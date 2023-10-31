https://ria.ru/20231031/peskov-1906393801.html

Песков ответил на вопрос о событиях в Дагестане

Песков ответил на вопрос о событиях в Дагестане - РИА Новости, 31.10.2023

Песков ответил на вопрос о событиях в Дагестане

Ситуация с беспорядками в Дагестане после проведения следственных действий будет анализироваться, чтобы минимизировать или полностью исключить подобные... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T12:41

2023-10-31T12:41

2023-10-31T12:57

дмитрий песков

беспорядки в аэропорту махачкалы

общество

россия

махачкала

украина

владимир путин

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ситуация с беспорядками в Дагестане после проведения следственных действий будет анализироваться, чтобы минимизировать или полностью исключить подобные незаконные проявления в будущем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент РФ Владимир Путин в понедельник в ходе совещания в Ново-Огарево по ситуации в Дагестане заявил, что спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан России, а также межнационального и межрелигиозного согласия. Путин также заявил, что события, произошедшие в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.Совещание было закрытым для СМИ, публичным стало только выступление президента. Журналисты во вторник попросили Пескова подробнее рассказать о том, были ли сделаны какие-то организационные выводы после случившегося в Махачкале и были ли даны поручения по итогам совещания."Поконкретнее я вас проинформировать не могу. Я еще раз повторяю: само совещание было закрытое. Безусловно, соответствующие органы, во-первых, будут предпринимать следственные действия, об этом было уже заявлено. И после этого, конечно, уже будет ситуация анализироваться: что необходимо для того, чтобы вот такие незаконные проявления минимизировать или исключить полностью в будущем", - сообщил представитель Кремля.В Махачкале 29 октября местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны.

https://ria.ru/20231031/ekspert-1906377178.html

https://ria.ru/20231031/makhachkala-1906372105.html

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дмитрий песков, беспорядки в аэропорту махачкалы, общество, россия, махачкала, украина, владимир путин