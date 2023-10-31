https://ria.ru/20231031/peterburg-1906400285.html

Петербург направит на развитие города 323 миллиарда рублей в 2024 году

Петербург направит на развитие города 323 миллиарда рублей в 2024 году - РИА Новости, 31.10.2023

Петербург направит на развитие города 323 миллиарда рублей в 2024 году

Санкт-Петербург планирует в 2024 году направить на цели развития 323 миллиарда рублей, что соответствует половине бюджета 2021 года, сообщил губернатор города... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T13:03

2023-10-31T13:03

2023-10-31T14:46

санкт-петербург

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Санкт-Петербург планирует в 2024 году направить на цели развития 323 миллиарда рублей, что соответствует половине бюджета 2021 года, сообщил губернатор города Александр Беглов. "Доля расходов развития в бюджете 2024 года превысила 25% или 323 миллиарда рублей. Еще два года назад такая сумма составляла почти половину всего городского бюджета", - сказали он, представляя в Законодательном собрании законопроект о бюджете города на 2024 год и на период 2025-2026 годов. Беглов напомнил, что начиная с 2019 года на развитие Петербурга был направлен почти 1 триллион рублей. "Именно эти средства позволили нам приступить к решению целого ряда застарелых, десятилетиями накопленных проблем. Город смог начать необходимые реформы, которые должны существенно улучшить качество жизни петербуржцев. И жители города уже сегодня отмечают изменения", - сказал губернатор. В Законодательном собрании была показана серия интервью, взятых у жителей Петербурга по инициативе Общественной палаты города. Жители отметили высокую динамику благоустройства, появление новых скверов, общественных пространств, детских и спортивных площадок, активное строительство школ и детских садов, восстановление фонтанов. Согласно проекту бюджета Петербурга, внесенного в Законодательное собрание, в 2024 году доходы составят 1,168 триллиона рублей, расходы - 1,298 триллиона рублей.

https://ria.ru/20231028/kanikuly-1905856745.html

https://ria.ru/20231026/beglov-1905507462.html

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санкт-петербург, александр беглов