуховых платков занимаются уже около 300 лет. Мировое признание платок получил в 1857 году, когда был впервые представлен на международной ярмарке в Париже. Пух оренбургских коз - самый тонкий в мире, всего 16-18 микрон. Для сравнения: толщина волоса ангорских коз составляет 22-24 микрона", - говорится в справке властей региона.
По данным правительства области, с 2012 года в регионе работает галерея "Оренбургский пуховый платок" оренбургского областного музея изобразительных искусств. Здесь платок представлен как документальное свидетельство исторической и социальной эпохи, произведение искусства и народного художественного промысла, элемент моды и атрибут женского костюма.
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