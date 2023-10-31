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РХБЗ: Пентагон занимается биологическим шпионажем в Ираке и Афганистане - РИА Новости, 31.10.2023
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11:14 31.10.2023 (обновлено: 11:20 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/pentagon-1906368602.html
РХБЗ: Пентагон занимается биологическим шпионажем в Ираке и Афганистане
РХБЗ: Пентагон занимается биологическим шпионажем в Ираке и Афганистане - РИА Новости, 31.10.2023
РХБЗ: Пентагон занимается биологическим шпионажем в Ираке и Афганистане
Пентагон поставил задачу "биологического шпионажа" на территориях Ирака и Афганистана, граничащих с Китаем, Турцией, Пакистаном, Саудовской Аравией, заявил... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T11:14
2023-10-31T11:20
афганистан
ирак
китай
игорь кириллов
министерство обороны сша
в мире
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пентагон поставил задачу "биологического шпионажа" на территориях Ирака и Афганистана, граничащих с Китаем, Турцией, Пакистаном, Саудовской Аравией, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "В нашем распоряжении имеются материалы, подтверждающие, что американским военным ведомством была поставлена задача мониторинга биологической обстановки на территориях Ирака и Афганистана, приграничных с Китаем, Турцией, Пакистаном, Саудовской Аравией", - сказал он. Кириллов напомнил, что одной из задач Пентагона является так называемый "биологический шпионаж" - анализ эпидобстановки вдоль границ геополитических противников и в предполагаемых районах развертывания воинских контингентов. По словам генерала, в имеющихся у Минобороны РФ документах подчеркивается необходимость привлечения сотрудников подрядных организаций Пентагона на руководящие должности, а полевые работы предполагалось поручить местным специалистам, обязательно способным взаимодействовать с нужными министерствами. "При этом рекомендовано ограничить следы, ведущие к подрядчику – осуществлять короткие поездки в Афганистан и Ирак из офиса в Дубае только по необходимости", - подчеркнул Кириллов. По его словам, чтобы избежать обвинения в адрес Пентагона, отдельные проекты были реализованы под прикрытием госдепартамента США. "Обратите внимание на программу исследований госдепа в Афганистане - она предполагала изучение возбудителей особо опасных и экономически значимых болезней – туляремии, сибирской язвы, ящура, а также отбор биологических проб на территории страны и их транспортировку в США", - рассказал Кириллов на брифинге.
https://ria.ru/20231031/bioprogramma-1906367875.html
афганистан
ирак
китай
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Биологическое оружие: возбудители, распространение и запреты
Разработка, производство и создание запасов биологического (бактериологического) оружия запрещены ООН в 1972 году. Тем не менее периодически всплывают данные об испытаниях и боевом применении этого крайне опасного вида вооружений. В основе действия биологического оружия лежит деятельность болезнетворных микроорганизмов. При контакте с человеком они вызывают эпидемии, которые в лучшем случае временно выводят из строя, в худшем — приводят к смерти солдат противника. Патогены, используемые на производстве, способы распространения и самые известные случаи применения бактериологического оружия — видеоинфографике ria.ru.
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афганистан, ирак, китай, игорь кириллов, министерство обороны сша, в мире
Афганистан, Ирак, Китай, Игорь Кириллов, Министерство обороны США, В мире
РХБЗ: Пентагон занимается биологическим шпионажем в Ираке и Афганистане

Кириллов: Пентагон ставит задачу биологического шпионажа в Ираке и Афганистане

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пентагон поставил задачу "биологического шпионажа" на территориях Ирака и Афганистана, граничащих с Китаем, Турцией, Пакистаном, Саудовской Аравией, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"В нашем распоряжении имеются материалы, подтверждающие, что американским военным ведомством была поставлена задача мониторинга биологической обстановки на территориях Ирака и Афганистана, приграничных с Китаем, Турцией, Пакистаном, Саудовской Аравией", - сказал он.
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Вчера, 11:12
Кириллов напомнил, что одной из задач Пентагона является так называемый "биологический шпионаж" - анализ эпидобстановки вдоль границ геополитических противников и в предполагаемых районах развертывания воинских контингентов.
По словам генерала, в имеющихся у Минобороны РФ документах подчеркивается необходимость привлечения сотрудников подрядных организаций Пентагона на руководящие должности, а полевые работы предполагалось поручить местным специалистам, обязательно способным взаимодействовать с нужными министерствами.
"При этом рекомендовано ограничить следы, ведущие к подрядчику – осуществлять короткие поездки в Афганистан и Ирак из офиса в Дубае только по необходимости", - подчеркнул Кириллов.
По его словам, чтобы избежать обвинения в адрес Пентагона, отдельные проекты были реализованы под прикрытием госдепартамента США.
"Обратите внимание на программу исследований госдепа в Афганистане - она предполагала изучение возбудителей особо опасных и экономически значимых болезней – туляремии, сибирской язвы, ящура, а также отбор биологических проб на территории страны и их транспортировку в США", - рассказал Кириллов на брифинге.
 
АфганистанИракКитайИгорь КирилловМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
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