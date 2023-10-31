https://ria.ru/20231031/pensioner-1906357882.html
В Москве пенсионерка продала две квартиры, отдав все деньги аферистам
В Москве пенсионерка продала две квартиры, отдав все деньги аферистам - РИА Новости, 31.10.2023
В Москве пенсионерка продала две квартиры, отдав все деньги аферистам
Пенсионерка в Москве отдала все сбережения и продала две квартиры, перечислив в целом 16 миллионов рублей, по указанию телефонных мошенников, сообщает... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T10:36
2023-10-31T10:36
2023-10-31T10:45
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пенсионерка в Москве отдала все сбережения и продала две квартиры, перечислив в целом 16 миллионов рублей, по указанию телефонных мошенников, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "Аферисты действовали по классической схеме: позвонили пенсионерке и представились сотрудниками правоохранительных органов и банка, сообщив, что кто-то пытается снять деньги с ее счета и для сохранения сбережений нужно положить их на "безопасный счет". Женщина сняла сбережения и зачислила их счет", - говорится в сообщении. Через некоторое время мошенники вновь связались с пострадавшей и сообщили, что теперь противоправные действия совершаются с ее недвижимостью. Они сообщили, что нужно фиктивно продать ее квартиру в Ступино Московской области и квартиру на улице Академика Анохина, которая принадлежит пенсионерке и ее сыну, что женщина и сделала. "После этого аферисты сообщили пострадавшим, что пока преступники не будут пойманы ей с сыном нужно жить в отеле. В общей сложности женщина передала аферистам более 16 миллионов рублей", - уточняется в релизе. В прокуратуре напоминают, что не нужно следовать телефонным указаниям неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись. Сотрудники правоохранительных органов и банка никогда не просят граждан снимать денежные средства со счетов, переводить их на безопасные счета либо передавать курьерам, а также проводить операции с недвижимостью.
https://ria.ru/20230810/moshenniki-1889329101.html
https://ria.ru/20221201/moshennikov-1835505800.html
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происшествия, москва, ступино, московская область (подмосковье), жилье
Происшествия, Москва, Ступино, Московская область (Подмосковье), Жилье
В Москве пенсионерка продала две квартиры, отдав все деньги аферистам
В Москве пенсионерка продала две квартиры, отдав все деньги телефонным аферистам