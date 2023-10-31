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Петербург направит на развитие города 323 миллиарда рублей в 2024 году - РИА Новости, 31.10.2023
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13:03 31.10.2023 (обновлено: 14:46 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/peterburg-1906400285.html
Петербург направит на развитие города 323 миллиарда рублей в 2024 году
Петербург направит на развитие города 323 миллиарда рублей в 2024 году - РИА Новости, 31.10.2023
Петербург направит на развитие города 323 миллиарда рублей в 2024 году
Санкт-Петербург планирует в 2024 году направить на цели развития 323 миллиарда рублей, что соответствует половине бюджета 2021 года, сообщил губернатор города... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:03
2023-10-31T14:46
санкт-петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Санкт-Петербург планирует в 2024 году направить на цели развития 323 миллиарда рублей, что соответствует половине бюджета 2021 года, сообщил губернатор города Александр Беглов. "Доля расходов развития в бюджете 2024 года превысила 25% или 323 миллиарда рублей. Еще два года назад такая сумма составляла почти половину всего городского бюджета", - сказали он, представляя в Законодательном собрании законопроект о бюджете города на 2024 год и на период 2025-2026 годов. Беглов напомнил, что начиная с 2019 года на развитие Петербурга был направлен почти 1 триллион рублей. "Именно эти средства позволили нам приступить к решению целого ряда застарелых, десятилетиями накопленных проблем. Город смог начать необходимые реформы, которые должны существенно улучшить качество жизни петербуржцев. И жители города уже сегодня отмечают изменения", - сказал губернатор. В Законодательном собрании была показана серия интервью, взятых у жителей Петербурга по инициативе Общественной палаты города. Жители отметили высокую динамику благоустройства, появление новых скверов, общественных пространств, детских и спортивных площадок, активное строительство школ и детских садов, восстановление фонтанов. Согласно проекту бюджета Петербурга, внесенного в Законодательное собрание, в 2024 году доходы составят 1,168 триллиона рублей, расходы - 1,298 триллиона рублей.
https://ria.ru/20231028/kanikuly-1905856745.html
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санкт-петербург, александр беглов
Санкт-Петербург, Александр Беглов

Петербург направит на развитие города 323 миллиарда рублей в 2024 году

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге
Вид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Вид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Санкт-Петербург планирует в 2024 году направить на цели развития 323 миллиарда рублей, что соответствует половине бюджета 2021 года, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Доля расходов развития в бюджете 2024 года превысила 25% или 323 миллиарда рублей. Еще два года назад такая сумма составляла почти половину всего городского бюджета", - сказали он, представляя в Законодательном собрании законопроект о бюджете города на 2024 год и на период 2025-2026 годов.
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Беглов напомнил, что начиная с 2019 года на развитие Петербурга был направлен почти 1 триллион рублей.
«
"Именно эти средства позволили нам приступить к решению целого ряда застарелых, десятилетиями накопленных проблем. Город смог начать необходимые реформы, которые должны существенно улучшить качество жизни петербуржцев. И жители города уже сегодня отмечают изменения", - сказал губернатор.
В Законодательном собрании была показана серия интервью, взятых у жителей Петербурга по инициативе Общественной палаты города. Жители отметили высокую динамику благоустройства, появление новых скверов, общественных пространств, детских и спортивных площадок, активное строительство школ и детских садов, восстановление фонтанов.
Согласно проекту бюджета Петербурга, внесенного в Законодательное собрание, в 2024 году доходы составят 1,168 триллиона рублей, расходы - 1,298 триллиона рублей.
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