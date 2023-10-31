https://ria.ru/20231031/pentagon-1906368602.html

РХБЗ: Пентагон занимается биологическим шпионажем в Ираке и Афганистане

РХБЗ: Пентагон занимается биологическим шпионажем в Ираке и Афганистане - РИА Новости, 31.10.2023

РХБЗ: Пентагон занимается биологическим шпионажем в Ираке и Афганистане

Пентагон поставил задачу "биологического шпионажа" на территориях Ирака и Афганистана, граничащих с Китаем, Турцией, Пакистаном, Саудовской Аравией, заявил... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T11:14

2023-10-31T11:14

2023-10-31T11:20

афганистан

ирак

китай

игорь кириллов

министерство обороны сша

в мире

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пентагон поставил задачу "биологического шпионажа" на территориях Ирака и Афганистана, граничащих с Китаем, Турцией, Пакистаном, Саудовской Аравией, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "В нашем распоряжении имеются материалы, подтверждающие, что американским военным ведомством была поставлена задача мониторинга биологической обстановки на территориях Ирака и Афганистана, приграничных с Китаем, Турцией, Пакистаном, Саудовской Аравией", - сказал он. Кириллов напомнил, что одной из задач Пентагона является так называемый "биологический шпионаж" - анализ эпидобстановки вдоль границ геополитических противников и в предполагаемых районах развертывания воинских контингентов. По словам генерала, в имеющихся у Минобороны РФ документах подчеркивается необходимость привлечения сотрудников подрядных организаций Пентагона на руководящие должности, а полевые работы предполагалось поручить местным специалистам, обязательно способным взаимодействовать с нужными министерствами. "При этом рекомендовано ограничить следы, ведущие к подрядчику – осуществлять короткие поездки в Афганистан и Ирак из офиса в Дубае только по необходимости", - подчеркнул Кириллов. По его словам, чтобы избежать обвинения в адрес Пентагона, отдельные проекты были реализованы под прикрытием госдепартамента США. "Обратите внимание на программу исследований госдепа в Афганистане - она предполагала изучение возбудителей особо опасных и экономически значимых болезней – туляремии, сибирской язвы, ящура, а также отбор биологических проб на территории страны и их транспортировку в США", - рассказал Кириллов на брифинге.

https://ria.ru/20231031/bioprogramma-1906367875.html

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ирак

китай

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Биологическое оружие: возбудители, распространение и запреты Разработка, производство и создание запасов биологического (бактериологического) оружия запрещены ООН в 1972 году. Тем не менее периодически всплывают данные об испытаниях и боевом применении этого крайне опасного вида вооружений. В основе действия биологического оружия лежит деятельность болезнетворных микроорганизмов. При контакте с человеком они вызывают эпидемии, которые в лучшем случае временно выводят из строя, в худшем — приводят к смерти солдат противника. Патогены, используемые на производстве, способы распространения и самые известные случаи применения бактериологического оружия — видеоинфографике ria.ru. 2023-10-31T11:14 true PT2M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

афганистан, ирак, китай, игорь кириллов, министерство обороны сша, в мире