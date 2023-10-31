https://ria.ru/20231031/peregovory-1906330211.html

В переговорах по освобождению заложников Газы сдвигов нет, заявил источник

В переговорах по освобождению заложников Газы сдвигов нет, заявил источник - РИА Новости, 31.10.2023

В переговорах по освобождению заложников Газы сдвигов нет, заявил источник

Сдвигов в переговорном процессе по освобождению заложников в Газе нет в условиях продолжающихся боевых действий, Анкара координирует свои усилия с Катаром,... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T06:14

2023-10-31T06:14

2023-10-31T06:14

в мире

израиль

турция

хамас

палестина

сектор газа

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 31 окт – РИА Новости. Сдвигов в переговорном процессе по освобождению заложников в Газе нет в условиях продолжающихся боевых действий, Анкара координирует свои усилия с Катаром, который активен в этом направлении, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Переговоры по поводу освобождения заложников ХАМАС зашли в тупик после того, как палестинское движение потребовало от Израиля разрешить поставки топлива в сектор Газа, но при этом отказалось гарантировать освобождение большого числа пленных с иностранным гражданством, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники. "Как вы знаете, мы координируем данный процесс с Катаром, который с первого дня занимает активную посредническую позицию в этом вопросе. Но мы видим отсутствие сдвигов из-за продолжающихся боевых действий. Анкара продолжает призывать стороны к немедленному прекращению огня и переговорам. Реализация гуманитарных инициатив требует немедленного прекращения огня", - заявил собеседник агентства. Он также выразил мнение, что утверждения о том, что палестино-израильский конфликт затмил собой тяжелую ситуацию на Украине, ошибочны и с учетом нынешних реалий рискованны. "Совершенно ошибочные и рискованные утверждения о том, что якобы ситуация в Газе затмила собой тяжелую ситуацию на Украине. Если посмотреть на сложившуюся картину, бои продолжаются, есть жертвы. Поэтому ставить акценты в таком ключе крайне неправильно. Мы со своей стороны продолжаем наши усилия для урегулирования конфликта, поддерживая контакты с обеими сторонами", - сказал собеседник агентства. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Израиль и палестинское движение ХАМАС продолжают вести непрямые переговоры по освобождению заложников, но расширение операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) усложнило этот процесс. В пятницу пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил о расширении наземных маневров израильской армии на территории сектора Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231031/nebenzya-1906312535.html

https://ria.ru/20231031/izrail-1906324375.html

израиль

турция

палестина

сектор газа

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в мире, израиль, турция, хамас, палестина, сектор газа, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году