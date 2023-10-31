Рейтинг@Mail.ru
В переговорах по освобождению заложников Газы сдвигов нет, заявил источник - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:14 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/peregovory-1906330211.html
В переговорах по освобождению заложников Газы сдвигов нет, заявил источник
В переговорах по освобождению заложников Газы сдвигов нет, заявил источник - РИА Новости, 31.10.2023
В переговорах по освобождению заложников Газы сдвигов нет, заявил источник
Сдвигов в переговорном процессе по освобождению заложников в Газе нет в условиях продолжающихся боевых действий, Анкара координирует свои усилия с Катаром,... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T06:14
2023-10-31T06:14
в мире
израиль
турция
хамас
палестина
сектор газа
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906216787_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d1c29667d3b40f0d7c23e9f4e884f45e.png
АНКАРА, 31 окт – РИА Новости. Сдвигов в переговорном процессе по освобождению заложников в Газе нет в условиях продолжающихся боевых действий, Анкара координирует свои усилия с Катаром, который активен в этом направлении, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Переговоры по поводу освобождения заложников ХАМАС зашли в тупик после того, как палестинское движение потребовало от Израиля разрешить поставки топлива в сектор Газа, но при этом отказалось гарантировать освобождение большого числа пленных с иностранным гражданством, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники. "Как вы знаете, мы координируем данный процесс с Катаром, который с первого дня занимает активную посредническую позицию в этом вопросе. Но мы видим отсутствие сдвигов из-за продолжающихся боевых действий. Анкара продолжает призывать стороны к немедленному прекращению огня и переговорам. Реализация гуманитарных инициатив требует немедленного прекращения огня", - заявил собеседник агентства. Он также выразил мнение, что утверждения о том, что палестино-израильский конфликт затмил собой тяжелую ситуацию на Украине, ошибочны и с учетом нынешних реалий рискованны. "Совершенно ошибочные и рискованные утверждения о том, что якобы ситуация в Газе затмила собой тяжелую ситуацию на Украине. Если посмотреть на сложившуюся картину, бои продолжаются, есть жертвы. Поэтому ставить акценты в таком ключе крайне неправильно. Мы со своей стороны продолжаем наши усилия для урегулирования конфликта, поддерживая контакты с обеими сторонами", - сказал собеседник агентства. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Израиль и палестинское движение ХАМАС продолжают вести непрямые переговоры по освобождению заложников, но расширение операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) усложнило этот процесс. В пятницу пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил о расширении наземных маневров израильской армии на территории сектора Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231031/nebenzya-1906312535.html
https://ria.ru/20231031/izrail-1906324375.html
израиль
турция
палестина
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906216787_522:0:3253:2048_1920x0_80_0_0_f754e21ec6cfecea154e62b3afd7f1d0.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, турция, хамас, палестина, сектор газа, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Турция, ХАМАС, Палестина, Сектор Газа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В переговорах по освобождению заложников Газы сдвигов нет, заявил источник

Переговоры по освобождению заложников в Газе не продвигаются из-за боев

Стоп-кадр из видео с израильскими заложниками, опубликованного ХАМАС
Стоп-кадр из видео с израильскими заложниками, опубликованного ХАМАС
Стоп-кадр из видео с израильскими заложниками, опубликованного ХАМАС. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 31 окт – РИА Новости. Сдвигов в переговорном процессе по освобождению заложников в Газе нет в условиях продолжающихся боевых действий, Анкара координирует свои усилия с Катаром, который активен в этом направлении, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Переговоры по поводу освобождения заложников ХАМАС зашли в тупик после того, как палестинское движение потребовало от Израиля разрешить поставки топлива в сектор Газа, но при этом отказалось гарантировать освобождение большого числа пленных с иностранным гражданством, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Небензя заявил о необходимости остановить кровопролитие в секторе Газа
Вчера, 00:35
"Как вы знаете, мы координируем данный процесс с Катаром, который с первого дня занимает активную посредническую позицию в этом вопросе. Но мы видим отсутствие сдвигов из-за продолжающихся боевых действий. Анкара продолжает призывать стороны к немедленному прекращению огня и переговорам. Реализация гуманитарных инициатив требует немедленного прекращения огня", - заявил собеседник агентства.
Он также выразил мнение, что утверждения о том, что палестино-израильский конфликт затмил собой тяжелую ситуацию на Украине, ошибочны и с учетом нынешних реалий рискованны. "Совершенно ошибочные и рискованные утверждения о том, что якобы ситуация в Газе затмила собой тяжелую ситуацию на Украине. Если посмотреть на сложившуюся картину, бои продолжаются, есть жертвы. Поэтому ставить акценты в таком ключе крайне неправильно. Мы со своей стороны продолжаем наши усилия для урегулирования конфликта, поддерживая контакты с обеими сторонами", - сказал собеседник агентства.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Нетаньяху заявил о новом этапе войны с ХАМАС
Вчера, 04:08
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Израиль и палестинское движение ХАМАС продолжают вести непрямые переговоры по освобождению заложников, но расширение операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) усложнило этот процесс.
В пятницу пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил о расширении наземных маневров израильской армии на территории сектора Газа.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
Последствия удара по больнице в секторе Газа
© AP Photo / Abed Khaled

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

Тела погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8
© AFP 2023 / Mahmud Turkia

Большинство из них — женщины и дети.

Протесты в Триполи после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8
© AFP 2023 / Joseph Eid

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

Протесты в Аккаре (Ливан) после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8
© AP Photo / Emrah Gurel

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

Протесты в Стамбуле после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8
© AP Photo / STR

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

Протесты в Марокко после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8
© AFP 2023 / Nemer Dawood

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

Родственники погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильТурцияХАМАСПалестинаСектор ГазаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала