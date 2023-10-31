https://ria.ru/20231031/plan-1906392828.html

Власти Израиля признали наличие плана по переселению жителей Газы в Египет

Власти Израиля признали наличие плана по переселению жителей Газы в Египет - РИА Новости, 31.10.2023

Власти Израиля признали наличие плана по переселению жителей Газы в Египет

Власти Израиля признали существование плана разведки переселить всех жителей сектора Газа в Египет, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на офис... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T12:38

2023-10-31T12:38

2023-10-31T14:26

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

биньямин нетаньяху

египет

палестина

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Власти Израиля признали существование плана разведки переселить всех жителей сектора Газа в Египет, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на офис израильского премьер-министра. "Израиль признал <…> что одно из министерств составило <...> предложение о перемещении 2,3 миллиона жителей сектора Газа в Египет на Синайский полуостров", — говорится в сообщении. По информации агентства, документ датирован 13 октября. В офисе премьер-министра Биньямина Нетаньяху к нему отнеслись как к гипотетическому плану. Никаких предметных дискуссий со службами безопасности по этому поводу не велось, рассказал Ассошиэйтед Пресс один из израильских чиновников.Агентство отмечает, что план исключает передачу сектора Газа под контроль палестинской администрации или поддержку создания нового правительства анклава. Наличие подобного документа вызвало недовольство в Палестине, говорится в статье. Официальный представитель палестинского президента Махмуда Аббаса заявил, что власти выступают против перемещения населения сектора Газа куда бы то ни было, и назвал план красной линией, которую они не позволят пересечь. Как писала газета Financial Times, Нетаньяху пытался убедить лидеров стран Европы оказать давление на Египет, чтобы тот принял беженцев из Газы. В ответ в Египте пригрозили отправить этих беженцев в страны ЕС. Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, половина из которых дети, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 250 человек.

https://ria.ru/20231031/armiya-1906351115.html

https://ria.ru/20231030/palestina-1906305434.html

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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, биньямин нетаньяху, египет, палестина, в мире